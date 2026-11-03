Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε στο Σοσιεδάδ-Λυών για το Europa League

Ο Έλληνας διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου αναλαμβάνει μια σημαντική ευρωπαϊκή αποστολή, καθώς ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση μεταξύ της Ρεάλ Σοσιεδάδ και της Λυών. Ο αγώνας αυτός, που διεξάγεται για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, είναι προγραμματισμένος για τις 5 Νοεμβρίου. Η συγκεκριμένη ανάθεση αποτελεί μια αξιοσημείωτη διάκριση για τον Έλληνα ρέφερι και την ελληνική διαιτησία συνολικά, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Ο ελληνικός «πυρήνας» της διαιτησίας

Ο Τάσος Παπαπέτρου δεν θα είναι μόνος του σε αυτή τη σπουδαία ευρωπαϊκή αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική του Europa League. Την τιμή και την ευθύνη της διεύθυνσης του αγώνα, που θα διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου, θα μοιραστεί με μια πλήρως ελληνική ομάδα διαιτητών. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της UEFA στις ελληνικές διαιτητικές ικανότητες και την αναγνώριση της ποιότητας του ελληνικού διαιτητικού σώματος.

Συγκεκριμένα, τους ρόλους των βοηθών διαιτητών θα αναλάβουν ο Τρύφωνας Πετρόπουλος και ο Αντρέας Φωτόπουλος, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον κεντρικό διαιτητή Τάσο Παπαπέτρου. Ως τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης της Ρεάλ Σοσιεδάδ με τη Λυών έχει οριστεί ο Χρήστος Βεργέτης, συμπληρώνοντας έτσι την ομάδα που θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού της League Phase του Europa League.

Ο ρόλος του VAR και οι διπλές υποχρεώσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση του VAR (Video Assistant Referee) για τον αγώνα της Ρεάλ Σοσιεδάδ με τη Λυών. Στη θέση του VAR θα βρίσκεται ο Άγγελος Ευαγγέλου, ένας ακόμη Έλληνας διαιτητής με σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η παρουσία του στο σύστημα υποστήριξης των διαιτητικών αποφάσεων προσθέτει ένα επιπλέον ελληνικό στοιχείο στην κρίσιμη αυτή αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής του Europa League, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια των αποφάσεων.

Μάλιστα, η εβδομάδα αυτή είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τον Άγγελο Ευαγγέλου, καθώς οι ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις δεν περιορίζονται μόνο στον αγώνα της Σοσιεδάδ με τη Λυών. Ο Έλληνας ρέφερι έχει οριστεί και για άλλη μία αναμέτρηση, αυτή τη φορά στο Champions League. Συγκεκριμένα, θα βρίσκεται στο VAR για το παιχνίδι ανάμεσα στη Λασκ και τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 3 Νοεμβρίου, επίσης για την 4η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την υψηλή του αξιολόγηση από την UEFA.

Η σημασία της ευρωπαϊκής παρουσίας

Η αναμέτρηση της Ρεάλ Σοσιεδάδ με τη Λυών, στην οποία θα έχει ελληνική διαιτητική εκπροσώπηση, αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στις 5 Νοεμβρίου, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει τη δική του σημασία για την πορεία τους στη διοργάνωση, με την ελληνική διαιτητική ομάδα να διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων.

Ο ορισμός του Τάσου Παπαπέτρου ως κεντρικού διαιτητή, μαζί με την υπόλοιπη ελληνική ομάδα που περιλαμβάνει τους βοηθούς Τρύφωνα Πετρόπουλο και Αντρέα Φωτόπουλο, τον 4ο διαιτητή Χρήστο Βεργέτη, καθώς και τον Άγγελο Ευαγγέλου στο VAR, αναδεικνύει την αναγνώριση της ελληνικής διαιτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Της ανατίθενται σημαντικά παιχνίδια σε κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις όπως το Europa League και το Champions League, μέσω των ορισμών των Ελλήνων διαιτητών σε κεντρικούς ρόλους ή στο VAR, γεγονός που αποτελεί σημαντική διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta