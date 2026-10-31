Το VinFast-Trong Dong Stadium στο Ανόι ετοιμάζεται για τα εγκαίνια του 2027 με νέα συμφωνία διαχείρισης

Το υπό κατασκευή γήπεδο των 135.000 θέσεων στο Ανόι του Βιετνάμ εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς ο βιετναμέζικος όμιλος Vingroup υπέγραψε συμφωνία με την αμερικανική Legends Global. Η συμφωνία αυτή καθιστά την Legends Global αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση και τις υπηρεσίες της εγκατάστασης, η οποία έχει προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί στις 31 Ιουλίου 2027. Το VinFast-Trong Dong Stadium, όπως ονομάζεται, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Η συμφωνία διαχείρισης και λειτουργίας

Η ανακοίνωση της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Ανόι. Αυτό το βήμα θεωρείται καθοριστικό για τη μετάβαση του έργου από την κατασκευαστική του φάση στην προετοιμασία για την καθημερινή του λειτουργία. Η Legends Global αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται εντός του σταδίου από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

Ο κύριος στόχος πλέον δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση ενός γηπέδου με τεράστια χωρητικότητα, αλλά και η διασφάλιση ότι θα μπορεί να υποδέχεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε κάθε διοργάνωση που θα φιλοξενεί. Αυτό περιλαμβάνει τον συντονισμό των συνεργατών και των προμηθευτών, καθώς και την παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών τόσο στους θεατές όσο και στους διοργανωτές των εκδηλώσεων.

Το VinFast-Trong Dong Stadium: Ένα έργο παγκόσμιας εμβέλειας

Το VinFast-Trong Dong Stadium, με την εντυπωσιακή χωρητικότητα των 135.000 θέσεων, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά και ψυχαγωγικά κέντρα παγκοσμίως. Η ημερομηνία των εγκαινίων του έχει οριστεί για τις 31 Ιουλίου του 2027, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου κατασκευαστικού εγχειρήματος στο Βιετνάμ.

Η δημιουργία αυτής της τεράστιας εγκατάστασης στο Ανόι υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του βιετναμέζικου ομίλου Vingroup να αναπτύξει υποδομές που θα προσελκύσουν το διεθνές ενδιαφέρον. Το γήπεδο δεν προορίζεται μόνο για αθλητικές διοργανώσεις, αλλά έχει σχεδιαστεί με ευρύτερη αποστολή, ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων.

Ευρύτερη αποστολή και πολλαπλές χρήσεις

Η αποστολή του VinFast-Trong Dong Stadium δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στις ημέρες διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων. Αντιθέτως, το στάδιο έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί μια ποικιλία μεγάλων πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών. Ο στόχος είναι να προσελκύει διεθνείς παραγωγές, καθιστώντας το ένα σημαντικό κόμβο για την ψυχαγωγία στην περιοχή.

Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει την πρόθεση να αξιοποιηθεί πλήρως η εγκατάσταση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους επισκέπτες και συμβάλλοντας στην πολιτιστική και ψυχαγωγική ζωή του Ανόι και του Βιετνάμ γενικότερα. Η ευελιξία του σταδίου στις χρήσεις του αποτελεί κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού του.

Η εμπειρία της Legends Global

Η αμερικανική εταιρεία Legends Global φέρνει στην συνεργασία μια εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων και της διοργάνωσης μεγάλων εκδηλώσεων. Η εταιρεία, σύμφωνα με τα δικά της στοιχεία, έχει αναπτύξει παρουσία σε περισσότερους από 450 χώρους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπλέον, η Legends Global έχει συμμετάσχει στην επιτυχή διοργάνωση περισσότερων από 20.000 μεγάλων εκδηλώσεων, γεγονός που υπογραμμίζει την τεχνογνωσία και την ικανότητά της να διαχειρίζεται πολύπλοκα έργα μεγάλης κλίμακας. Η εμπειρία αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία ενός σταδίου της χωρητικότητας και της εμβέλειας του VinFast-Trong Dong.

Ευρύτερη συνεργασία και μελλοντικά σχέδια

Η συνεργασία μεταξύ του ομίλου Vingroup και της Legends Global δεν εξαντλείται μόνο στη διαχείριση του VinFast-Trong Dong Stadium. Η συμφωνία έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα, καθώς η αμερικανική εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και διοργάνωσης εκδηλώσεων και για άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους που ο όμιλος Vingroup σχεδιάζει να αναπτύξει στο Βιετνάμ.

Αυτό υποδηλώνει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία, με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου σύγχρονων εγκαταστάσεων στη χώρα. Η επέκταση της συνεργασίας σε μελλοντικά έργα δείχνει την εμπιστοσύνη του Vingroup στην τεχνογνωσία της Legends Global και τη δέσμευση για την αναβάθμιση των αθλητικών και ψυχαγωγικών υποδομών στο Βιετνάμ.

Με πληροφορίες από: Topontiki