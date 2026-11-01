Η Μπαρτσελόνα διέλυσε την Αλαβές με 6-1 και επέστρεψε στην κορυφή της La Liga

Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο, διαλύοντας την Αλαβές με σκορ 6-1 στην έδρα της, στη Βαρκελώνη. Αυτή η νίκη ήρθε ως απάντηση στην πρόσφατη ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Clasico, επιτρέποντας στους «Μπλαουγκράνα» να ανακτήσουν την κορυφή της βαθμολογίας της La Liga. Η ομάδα του Χάνσι Φλίκ παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση, με πολλούς παίκτες να βρίσκουν δίχτυα.

Το ξέσπασμα μετά την ήττα

Έξι ημέρες μετά την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα αντεπιτέθηκε δυναμικά. Η αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής με την Αλαβές στο «Καμπ Νόου» «καθαρίστηκε» με συνοπτικές διαδικασίες, με το τελικό 6-1 να αντικατοπτρίζει την κυριαρχία των Καταλανών. Αυτή η «εξάρα» επέτρεψε στην ομάδα να διατηρηθεί μόνη στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας, όπου είχε βρεθεί προσωρινά για λίγες ώρες η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά τη δική της νίκη επί της Λεβάντε με 2-0.

Οι «Μπλαουγκράνα» έκαναν ό,τι ήθελαν απέναντι στην Αλαβές, χωρίς να συναντήσουν καμία δυσκολία, επιστρέφοντας έτσι στα θετικά αποτελέσματα και ανεβάζοντας τη διάθεση στις τάξεις τους. Η νίκη αυτή χαρακτηρίστηκε ως «πάρτι» και «ξέσπασμα» για την ομάδα.

Η κυριαρχία του πρώτου ημιχρόνου

Το σκορ άνοιξε νωρίς, μόλις στο 8ο λεπτό, από τον Ραφίνια, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ένα ωραίο «σερβίρισμα» του Φερμίν Λόπεθ. Στο 23ο λεπτό, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Λαμίν Γιαμάλ να δημιουργεί και τον Φερμίν Λόπεθ να δίνει αέρα δύο τερμάτων στους Καταλανούς, κάνοντας το 2-0. Οι Καταλανοί συνέχισαν να πιέζουν και βρήκαν ξανά δίχτυα στο 41ο λεπτό, όταν ο Ραφίνια εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική πάσα του Φερμίν Λόπεθ για να διαμορφώσει το 3-0.

Το «κερασάκι στην τούρτα» για το πρώτο μέρος ήρθε στις καθυστερήσεις, στο 45’+1, με τον Λαμίν Γιαμάλ να σκοράρει με ένα υπέροχο αριστερό σουτ έξω από την περιοχή, έπειτα από πάσα του Ζοάο Κανσέλο, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Το πρώτο ημίχρονο ήταν «χορταστικό» σε γκολ και θέαμα για τους φίλους της Μπαρτσελόνα.

Συνέχεια στο επιθετικό κρεσέντο

Στην επανάληψη, οι Καταλανοί δεν θέλησαν να αρκεστούν στα όσα είχαν ήδη πετύχει. Ο Λαμίν Γιαμάλ σκόραρε για δεύτερη φορά στο 64ο λεπτό, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-0 με σουτ μέσα από την περιοχή. Το επιθετικό κρεσέντο των «Μπλαουγκράνα» συνεχίστηκε στο 80ό λεπτό, όταν ο Άντονι Γκόρντον πρόσθεσε και αυτός το όνομά του στη λίστα των σκόρερ, γράφοντας το 6-0 με δεξί σουτ μέσα από την περιοχή, μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Ρόδρι.

Ωστόσο, η τελευταία λέξη ανήκε στην Αλαβές, καθώς ο Ντίαζ βρήκε δίχτυα στο 84ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 6-1. Το γκολ του Ντίαζ ήταν το «γκολ της τιμής» για την φιλοξενούμενη ομάδα.

Οι πρωταγωνιστές και η βαθμολογική θέση

Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Ραφίνια πέτυχε δύο γκολ, φτάνοντας τα 15 στη La Liga και αναδεικνυόμενος σε πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Δύο γκολ σημείωσε και ο Λαμίν Γιαμάλ, ενώ από ένα τέρμα πρόσθεσαν οι Φερμίν Λόπεθ και Άντονι Γκόρντον. Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στους 30 βαθμούς, αφήνοντας ξανά πίσω της την Ατλέτικο Μαδρίτης στο -2. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 6 βαθμούς, αλλά και ένα ματς λιγότερο.

Η ομάδα του Χάνσι Φλίκ έδειξε χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα, επιστρέφοντας στην κορυφή της La Liga και δίνοντας ένα μήνυμα στους αντιπάλους της για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η 10η νίκη της Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα ήρθε με μεγάλη ευκολία.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την Μπαρτσελόνα, ο προπονητής Χάνσι Φλίκ παρέταξε τους: Γιοάν Γκαρσία, Κουμπαρσί, Φαρίνιας (61’ Μπαλντέ), Ντε Γιονγκ (83’ Μαρτίν), Κανσέλο, Πέδρι (46’ Μπερνάλ), Ρόδρι, Φερμίν, Γιαμάλ (73’ Γκόρντον), Αντεγέμι, Ραφίνια (61’ Ζεσούς).

Από την πλευρά της Αλαβές, η αρχική ενδεκάδα αποτελούνταν από τους: Σιβέρα, Ότο, Τενάλια, Γούσι, Κόσκι, Άνχελ Πέρεθ (74’ Μαριάνο Ντίας), Γκεβάρα, Προτεσόνι (46’ Τόνι Μαρτίνεθ), Ντένις Σουάρεθ (55’ Μάνιας), Ρεμπάς (55’ Ιμπάνιεθ), Μπογέ (74’ Νοβόα).

Επόμενη αναμέτρηση

Όλα αυτά διαδραματίστηκαν οκτώ ημέρες πριν από τη μεταξύ τους «μάχη» στο «Μετροπολιτάνο», στο μεγάλο ματς της 12ης αγωνιστικής, που είναι προγραμματισμένο για τις 8 Νοεμβρίου, στις 22:00.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta, Newsit