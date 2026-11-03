Ομπράντοβιτς: «Να σταματήσουμε τον ρυθμό της Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί για τη Μαδρίτη, προετοιμαζόμενος για τον κρίσιμο αγώνα του στην Ευρωλίγκα κόντρα στη Ρεάλ. Ενόψει αυτής της αναμέτρησης, ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς προέβη σε δηλώσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η ομάδα του να ελέγξει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ο έμπειρος τεχνικός τόνισε ότι αυτό θα επιτευχθεί κυρίως μέσα από την επίθεση, ενώ αναφέρθηκε και στο βάθος του ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο, όπως είπε, της επιτρέπει να καλύπτει τις όποιες απουσίες της.

Η προετοιμασία για τη δύσκολη αναμέτρηση

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε τις δηλώσεις του τονίζοντας τη γενικότερη δυσκολία κάθε παιχνιδιού στην Ευρωλίγκα. «Κάθε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα είναι δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την υψηλή απαιτητικότητα της διοργάνωσης. Για την επερχόμενη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού έθεσε ως βασική προϋπόθεση την καλή απόδοση της ομάδας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια ομάδα που χαρακτηρίζεται από το γρήγορο παιχνίδι της. Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτό το στοιχείο, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει πολύ καλά, με κύριο στόχο να σταματήσει τον ρυθμό των Μαδριλένων. Η αναχώρηση της ομάδας για την ισπανική πρωτεύουσα σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης της προετοιμασίας για αυτή τη σημαντική δοκιμασία.

Ο έλεγχος της επίθεσης και ο περιορισμός των λαθών

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέλυσε περαιτέρω τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα του για να επιτύχει τους στόχους της. «Πρέπει να ελέγξουμε την επίθεσή μας», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας στην επίθεση. Αυτός ο έλεγχος είναι καθοριστικός, καθώς θα αποτρέψει τη Ρεάλ Μαδρίτης από το να τρέξει στο γήπεδο και να εκμεταλλευτεί τον γρήγορο ρυθμό της.

Ένα άλλο κομβικό σημείο που έθιξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο περιορισμός των λαθών. «Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας», τόνισε, αναγνωρίζοντας ότι τα λάθη μπορούν να δώσουν την ευκαιρία στον αντίπαλο να αναπτύξει το παιχνίδι του. Ο προπονητής αποκάλυψε ότι το θέμα αυτό έχει συζητηθεί εκτενώς εντός της ομάδας, με την οδηγία να γίνουν τα πάντα διαφορετικά στο παιχνίδι με τη Ρεάλ, σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις.

Οι απουσίες της Ρεάλ και η κατάσταση του Ρογκαβόπουλου

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε και στην κατάσταση του αντιπάλου, ειδικά όσον αφορά τις απουσίες. «Ξέρω τα νέα για τον Καμπάτσο», είπε, δείχνοντας ότι είναι ενήμερος για τις εξελίξεις στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, ο Σέρβος τεχνικός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ρεάλ διαθέτει ένα ρόστερ με μεγάλη ποιότητα και βάθος.

Αυτό το βάθος επιτρέπει στους Μαδριλένους να παίξουν καλά και να καλύψουν αποτελεσματικά τις όποιες απουσίες αντιμετωπίζουν. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Ομπράντοβιτς έδωσε πληροφορίες για την κατάσταση του Ρογκαβόπουλου. Ο παίκτης «δεν είναι σε θέση να παίξει με την ομάδα τώρα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κατάστασή του αξιολογείται «μέρα με τη μέρα» και ότι «ακόμα δεν είναι σε θέση να μας βοηθήσει» στον αγώνα.

Η σημασία του χαρακτήρα και τα διδάγματα από τον Άρη

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έκανε μια αναφορά και στην ψυχολογική διάσταση των αγώνων, ειδικά των εντός έδρας. «Επίσης λένε ότι στα εντός έδρας παιχνίδια υπάρχει πίεση», σημείωσε, αναγνωρίζοντας την προσδοκία του κόσμου για το αποτέλεσμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι «πάντα είναι θέμα χαρακτήρα», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ψυχικής δύναμης και της αποφασιστικότητας των παικτών.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε και στον πρόσφατο αγώνα με τον Άρη, από τον οποίο αντλήθηκαν σημαντικά διδάγματα. «Στο παιχνίδι με τον Άρη που παίξαμε, παίξαμε καλά και έδωσα συγχαρητήρια για την εικόνα στους παίκτες μου», δήλωσε, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την εμφάνιση της ομάδας. Παρόλο που ήταν ένα «κλειστό παιχνίδι», ο προπονητής επεσήμανε την ανάγκη να συνεχίσουν οι παίκτες να παλεύουν. Ωστόσο, αναγνώρισε επίσης ότι «είχαμε πολλά λάθη στο παιχνίδι αυτό και πρέπει να διορθώσουμε αυτό τον αριθμό», δείχνοντας την ανάγκη για βελτίωση σε συγκεκριμένους τομείς ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ.

Με πληροφορίες από: Athletiko