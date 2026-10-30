Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Παρτίζαν με 87-80 στο Κάουνας

Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Παρτίζαν με σκορ 87-80 σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Κάουνας. Το παιχνίδι κρίθηκε στις τελευταίες στιγμές, παρόλο που οι Λιθουανοί είχαν καταφέρει να αποκτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα 16 πόντων. Η ομάδα της Ζάλγκιρις έδειξε τάσεις αυτοχειρίας, ωστόσο κατάφερε να διατηρήσει τη νίκη.

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης

Η Ζάλγκιρις ξεκίνησε την αναμέτρηση με έναν ξέφρενο ρυθμό, καταφέρνοντας να προηγηθεί με 16-6 μόλις στο πέμπτο λεπτό. Η ευστοχία της από μακρινή απόσταση, με 4/9 σουτ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το αρχικό προβάδισμα, εκμεταλλευόμενη παράλληλα τη βιασύνη των παικτών της Παρτίζαν στις δικές τους προσπάθειες. Στο δεύτερο μισό του δεκαλέπτου, οι φιλοξενούμενοι, με την παρουσία του Βιλντόζα, βελτίωσαν την απόδοσή τους, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, μειώνοντας τη διαφορά στο 27-21 έως το τέλος της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη περίοδο, το παιχνίδι «έκλεισε» απότομα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 34-32 στο 16ο λεπτό. Η Ζάλγκιρις προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες μέσα από το post παιχνίδι του Βαλαντσιούνας, όμως τα σουτ δεν ήταν εύστοχα. Η Παρτίζαν συνέχισε να σουτάρει απελπιστικά έξω από τη γραμμή των τριών πόντων, με μόλις 1/10 προσπάθειες, έχοντας ως μοναδική αξιόπιστη λύση τον Λούκας Βιλντόζα. Το προβάδισμα των τεσσάρων πόντων (44-40) για τη Ζάλγκιρις στο τέλος του ημιχρόνου προήλθε κυρίως από την ευστοχία της στις βολές.

Η εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο

Η Ζάλγκιρις μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας σε διαφορά δέκα πόντων (53-43) μόλις δύο λεπτά μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου. Παρόλα αυτά, της έλειψε η συνέπεια στην επίθεση, κάτι που θα της επέτρεπε να διευρύνει περαιτέρω το προβάδισμά της. Η Παρτίζαν από την πλευρά της, παρουσίασε δυσλειτουργία και προσπάθησε να σκοράρει κυρίως μέσα από ατομικές ενέργειες, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 62-51 στο 26ο λεπτό.

Η διαφορά έφτασε έως και τους 15 πόντους, μετά από εντυπωσιακά καρφώματα του Εχιόγκου, δίνοντας την εντύπωση ότι η Ζάλγκιρις είχε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Ωστόσο, η συνέχεια επρόκειτο να επιφυλάξει εκπλήξεις και αγωνία για τους γηπεδούχους.

Η αγωνία στην τελευταία περίοδο

Μια μαγική ντρίμπλα του Βιλντόζα, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μπουτκέβιτσους, ήταν ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου, με το σκορ να είναι 75-59 στο 32ο λεπτό. Σε αυτό το σημείο, οι παίκτες της Ζάλγκιρις πιθανότατα πίστεψαν ότι όλα είχαν τελειώσει, κάτι που παραλίγο να τους κοστίσει ακριβά.

Η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε την χαλάρωση των γηπεδούχων και πραγματοποίησε ένα επιμέρους σκορ 2-14, μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (77-73) στο 36ο λεπτό. Η Ζάλγκιρις δεν κατάφερε να πετύχει καλάθι για 7:30 αγωνιστικά λεπτά, σκοράροντας μόνο με βολές. Παρόλο που η Παρτίζαν προσέγγισε μια εντυπωσιακή ανατροπή, η περιφέρειά της δεν εκτέλεσε σωστά, με αποτέλεσμα να μην μετουσιώσει την προσπάθειά της και να χάσει την ευκαιρία για ισοφάριση στα τελευταία δύο λεπτά.

Οι πρωταγωνιστές και οι λόγοι της νίκης

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, καθώς το παιχνίδι της Ζάλγκιρις βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό πάνω στον Λιθουανό σέντερ. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς και ο Αζουόλας Τουμπέλις, με τον τελευταίο να πραγματοποιεί την τάπα του αγώνα, αποτρέποντας την ισοφάριση για την Παρτίζαν στις κρίσιμες στιγμές.

Από την πλευρά της Παρτίζαν, ο Τανάσκοβιτς έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, όπως και ο Λούκας Βιλντόζα, οι οποίοι ξεχώρισαν παρά την ήττα της ομάδας τους. Ωστόσο, ο Κάρλικ Τζόουνς δεν κατάφερε να βάλει καλάθι, ενώ οι Ριβς και Στίβενς είχαν εξαιρετικά μέτρια απόδοση, κάτι που ίσως κόστισε περισσότερα στην Παρτίζαν.

Η Ζάλγκιρις κατάφερε να νικήσει γιατί απέκτησε ένα «μαξιλαράκι ασφαλείας» με το προβάδισμα των 16 πόντων στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Επιπλέον, η ομάδα των γηπεδούχων ήταν απόλυτα εύστοχη σε όλες τις κρίσιμες βολές που εκτέλεσε, εξασφαλίζοντας έτσι τη νίκη παρά την πίεση που δέχτηκε στα τελευταία λεπτά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta