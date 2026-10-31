Η BC Ρόμα νίκησε τη Σκαφάτι με 103-90 πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Η BC Ρόμα, με τον Λούκα Ντόντσιτς στο τιμόνι της, κατέγραψε μια σημαντική νίκη με σκορ 103-90 απέναντι στη Σκαφάτι, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα της «Αιώνιας Πόλης» έρχεται τώρα με φόρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για το EuroCup. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 3 Νοεμβρίου, στις 20:00, στο «Παλατάκι» της Πυλαίας.

Η πορεία προς τη δεύτερη νίκη στη Lega A

Η νεοσύστατη ομάδα της «Αιώνιας Πόλης», η BC Ρόμα, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Σκαφάτι για την έκτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Παρά το γεγονός ότι η αναμέτρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική και η Ρόμα δυσκολεύτηκε στο μεγαλύτερο μέρος της, κατάφερε να βρει τον ρυθμό της.

Στην τελευταία περίοδο του αγώνα, η BC Ρόμα πάτησε... γκάζι, ανεβάζοντας την απόδοσή της και εξασφαλίζοντας μια εμφατική επικράτηση με τελικό σκορ 103-90. Αυτή η νίκη ήταν η δεύτερη για την ομάδα στο πρωτάθλημα της Lega A, δίνοντάς της σημαντική ώθηση ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στο κρίσιμο τελευταίο τέταρτο, ο Ντέιβις είχε καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη του αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές της BC Ρόμα

Στην αναμέτρηση απέναντι στη Σκαφάτι, αρκετοί παίκτες της BC Ρόμα ξεχώρισαν με την απόδοσή τους, οδηγώντας την ομάδα στη νίκη. Κορυφαίος σκόρερ για τους θριαμβευτές αναδείχθηκε ο Μάνιον, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους. Η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στο σκοράρισμα, καθώς πρόσθεσε στην στατιστική του 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, δείχνοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.

Εξίσου σημαντική ήταν και η συμβολή του πρώην NBAer, Κέλι Ολίνικ. Ο έμπειρος φόργουορντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, ενώ κυριάρχησε και στα ριμπάουντ, μαζεύοντας 8. Επιπλέον, μοίρασε 1 ασίστ, ενισχύοντας την ομαδική προσπάθεια και προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην επίθεση της ομάδας του Λούκα Ντόντσιτς.

Η εικόνα της Σκαφάτι και οι διακριθέντες της

Από την πλευρά των ηττημένων, η Σκαφάτι, παρά την προσπάθειά της, δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα και υποχώρησε στο 1-5 στον πίνακα της βαθμολογίας του ιταλικού πρωταθλήματος. Παρόλα αυτά, υπήρξαν παίκτες που διακρίθηκαν και προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα τους ανταγωνιστική μέχρι το τέλος.

Ο Μουρ ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της Σκαφάτι, τελειώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Επίσης, ο Οφούρουμ είχε μια αξιόλογη εμφάνιση, συνεισφέροντας 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Οι επιδόσεις τους, ωστόσο, δεν στάθηκαν αρκετές για να ανατρέψουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα απέναντι στην ανεβασμένη BC Ρόμα.

Η επικείμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup

Μετά την επιτυχημένη εμφάνιση και τη νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα, η BC Ρόμα στρέφει πλέον την προσοχή της στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η ομάδα της «Αιώνιας Πόλης» ετοιμάζεται για μια σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση, ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας αυτός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, καθώς αποτελεί μέρος της έκτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του EuroCup. Η αναμέτρηση μεταξύ BC Ρόμα και ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί στο κλειστό γήπεδο «Παλατάκι» της Πυλαίας, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 20:00. Η Ρόμα αναμένεται να παρουσιαστεί με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρόσφατη επιτυχία της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta