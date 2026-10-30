Ο Ολυμπιακός νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο και έπιασε την κορυφή στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στη EuroLeague, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 84-78 στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Οι Πειραιώτες ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 7-2 και έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας, ολοκληρώνοντας αήττητοι τη «διαβολοβδομάδα».

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το παιχνίδι ήταν «κλειστό» από το πρώτο του λεπτό, με τον Ολυμπιακό να ξεκινά δυνατά, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση από τους Βεζένκοφ και ΜακΙντάιρ. Παρά την προσωρινή αντίδραση της Αρμάνι, η οποία πέρασε μπροστά με 10-7, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με ένα σερί 9-0 και έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 25-19.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Ιταλοί ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με 32-31. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, ωστόσο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το πλεονέκτημά του, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες, με το σκορ στο 44-44.

Μετά την ανάπαυλα, στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να χτίσει σημαντική διαφορά. Ο Βεζένκοφ και ο Γουόρντ ανέλαβαν δράση, βοηθώντας τους Πειραιώτες να διατηρήσουν τον έλεγχο. Ο ΜακΙντάιρ έβαλε την υπογραφή του στην περίοδο με ένα εύστοχο τρίποντο στην εκπνοή, διαμορφώνοντας το 69-61 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Κορυφαίος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, σημειώνοντας 24 πόντους. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 2/3 βολές, 5/10 δίποντα και 4/9 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, υποπίπτοντας σε 3 λάθη.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έδωσε πολύτιμες λύσεις στην επίθεση, ολοκληρώνοντας το ματς με 23 πόντους. Ο φόργουορντ των Πειραιωτών είχε 8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 4/6 βολές, ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ.

Κομβικό ρόλο για τους Πειραιώτες έπαιξε και ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος σημείωσε 14 πόντους. Ο Γουόρντ είχε 4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 3/4 βολές, ενώ πρόσθεσε 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πραγματοποίησε κρίσιμα καλάθια στο φινάλε και μεγάλες άμυνες στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Στην αναμέτρηση συνέβαλαν επίσης ο Παπανικολάου με 8 πόντους (1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα) και ο Πλώτας με 2 πόντους.

Απουσίες και διαχείριση της πίεσης

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, παρά τις σημαντικές απουσίες στην περιφέρεια. Οι Πειραιώτες αγωνίστηκαν χωρίς τους Γιαν Μοντέρο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, με τον τραυματισμό του Μοντέρο να αποτελεί ένα σοκ για την ομάδα.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έφτασε ακόμη και στο +11, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 74-63. Ωστότε, η Αρμάνι επέστρεψε στο παιχνίδι, μειώνοντας τη διαφορά μέχρι και στο δίποντο (75-73), εκμεταλλευόμενη και την αλλαγή του ΜακΙντάιρ για λόγους ξεκούρασης.

Στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, οι Εντζάι και Τζόσεφ έδωσαν πολύτιμες λύσεις, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν την πίεση και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Η αμυντική αποτελεσματικότητα των Πειραιωτών σε κομβικά σημεία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν και να διατηρήσουν το προβάδισμα.

Η βαθμολογική εικόνα και η «διαβολοβδομάδα»

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε αήττητος τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, έχοντας προηγουμένως κερδίσει και την Μπεσίκτας εκτός έδρας. Το ρεκόρ των «ερυθρόλευκων» βελτιώθηκε σε 7-2, ανεβάζοντάς τους στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου έπιασαν τον Παναθηναϊκό.

Αντίθετα, για την Αρμάνι Μιλάνο, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με την έβδομη συνεχόμενη ήττα της, και την όγδοη συνολικά στη φετινή διοργάνωση. Η ιταλική ομάδα χτυπούσε διαρκώς με τον Ράιτ στο ζωγραφιστό, αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit