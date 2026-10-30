Ο Λουίς Ενρίκε έγραψε ιστορία με την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του γαλλικού συλλόγου. Το ιστορικό αυτό ορόσημο επιτεύχθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου, μετά την επικράτηση της Παρί επί της Χάβρης με σκορ 5-1. Η αναμέτρηση διεξήχθη για την ένατη αγωνιστική της Ligue 1, με την ομάδα του Ενρίκε να πετυχαίνει μια σημαντική ανατροπή.

Το ιστορικό ρεκόρ νικών

Ο Ισπανός τεχνικός κατέγραψε την 127η νίκη του στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν, ένα επίτευγμα που ήρθε σε μόλις 188 αγώνες. Η συγκεκριμένη νίκη, με την οποία η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Χάβρης με 5-1, σηματοδότησε την επίτευξη του ρεκόρ για τον Ενρίκε. Η ομάδα του, ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να πάρει μια ευρεία νίκη.

Η αναμέτρηση αυτή, που διεξήχθη στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος, ήταν καθοριστική για την επίτευξη του ιστορικού αυτού επιτεύγματος. Ο Λουίς Ενρίκε, με την 127η του νίκη, εδραιώνει τη θέση του στην ιστορία του συλλόγου, ξεπερνώντας προηγούμενες επιδόσεις.

Ξεπέρασε τον Λοράν Μπλαν

Με την 127η του νίκη, ο Λουίς Ενρίκε ξεπέρασε τον πρώην προπονητή των Παριζιάνων, Λοράν Μπλαν. Ο Μπλαν κατείχε προηγουμένως το ρεκόρ με 126 νίκες, τις οποίες είχε επιτύχει σε 173 αγώνες στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν. Η επίδοση του Ενρίκε, με 127 νίκες σε 188 αγώνες, τον καθιστά πλέον τον προπονητή με τις περισσότερες επιτυχίες στην ιστορία του γαλλικού συλλόγου.

Η επίτευξη αυτού του ορόσημου υπογραμμίζει την επιδραστική παρουσία του Ισπανού τεχνικού στην ομάδα. Η διαφορά στον αριθμό των αγώνων που χρειάστηκαν για να επιτευχθεί το ρεκόρ αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του Ενρίκε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η αξέχαστη βραδιά του Άσραφ Χακίμι

Το ιστορικό αυτό ορόσημο για τον Λουίς Ενρίκε συνέπεσε με μια αξέχαστη βραδιά για τον Άσραφ Χακίμι. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Χάβρη. Η επίδοση του Χακίμι συνέβαλε καθοριστικά στην ευρεία νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 5-1.

Εκτός από τον Άσραφ Χακίμι, στον πίνακα των σκόρερς για την Παρί Σεν Ζερμέν έγραψαν το όνομά τους και οι Μίκα Γκοντς και Σένι Μαγιουλού. Οι δικές τους συνεισφορές στα γκολ ολοκλήρωσαν το επιβλητικό σκορ της αναμέτρησης, προσφέροντας μια σημαντική νίκη στην ομάδα του Παρισιού.

Η έλευση του Ισπανού τεχνικού στην Παρί

Ο Λουίς Ενρίκε ανέλαβε τα ηνία της Παρί Σεν Ζερμέν τον Ιούλιο του 2023. Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του, ο Ισπανός τεχνικός έχει οδηγήσει τον σύλλογο σε σημαντικές επιτυχίες τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρουσία του έχει συνδέσει την ομάδα με μια περίοδο διακρίσεων.

Μεταξύ των πιο σημαντικών επιτευγμάτων του Ενρίκε συγκαταλέγεται η back-to-back κατάκτηση του Champions League. Αυτή η ευρωπαϊκή κούπα, την οποία η Παρί Σεν Ζερμέν δεν είχε στην τροπαιοθήκη της μέχρι την έλευση του Ισπανού προπονητή, αποτελεί ένα κορυφαίο επίτευγμα της θητείας του. Οι διακρίσεις αυτές έχουν ενισχύσει το προφίλ του συλλόγου υπό την καθοδήγηση του Ενρίκε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta