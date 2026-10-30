Η ήττα του Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη: 83-68 από την Εφές

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στην Κωνσταντινούπολη από την Αναντολού Εφές με σκορ 83-68, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να διαχειριστούν τα λάθη τους και την αμυντική τους ανισορροπία, υποχωρώντας στο ρεκόρ 7-2 στην εφετινή διοργάνωση. Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε τη μόλις δεύτερη εκτός έδρας δοκιμασία για την ελληνική ομάδα στη σεζόν.

Τα αίτια της ήττας για τους «πράσινους»

Η ελληνική ομάδα αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην ήττα της. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός υπέπεσε σε 16 λάθη, αριθμός που αποδείχθηκε επιζήμιος για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Παράλληλα, η γραμμή των ψηλών του «τριφυλλιού» δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο παρκέ, αφήνοντας τεράστια κενά κυρίως κοντά στο καλάθι της ομάδας. Επιπλέον, κομβικοί παίκτες, όπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο, έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό, ενώ η άμυνα των «πράσινων» δεν λειτούργησε αποτελεσματικά, με εξαίρεση κάποιες σποραδικές εκλάμψεις.

Η εξέλιξη του αγώνα και το καθοριστικό σερί

Η αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη είχε μια συγκεκριμένη ροή, η οποία οδήγησε την Αναντολού Εφές να πάρει το προβάδισμα και να το διατηρήσει. Η τουρκική ομάδα εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της, ειδικά στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού.

Η νίκη της Αναντολού Εφές εξασφαλίστηκε ουσιαστικά τρία λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο, η τουρκική ομάδα πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, διαμορφώνοντας το σκορ σε 80-65 στο 37ο λεπτό. Με αυτό το σερί, η Εφές μπήκε πρόωρα σε τροχιά νίκης, απέναντι στους «πράσινους» που, όπως αναφέρεται, έδειχναν να έχουν αποδεχθεί τη μοίρα τους.

Η στατιστική εικόνα των ομάδων

Σε ό,τι αφορά τους σκόρερ, ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε πρώτος για τον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας 17 πόντους, αν και η αφύπνισή του χαρακτηρίστηκε ως αργοπορημένη. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις περιορίστηκε στους 11 πόντους, συμβάλλοντας στο επιθετικό κομμάτι της ελληνικής ομάδας.

Από την πλευρά της Αναντολού Εφές, πέντε παίκτες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, δείχνοντας την ομαδική τους επίδοση. Κορυφαίοι για την τουρκική ομάδα αναδείχθηκαν οι Μπρούνο Φερνάντο και Κόλιν Μάλκολμ, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας τους.

Το ρεκόρ των δύο ομάδων στη Euroleague

Μετά την ήττα στην Κωνσταντινούπολη, το ρεκόρ του Παναθηναϊκού στη Euroleague υποχώρησε σε 7 νίκες και 2 ήττες. Αυτό το αποτέλεσμα δίνει την ευκαιρία στους «κυνηγούς» της κορυφής να διεκδικήσουν τη «συγκατοίκηση» στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν η δεύτερη εκτός έδρας δοκιμασία για τους «πράσινους» στην εφετινή διοργάνωση.

Στον αντίποδα, η Αναντολού Εφές επέστρεψε στις νίκες μετά από μια βαριά ήττα που είχε υποστεί από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Με την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού, η τουρκική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της στη Euroleague, φτάνοντας τις 4 νίκες και τις 5 ήττες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta