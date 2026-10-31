Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ζήτησε τη στήριξη του κόσμου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, προχώρησε σε έκκληση προς τους φιλάθλους της ομάδας, ζητώντας τη δυναμική τους παρουσία στο γήπεδο. Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι Μιλάνο, σε αγώνα που διεξήχθη στη SUNEL Arena.

Η νίκη αυτή επέτρεψε στον Ολυμπιακό να ολοκληρώσει με επιτυχία, με 2/2, τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague. Ο κ. Μπαρτζώκας υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης του κόσμου και την ανάγκη αυτή να εκφράζεται με την παρουσία του στις εξέδρες.

Η σημασία της νίκης και η κούραση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο ως πολύ σημαντική, δηλώνοντας μάλιστα ότι ένιωθε εξουθενωμένος μετά το τέλος του αγώνα. Ο προπονητής τόνισε ότι δεν υποτιμά καμία νίκη, καθώς κάθε θετικό αποτέλεσμα έχει τη δική του ξεχωριστή αξία.

Σχετικά με την απόδοση των ψηλών παικτών, ο κ. Μπαρτζώκας ανέφερε ότι η ομάδα θα μπορούσε να πάρει περισσότερα από αυτούς, αλλά δεν είχαν την ίδια συγκέντρωση στον συγκεκριμένο αγώνα. Επεσήμανε επίσης ότι, ενώ όλοι έλεγαν πως θα ήταν ψυχολογικά έτοιμοι για την Μπεσίκτας, τα ματς όπως αυτό με την Αρμάνι Μιλάνο είναι τα πιο δύσκολα.

Η ιδιαιτερότητα της Euroleague

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην πολύ ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί στην EuroLeague, όπου οι ομάδες αγωνίζονται κάθε δεύτερη μέρα σε παιχνίδια «χωρίς αύριο». Εξήγησε ότι η απώλεια ενός αγώνα στην έδρα μπορεί να οδηγήσει την ομάδα να «τρέχει» όλη τη χρονιά για να καλύψει αυτή την ήττα.

Ο κ. Μπαρτζώκας έκανε σύγκριση με το ΝΒΑ, σημειώνοντας ότι στην EuroLeague κάθε νίκη είναι εξαιρετικά σημαντική και κάθε ήττα δημιουργεί πίεση. Πρόσθεσε ότι πλέον το να παίζεις τρία παιχνίδια την εβδομάδα θεωρείται το εύκολο κομμάτι του προγράμματος.

Ανησυχία για τους τραυματισμούς και το πρόγραμμα

Ένας από τους προβληματισμούς που εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας αφορά τους τραυματισμούς των παικτών. Σημείωσε ότι δύο παίκτες της Ρεάλ τραυματίστηκαν, αναφέροντας συγκεκριμένα τον Μίροτιτς, τον Σατοράνσκι και τον Μοντέρο. Αυτό το γεγονός προκαλεί ανησυχία για την επιβάρυνση των αθλητών.

Ο προπονητής έθεσε το ερώτημα κατά πόσο είναι εφικτό για τις ομάδες να αγωνίζονται σε τέσσερα ματς την εβδομάδα, υπογραμμίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις του αγωνιστικού καλενταριού και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία των παικτών.

Έκκληση στους φιλάθλους

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απηύθυνε μια ξεκάθαρη έκκληση προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι η ομάδα αξίζει να έχει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Υπενθύμισε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης, ενώ αντιμετωπίζει και τραυματισμούς βασικών παικτών.

«Τα Λιόσια δεν είναι Πειραιάς, αλλά χρειαζόμαστε τους φιλάθλους», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η δυναμική του κόσμου του Ολυμπιακού είναι τεράστια, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει κόσμος μόνο στο τέλος της χρονιάς. Ο κ. Μπαρτζώκας διευκρίνισε ότι κάνει μία έκκληση και δεν έχει πρόθεση να κρίνει τη στάση κανενός, αλλά επιθυμεί την αδιάλειπτη στήριξη των φιλάθλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta