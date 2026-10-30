Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μοντέρο: «Είναι αποκαρδιωτικό»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει της Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 84-78, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη θετική του εμφάνιση στη EuroLeague. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας προέβη σε δηλώσεις, εστιάζοντας στα δυσάρεστα νέα που αφορούν τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο. Ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή, τονίζοντας τον αντίκτυπο που είχε στην ομάδα λίγο πριν την έναρξη του κρίσιμου παιχνιδιού.

Επικράτηση επί της Αρμάνι Μιλάνο

Η ομάδα του Ολυμπιακού έδειξε χαρακτήρα στον αγώνα της EuroLeague απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, καταφέρνοντας να πάρει τη νίκη με τελικό σκορ 84-78. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί τη δεύτερη διαδοχική επιτυχία για τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ολοκληρώνοντας με θετικό πρόσημο τη διπλή αγωνιστική εβδομάδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς τους παίκτες του, αλλά και προς τους φιλάθλους της ομάδας. Στάθηκε στην απαιτητική φύση της EuroLeague, υπογραμμίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν κάποιος υποτίμησε την Αρμάνι, αλλά τόνισε πως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη λίγκα. Η ομάδα είχε μία ημέρα λιγότερη για να προετοιμαστεί για τον αγώνα, γεγονός που καθιστά τις δύο νίκες της διπλής αγωνιστικής ακόμα πιο σημαντικές, για τις οποίες δήλωσε ευγνώμων.

Η αποκαρδιωτική είδηση για τον Γιαν Μοντέρο

Το κύριο σημείο των δηλώσεων του Γιώργου Μπαρτζώκα αφορούσε τα δυσάρεστα νέα σχετικά με τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο. Ο προπονητής χαρακτήρισε την είδηση ως «αποκαρδιωτική» για την ομάδα. Όπως ανέφερε, το μπάσκετ είναι η ζωή τους, και το να μαθαίνουν κάτι τέτοιο μόλις μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστεί κανείς.

Ο κ. Μπαρτζώκας παραδέχτηκε ότι όλοι στην ομάδα επηρεάστηκαν και είναι σκεπτικοί από αυτό που συνέβη στον νεαρό παίκτη. Η απώλεια του Μοντέρο προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες ελλείψεις, δημιουργώντας επιπλέον προκλήσεις για το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Οι ελλείψεις και η στρατηγική της ομάδας

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις σημαντικές ελλείψεις που αντιμετωπίζει η ομάδα αυτή την περίοδο, οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα του ρόστερ. Συγκεκριμένα, εκτός αγωνιστικής δράσης βρίσκονται οι Μοντέρο, Φουρνιέ, Κόντσαρ και Ντόρσεϊ, ενώ ο Μιλουτίνοφ δεν είναι ακόμα πλήρως έτοιμος να αγωνιστεί. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα κενό στο ταλέντο που διαθέτει η ομάδα.

Για να καλύψει αυτό το κενό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη για εντατικότερη προσπάθεια στα ριμπάουντ και στις προσωπικές μονομαχίες. Παρά το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο αγώνα δεν υπήρξαν πολλές ασίστ, ο προπονητής δήλωσε ότι αυτό δεν τον προβληματίζει ιδιαίτερα.

Δύσκολο ξεκίνημα και η σημασία κάθε νίκης

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπενθύμισε δηλώσεις που είχε κάνει πριν από μερικές εβδομάδες, αναφορικά με το δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν. Είχε επισημάνει ότι η ομάδα έδωσε πολλά παιχνίδια εκτός έδρας στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου. Επιπλέον, επανέλαβε ότι η τρέχουσα έδρα της ομάδας δεν είναι η «φυσική» της, κάτι που γνώριζαν ότι θα καθιστούσε το έργο τους δύσκολο στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο προπονητής υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία που έχει κάθε νίκη για τον Ολυμπιακό. Οι δύο διαδοχικές νίκες σε μια απαιτητική διπλή αγωνιστική, παρά τις ελλείψεις και τις δυσκολίες προετοιμασίας, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για την πορεία της ομάδας στη EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta