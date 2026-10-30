Ο Ομπράντοβιτς για την ήττα του Παναθηναϊκού: «Είχα προειδοποιήσει τους παίκτες μου»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη. Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, φεύγοντας με βαριά ήττα (83-68) από την έδρα της τουρκικής ομάδας. Ο προπονητής των «πρασίνων» αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι παίκτες του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμυνας και την ανάγκη για ομαδικότητα.

Συγχαρητήρια στην Εφές και προβληματισμός για την απόδοση

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε την τοποθέτησή του συγχαίροντας την Αναντολού Εφές για τη νίκη της. Όπως ανέφερε, η τουρκική ομάδα έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι και άξιζε το τελικό αποτέλεσμα. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο προπονητής δήλωσε ότι η ομάδα έκανε καλή δουλειά μόνο στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια, ο Ομπράντοβιτς εξέφρασε τον προβληματισμό του, θεωρώντας ότι οι «πράσινοι» δεν αγωνίστηκαν στο επίπεδο της EuroLeague. Επίσης, δεν παρουσίασαν την απόδοση που θα έπρεπε μέχρι το τέλος της βραδιάς. Τόνισε την ανάγκη να αναλυθεί το παιχνίδι, ώστε να κατανοηθεί γιατί η ομάδα δεν κατάφερε να παίξει όπως έπρεπε.

Έλλειψη συγκέντρωσης και αμυντικά κενά

Αναλύοντας τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι η Εφές πέτυχε 13 πόντους στο πρώτο ημίχρονο από transition, δηλαδή από εύκολες καταστάσεις στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό δείχνει την αδυναμία των «πρασίνων» να ανακόψουν τις γρήγορες επιθέσεις του αντιπάλου.

Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός υπέπεσε σε 10 λάθη, ενώ η Αναντολού Εφές τελείωσε τις φάσεις κοντά στο καλάθι με εντυπωσιακή ευστοχία, έχοντας 16 εύστοχα σουτ σε 18 προσπάθειες. Ο Σέρβος προπονητής ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι «δεν υπήρχε καθόλου άμυνα» από την πλευρά της ομάδας του. Αυτή η διαπίστωση τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η άμυνα είναι το σημείο εκκίνησης για κάθε παιχνίδι, καθώς «αν δεν παίξουμε άμυνα, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα».

Η προειδοποίηση στους παίκτες και η αξία της Εφές

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε ότι είχε προειδοποιήσει τους παίκτες του σχετικά με την κρισιμότητα της αμυντικής λειτουργίας. Είχε τονίσει ότι δεν έπρεπε να παρασυρθούν από την εικόνα που είχε παρουσιάσει η Αναντολού Εφές στο παιχνίδι της δύο βράδια πριν από την αναμέτρηση. Ο προπονητής είχε ξεκαθαρίσει στην ομάδα του ότι η Εφές είναι μια πολύ καλή ομάδα, παρά την προηγούμενη εμφάνισή της.

Ο ίδιος θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καλή δουλειά στο αμυντικό κομμάτι, παρά τις προειδοποιήσεις. Η έμφαση στην άμυνα αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας του, και η αδυναμία εφαρμογής της οδήγησε σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τους «πράσινους» στην Κωνσταντινούπολη.

Επιθετικές αποφάσεις και ομαδικότητα

Πέρα από τα αμυντικά ζητήματα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Κατά τη γνώμη του, η επίθεση συνδέεται άμεσα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο γήπεδο. Στην αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές, οι αποφάσεις των παικτών του Παναθηναϊκού δεν ήταν στο επίπεδο που απαιτεί η συγκεκριμένη διοργάνωση, η EuroLeague.

Ο προπονητής υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για ομαδικότητα, χαρακτηρίζοντας την ως το βασικό και σημαντικότερο στοιχείο απ' όλα. Η συλλογική προσπάθεια και η σωστή λήψη αποφάσεων κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχία σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως αυτό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta