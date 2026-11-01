Ο Παναγιώτης Μπιτάδος στη 12η θέση στο World Triathlon Cup της Χιλής

Μία ακόμη αξιόλογη εμφάνιση στο διεθνές επίπεδο πραγματοποίησε ο Παναγιώτης Μπιτάδος, ο οποίος τερμάτισε στη 12η θέση στο World Triathlon Cup του Σαν Πέδρο ντε λα Πας στη Χιλή. Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα με χρόνο 1:46:41, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε έμπειρους αντιπάλους. Η επίδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμη θετικό δείγμα στην προσπάθειά του να καθιερωθεί στο υψηλότερο επίπεδο του τριάθλου.

Η πορεία στον αγώνα της Χιλής

Ο 23χρονος Παναγιώτης Μπιτάδος κατέκτησε την 12η θέση σε έναν από τους ελίτ αγώνες τριάθλου της σειράς της World Triathlon. Η διαφορά του από τον νικητή, τον Αμερικανό Μόργκαν Πίρσον, ήταν 1:38, ενώ απείχε μόλις 16 δευτερόλεπτα από την πρώτη δεκάδα της τελικής κατάταξης. Ο αγώνας είχε την παρουσία αθλητών που έχουν κατακτήσει μετάλλια τόσο σε World Cup όσο και στην κορυφαία σειρά αγώνων WTCS.

Με αυτή την επίδοση, ο Μπιτάδος επιβεβαίωσε την ικανότητά του να ανταγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Αναμένεται να έχει νέα βελτίωση στην παγκόσμια κατάταξη, στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 82η θέση.

Οι επιδόσεις ανά σκέλος

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα καταγράφοντας χρόνο 18:15 στην κολύμβηση, για τα 1,5 χιλιόμετρα του πρώτου σκέλους. Αυτή η επίδοση τον έφερε στην κοινή 41η θέση.

Στη συνέχεια, στην ποδηλασία των 40 χιλιομέτρων, ο Μπιτάδος σημείωσε τον 14ο καλύτερο χρόνο με 56:36. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με ένα δυνατό φινάλε στο τρέξιμο, όπου στα 10 χιλιόμετρα κατέγραψε χρόνο 30:49.

Ο χρόνος του στο τρέξιμο ήταν ο όγδοος ταχύτερος, επίδοση που μοιράστηκε με τον Βρετανό Ντάνιελ Βαν Άαρντ, εξασφαλίζοντας έτσι τη 12η θέση στην τελική κατάταξη.

Προηγούμενες επιτυχίες και διεθνής αναγνώριση

Η νέα αυτή αξιόλογη εμφάνιση του Παναγιώτη Μπιτάδου έρχεται λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά τη 10η θέση που είχε κατακτήσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23. Εκεί, είχε τερματίσει σε 1:47:16, με τους χρόνους του να είναι 18:27 στα 1500 μέτρα κολύμβησης, 56:20 στα 40 χιλιόμετρα ποδηλασίας και 30:54 στα 10 χιλιόμετρα τρεξίματος.

Οι δύο αυτές παρουσίες προσφέρουν θετικά δείγματα για την πορεία του αθλητή. Το όνομα του Μπιτάδου είχε ξεχωρίσει και στο επίσημο πριβιού της World Triathlon για τον αγώνα της Χιλής. Η διεθνής ομοσπονδία τον συμπεριέλαβε στους αθλητές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη της κούρσας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δύναμή του στην ποδηλασία.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δύναμης, η World Triathlon ανέφερε την επίθεσή του στο WTCS του Κάρλοβι Βάρι τον Σεπτέμβριο, όπου είχε κατακτήσει την 13η θέση.

Ορίζοντας οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028

Οι συνεχόμενες καλές επιδόσεις του Παναγιώτη Μπιτάδου επιβεβαιώνουν την ανοδική του πορεία στον χώρο του τριάθλου. Οι δύο πρόσφατες εμφανίσεις του, τόσο στη Χιλή όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23, αποτελούν σημαντικά βήματα για την καθιέρωσή του στο υψηλότερο επίπεδο.

Με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, ο 23χρονος αθλητής δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει μία θέση ανάμεσα στους κορυφαίους. Η συνέπεια και η βελτίωση των επιδόσεών του αποτελούν ενθαρρυντικά σημάδια για το μέλλον.

Το βάθρο του World Triathlon Cup στη Χιλή

Στην κορυφή της κατάταξης του World Triathlon Cup στη Χιλή βρέθηκε ο Αμερικανός Μόργκαν Πίρσον, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 1:45:03. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Γάλλος Λουί Βιτιέλο με χρόνο 1:45:36.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Ούγγρος Μάρτον Κρόπκο, ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση με επίδοση 1:45:39.

Με πληροφορίες από: Athletiko