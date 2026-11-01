Η νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού και η νέα εποχή στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Άρης υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση που είχε χαρακτηριστεί προκαταβολικά ως η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε των «πρασίνων», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής όπου η Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να κοιτάξει κατάματα την Αθήνα και τον Πειραιά, μετά από χρόνια εσωστρέφειας. Η αναμέτρηση αυτή, όπως παρακολούθησε ο Νίκος Παπαδογιάννης, άφησε τις αρχικές προσδοκίες για το μέλλον του πρωταθλήματος αμετάβλητες.

Η «νέα εποχή» του ελληνικού μπάσκετ

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό χαιρετίστηκε ως ένα «παράθυρο προς το αύριο» για το ελληνικό μπάσκετ. Η σημασία του αγώνα ήταν μεγάλη, καθώς σηματοδοτούσε την προσπάθεια της Θεσσαλονίκης να ανακτήσει τη θέση της στον χάρτη του πρωταθλήματος, απέναντι στις παραδοσιακές δυνάμεις της Αθήνας και του Πειραιά. Ο Άρης, ανοίγοντας πρώτος την αυλαία αυτής της νέας εποχής, έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις του.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, παρακολουθώντας το ματς με κομμένη ανάσα, δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να τον έκανε να αλλάξει την αρχική του άποψη για την έναρξη αυτής της νέας περιόδου. Η εικόνα του αγώνα ενίσχυσε την πεποίθηση ότι το ελληνικό πρωτάθλημα εισέρχεται σε μια φάση όπου η ανταγωνιστικότητα μπορεί να αυξηθεί, με τον Άρη να πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια.

Η αγωνιστική εικόνα του Άρη

Ο Άρης καλωσόρισε τον καταπονημένο, αλλά ουσιαστικά πλήρη, Παναθηναϊκό με «νυχιές και δαγκωνιές», δείχνοντας από την αρχή την αποφασιστικότητά του. Η ομάδα του Σπανούλη είχε όλα τα όπλα της σε πλήρη λειτουργία και αποδείχθηκε ικανή να κυριαρχήσει στο γήπεδο. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από ένα «μεθυστικό κοκτέιλ» άμυνας και επίθεσης, συνδυάζοντας την αντρειωσύνη με το ποιοτικό μπάσκετ.

Στα μετόπισθεν, η άμυνα του Άρη ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς κατόρθωσε να βγάλει εκτός παιχνιδιού τον Ναν, αλλά και τον Φρανσίσκο. Στην άλλη άκρη του γηπέδου, στην επίθεση, η ομάδα πήρε πολλά από όλους τους παίκτες της. Ο Άνταμ Μοκόκα κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τη στατιστική του, ενώ οι Ματ Μόργκαν και Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ έφεραν στο Παλέ την αίσθηση της Ευρωλίγκας πριν την ώρα της. Επιπλέον, οι Λιντέλ και Μπερτς ήταν καθοριστικοί, σφραγίζοντας το τελευταίο τετράλεπτο του αγώνα, μετά από ένα προσωρινό προσπέρασμα του Παναθηναϊκού με τρίποντα του Γιαμπουσέλε. Ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς άντεξε στην ανελέητη πίεση της άμυνας του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Τολιόπουλο.

Μία καθοριστική στιγμή του αγώνα ήταν όταν ο «άλλος Βασίλης» ζήτησε «το σουτ να το πάρει ο Βασίλης», όταν ο Άρης χρειαζόταν ένα καλάθι για να δώσει τη χαριστική βολή. Ο Τολιόπουλος ανταποκρίθηκε, αποτελειώνοντας τους μέχρι πρόσφατα συμπαίκτες του και προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό του Παλέ.

Η πορεία του Άρη σε Ελλάδα και Ευρώπη

Το φινάλε της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος βρίσκει τον Άρη σε απόσταση δύο βαθμών από την κορυφή. Η νίκη επί του Παναθηναϊκού του έδωσε ένα χρήσιμο +10 στην διαφορά πόντων, ενώ τον τοποθετεί και ψηλότερα από τον Ολυμπιακό στην κατάταξη. Παράλληλα, στην Ευρώπη, ο Άρης συνεχίζει την πορεία του αλώβητος, σε αντίθεση με τον «άσπονδο συμπολίτη» του.

Στα προηγούμενα βήματά του εντός των τειχών, ο Άρης είχε παρουσιάσει μια κάπως ασταθή εικόνα και είχε χρεωθεί με το «στραπάτσο της Καρδίτσας». Ωστόσο, ο προπονητής Σπανούλης είχε σημαδέψει εξαρχής τον «καυτό Νοέμβριο» με κίτρινο μαρκαδόρο, προσαρμόζοντας ανάλογα την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας. Η νίκη αυτή επί του Παναθηναϊκού φαίνεται να δικαιώνει την προπονητική του προσέγγιση.

Το ζήτημα της τηλεοπτικής μετάδοσης

Μοναδικό απομεινάρι από το παρελθόν, όπως αναφέρει ο Νίκος Παπαδογιάννης, ήταν η σπουδή του Σκάι να διακόψει τη μετάδοση του αγώνα πριν από τη λήξη του. Η διακοπή έγινε χωρίς μεθεόρτια και χωρίς καμία περαιτέρω κάλυψη. Αυτό το ζήτημα αποτελεί αντικείμενο παρατήρησης για τον ΕΣΑΚΕ, ο οποίος, σύμφωνα με την κριτική, ακολούθησε το χρήμα «όπως το σκυλί τα λουκάνικα», δίχως να κάνει το παραμικρό για να προστατεύσει το «αίφνης πολύτιμο προϊόν» του πρωταθλήματος.

Η τηλεοπτική «μεταπολίτευση» του πρώτου μήνα, με τέτοια περιστατικά, κάνει τον αρθρογράφο να αναπολεί την ΕΡΤ. Η αναφορά αυτή δεν αφορά τις περιγραφές των αγώνων, αλλά την εν γένει προσέγγιση και κάλυψη. Το γεγονός της διακοπής της μετάδοσης πριν το τέλος του αγώνα του Άρη με τον Παναθηναϊκό, άφησε το κοινό χωρίς πλήρη εικόνα του φινάλε.

Οι επόμενες αναμετρήσεις του Άρη

Μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο Άρης ανυπομονεί να υποδεχθεί τους λοιπούς μνηστήρες του πρωταθλήματος. Προτού ακόμη οι υπόλοιποι τρεις «Ηρακλείς» συναντηθούν έστω μία φορά μεταξύ τους στο πρωτάθλημα, η ομάδα του Σπανούλη θα έχει ήδη αναμετρηθεί και με τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένος για το ερχόμενο Σάββατο στην Πυλαία.

Αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο Άρης θα υποδεχθεί και τον Ολυμπιακό. Αυτή η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδρειο. Οι επερχόμενοι αγώνες αναμένεται να είναι κρίσιμοι για την περαιτέρω πορεία του Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα και την εδραίωσή του στη «νέα εποχή» που έχει ξεκινήσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta