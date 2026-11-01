Ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε την πρώτη του pole position με τη Ferrari στο Μεξικό

Οι κατατακτήριες δοκιμές στην Πόλη του Μεξικού, για τον 19ο αγώνα της Formula 1 το 2026, ολοκληρώθηκαν με τον Λιούις Χάμιλτον να αναδεικνύεται ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Βρετανός οδηγός της Scuderia Ferrari κατέκτησε την πρώτη του pole position με τα χρώματα της ιταλικής ομάδας, μετά από μια συναρπαστική μάχη που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του Q3. Αυτή ήταν η πρώτη του pole position μετά το Grand Prix Ουγγαρίας το 2023, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην κορυφή. Ο Χάμιλτον βρήκε τον ταχύτερο γύρο, ξεπερνώντας τον Τζορτζ Ράσελ.

Ο θρίαμβος του Χάμιλτον στο Q3

Η «μάχη» για την pole position στο Autodromo Hermanos Rodriguez κράτησε μέχρι τα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου των κατατακτήριων δοκιμών, του Q3. Μετά τις πρώτες προσπάθειες, ο Σαρλ Λεκλέρ είχε σημειώσει τον καλύτερο χρόνο, με τον Μαξ Φερστάπεν να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Λάντο Νόρις να βρίσκεται στην τρίτη. Ο Λιούις Χάμιλτον βρισκόταν τότε στην τέταρτη θέση, ενώ οι Mercedes δεν είχαν καταφέρει να πλησιάσουν τους πρωτοπόρους.

Ωστόσο, στις τελευταίες προσπάθειες, ο Τζορτζ Ράσελ ανέβασε σημαντικά τον ρυθμό του, μπαίνοντας δυναμικά στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Η απάντηση του Χάμιλτον ήταν άμεση και εντυπωσιακή, καθώς με έναν εξαιρετικό γύρο ξεπέρασε τον συμπατριώτη του. Έτσι, ο επτάκις Παγκόσμιος πρωταθλητής εξασφάλισε την pole position, την πρώτη του με μονοθέσιο της Ferrari και την πρώτη του μετά το Grand Prix Ουγγαρίας το 2023.

Η σειρά εκκίνησης του grand prix

Μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών, διαμορφώθηκε η σειρά εκκίνησης για το grand prix της Κυριακής. Από την πρώτη θέση θα ξεκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον, έχοντας δίπλα του στη δεύτερη θέση τον Τζορτζ Ράσελ. Την τρίτη θέση στην εκκίνηση θα καταλάβει ο Σαρλ Λεκλέρ, οδηγώντας τη δεύτερη SF-26 της Ferrari.

Στην τέταρτη θέση θα βρεθεί ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος οδηγών, Κίμι Αντονέλι, ενώ πέμπτος θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν. Την έκτη θέση κατέλαβε ο Λάντο Νόρις, μπροστά από τον Ισάκ Χάντζαρ που θα ξεκινήσει έβδομος. Την πρώτη δεκάδα των οδηγών που θα εκκινήσουν από τις κορυφαίες θέσεις συμπληρώνουν οι Άρβιντ Λίντμπλαντ, Λίαμ Λόσον και Πιερ Γκασλί, στις θέσεις οκτώ, εννέα και δέκα αντίστοιχα.

Οι εξελίξεις στο Q1

Η πρώτη περίοδος των κατατακτήριων δοκιμών, το Q1, ξεκίνησε με τα πρώτα μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα. Σε αυτή τη διαδικασία έκανε το ντεμπούτο του ο Ρίο Χιρακάβα, ο οποίος πήρε τη θέση του Έστεμπαν Οκόν στη Haas. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν ο πρώτος οδηγός που βγήκε στην πίστα, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά στο έβδομο λεπτό, όταν ο Φερνάντο Αλόνσο αντιμετώπισε πρόβλημα και αναγκάστηκε να σταματήσει το μονοθέσιό του στην άκρη της πίστας. Σε εκείνο το σημείο, ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός. Μετά την επανέναρξη, ο Σαρλ Λεκλέρ σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του τριημέρου με χρόνο 1:17.532, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση. Η μάχη για την πρόκριση ήταν έντονη, με τον Σάινθ να βγαίνει νικητής μεταξύ των οδηγών της Williams, ενώ ο Πέρεζ σημείωσε έναν εξαιρετικό χρόνο, παρά την 21η θέση του. Από το Q1 αποκλείστηκαν οι Άλμπον, Αλόνσο, Χιρακάβα, Στρολ, Πέρεζ και Μπότας.

Η μάχη του Q2

Το Q2, η δεύτερη περίοδος των κατατακτήριων δοκιμών, ξεκίνησε με τους οδηγούς της Mercedes να βγαίνουν πρώτοι στην πίστα. Σε αυτή τη φάση, οι έξι πιο αργοί οδηγοί θα αποκλείονταν από τη συνέχεια. Ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός μετά τα πρώτα περάσματα, σημειώνοντας τον καλύτερο γύρο του τριημέρου με χρόνο 1:16.8876.

Ο Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Άρβιντ Λίντμπλαντ έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μπροστά από τις Mercedes. Μέχρι και τα τελευταία λεπτά της διαδικασίας, οι Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον βρίσκονταν εκτός της πρώτης δεκάδας. Η μεγάλη έκπληξη του Q2 ήταν ο αποκλεισμός του Πιάστρι, ο οποίος θα εκκινήσει τον αγώνα από τη 13η θέση. Μαζί του αποκλείστηκαν επίσης οι Χούλκενμπεργκ, Κολαπίντο, Μπορτολέτο, Μπέρμαν και Σάινθ.

Το grand prix της Κυριακής

Το grand prix στην Πόλη του Μεξικού είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, με την ώρα εκκίνησης να έχει οριστεί για τις 22:00 ώρα Ελλάδας. Οι ομάδες και οι οδηγοί θα προετοιμαστούν για τον αγώνα, με τον Λιούις Χάμιλτον να ξεκινά από την πρώτη θέση της εκκίνησης, μετά την ιστορική του επίδοση στις κατατακτήριες δοκιμές.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta