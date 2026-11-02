Η ΑΕΚ καλείται να ανακτήσει τη δίψα της για τον τίτλο

Έναν χρόνο και έξι ημέρες μετά την τελευταία της ήττα στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ γνώρισε νέα ήττα στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό με σκορ 2-0. Η εμφάνιση της ομάδας χαρακτηρίστηκε ως άνευρη, θυμίζοντας την αντίστοιχη κακή εικόνα που είχε παρουσιάσει πέρυσι στην ήττα από τον Ολυμπιακό. Η Ένωση καλείται τώρα να ανακτήσει τη δίψα της για τον τίτλο, πριν χάσει περαιτέρω έδαφος στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Η ήττα από τον Παναθηναϊκό και η σύγκριση με πέρυσι

Η ΑΕΚ ηττήθηκε χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ με 2-0 από τον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι όπου η εμφάνισή της ήταν άνευρη και η ήττα ήρθε «με κάτω τα χέρια». Αυτή η εξέλιξη έβαλε τέλος σε ένα σερί αήττητων αγώνων στο πρωτάθλημα που διαρκούσε έναν χρόνο και έξι ημέρες.

Η τελευταία ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα είχε σημειωθεί με το ίδιο σκορ, 2-0, στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό, σε μια αναμέτρηση όπου η Ένωση είχε επίσης κάκιστη εμφάνιση. Τότε, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε αντιδράσει εμφατικά, κατακτώντας πανάξια τον τίτλο με νοοτροπία πρωταθλήτριας και πνεύμα νικητή. Τώρα, η ΑΕΚ καλείται να βρει ξανά αυτή την αντίδραση.

Η έλλειψη δίψας για τον τίτλο

Η εικόνα που βγάζει η ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο δείχνει ότι δεν έχει την ίδια δίψα με πέρυσι για την κατάκτηση του τίτλου. Αυτό αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον Δικέφαλο ήδη από το καλοκαίρι.

Το πιο δύσκολο για ένα σύνολο που έχει κατακτήσει τον τίτλο είναι να διατηρήσει την ίδια λύσσα και την ίδια μαχητικότητα την επόμενη σεζόν, προκειμένου να κρατήσει την πρωτιά του. Ο ίδιος ο Νίκολιτς είχε τονίσει πολλές φορές αυτή την πρόκληση, καθιστώντας προτεραιότητα την κατάκτηση του δεύτερου σερί πρωταθλήματος.

Πνευματική ετοιμότητα και εμφανίσεις εκτός έδρας

Η Ένωση παρουσιάστηκε ανέτοιμη πνευματικά στο ΟΑΚΑ και ηττήθηκε κατά κράτος από τον Παναθηναϊκό. Αυτή η εμφάνιση ανέδειξε για ακόμα μια φορά τη μεγάλη αδυναμία της ομάδας μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ υστερεί σε συγκέντρωση και αποφασιστικότητα σε σύγκριση με την περσινή σεζόν. Αυτός θεωρείται και ο κύριος λόγος που παρουσιάζει εκ διαμέτρου αντίθετο πρόσωπο στα εντός και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στο «σπίτι» της, το πρόβλημα «μακιγιάρεται» και με την αύρα του κόσμου της, το πρόσωπο που παρουσιάζει είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τις εκτός έδρας εμφανίσεις της, οι οποίες στερούνται πνευματικής ετοιμότητας.

Η ευθύνη του προπονητή και η εικόνα του αγώνα

Για την κατάσταση αυτή, ευθύνη έχουν πέρα από τους παίκτες και ο προπονητής, με τον Μάρκο Νίκολιτς να την αναλαμβάνει ξεκάθαρα μιλώντας μετά το παιχνίδι. Στο συγκεκριμένο ματς, η ΑΕΚ δέχθηκε γκολ δευτερόλεπτα μετά την έναρξή του.

Στη συνέχεια, η ομάδα ήταν τυχερή που το πρώτο μέρος την βρήκε πίσω στο σκορ μόνο με 1-0. Το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ήταν ανάλογο, με το δεύτερο γκολ να έρχεται πάλι με φτηνό τρόπο. Ακόμα και όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες, οι κιτρινόμαυροι δεν έδειξαν τίποτα ορθολογικό, στερούμενοι τσαμπουκά και πλάνου.

Δομικά ζητήματα στην αμυντική γραμμή

Πέρα από τα ζητήματα πνευματικής ετοιμότητας και πάθους, υπάρχουν και δομικά ζητήματα στην ομάδα. Αυτά εντοπίζονται κυρίως στην αμυντική γραμμή, όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές.

Η έλλειψη εναλλακτικών επιλογών οδηγεί τους ίδιους παίκτες να αγωνίζονται συνεχώς ασταμάτητα. Το κείμενο αναφέρει επίσης τη συζήτηση για μεταγραφές, σημειώνοντας ότι είναι αρχές Νοέμβρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta