Ο Παναθηναϊκός, παρότι ξεκίνησε νωχελικά και έχασε το πρώτο σετ, κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 του Απολλώνιου Κερατσινίου. Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινες» έκαναν το τρία στα τρία στο πρωτάθλημα και ανέβηκαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η αναμέτρηση διεξήχθη με τον Παναθηναϊκό να δείχνει την ανωτερότητά του στα επόμενα σετ, μετά από ένα αρχικό «μούδιασμα».

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι δεν μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, πιθανώς θεωρώντας ότι θα είχε εύκολο έργο. Αυτή η αρχική χαλαρότητα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του πρώτου σετ με σκορ 23-25, με τις φιλοξενούμενες του Απολλώνιου να παίρνουν το προβάδισμα με 0-1.

Ωστόσο, στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός σοβαρεύτηκε και ανέβασε την απόδοσή του. Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων φάνηκε καθαρά στο παρκέ, με το «τριφύλλι» να κερδίζει με άνεση τα επόμενα τρία σετ. Τα σκορ των σετ που ακολούθησαν ήταν 25-20, 25-18 και 25-18, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Η βαθμολογική θέση και το αήττητο σερί

Με την επικράτηση αυτή, οι «πράσινες» συνέχισαν το αήττητο σερί τους, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Αυτό το «τρία στα τρία» τους έφερε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Volley League Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση, ισοβαθμώντας με τον Πανιώνιο, έχοντας δείξει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Οι πόντοι και οι κορυφαίες αθλήτριες

Οι συνολικοί πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 6 άσσους, 59 επιθέσεις, 16 μπλοκ, ενώ εκμεταλλεύτηκε και 17 λάθη των αντιπάλων. Από την άλλη πλευρά, ο Απολλώνιος σημείωσε 2 άσσους, 51 επιθέσεις, 8 μπλοκ και ο Παναθηναϊκός κέρδισε 20 πόντους από λάθη των αντιπάλων του.

Για τον Παναθηναϊκό Α.Ο., υπό την καθοδήγηση του προπονητή Αλεσάντρο Κιαπίνι, ξεχώρισαν η Ντέλιτς με 17 πόντους (11/18 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), η Ορβόσοβα με 15 πόντους (13/39 επ., 2 μπλοκ) και η Κυπαρίσση με 13 πόντους (11/31 επ., 2 μπλοκ, 58% υπ. – 27% άριστες). Η Λαμπκόφσκα συνέβαλε με 12 πόντους (10/23 επ., 2 μπλοκ, 37% υπ. – 0% άριστες), ενώ η Τίμερμαν πρόσθεσε 8 πόντους (5/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ). Τους υπόλοιπους πόντους σημείωσαν οι Κωνσταντινίδου 5, Τοντάι 4, Γκρέκα 3, Ράπτη 2, Ηλιοπούλου 1, Παπαγεωργίου 1. Στις λίμπερο αγωνίστηκαν οι Αντωνακάκη (53% υπ. – 33% άριστες) και Ρόγκα.

Από την πλευρά του Ο.Φ.Α. Απολλώνιος, με προπονητή τον Κώστα Λιώση, η Σελιαντίν ήταν η πρώτη σκόρερ με 18 πόντους (15/43 επ., 3 μπλοκ, 46% υπ. – 25% άριστες). Ακολούθησαν η Σόουζα με 11 πόντους (10/42 επ., 1 μπλοκ) και η Πήττα επίσης με 11 πόντους (10/12 επ., 1 άσσος). Η Αδαμοπούλου και η Κοκότη συνέβαλαν με 9 πόντους η καθεμία (Αδαμοπούλου: 7/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. – 17% άριστες, Κοκότη: 7/18 επ., 2 μπλοκ). Η Κουτσάρσκα σημείωσε 2 πόντους (1/3 επ., 1 μπλοκ) και η Κακλαμάνου 1 πόντο (1/5 επ.). Στις λίμπερο αγωνίστηκαν οι Σακαρέλου (74% υπ. – 35% άριστες) και Θεοδοσίου, ενώ συμμετείχαν επίσης οι Ρέι, Μπουλούμπαση, Βυθούλκα και Κανέλλου.

Οι διαιτητές και οι λοιποί αξιωματούχοι

Την αναμέτρηση διεύθυναν οι διαιτητές Μουλά Ειρ. και Καπότης. Στη θέση του Τσάλεντζ ρέφερι βρέθηκε ο Κατσούλης, ενώ παρατηρητής του αγώνα ήταν ο Πολίτης. Η γραμματεία της αναμέτρησης στελεχώθηκε από την Μπίτσικα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta