Ο Σήφης Βενάκης για τον Άρη: «Να παίζουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο και να συνεχίσουμε το σερί»

Ο Σήφης Βενάκης, άμεσος συνεργάτης του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία του Άρη, παραχώρησε δηλώσεις στη NOVA, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της ομάδας με τον Λεβαδειακό. Ο Βενάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην εικόνα του Άρη μετά την πρόσφατη διακοπή των αγώνων, καθώς και στον βασικό στόχο της ομάδας για τη συνέχεια του νικηφόρου σερί που έχει δημιουργηθεί. Στις δηλώσεις του, τόνισε τη βελτίωση που έχει επιδείξει ο σύλλογος το τελευταίο διάστημα.

Η βελτίωση της ομάδας μετά τη διακοπή

Ο Σήφης Βενάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη βελτίωση που παρουσιάζει ο Άρης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως υπογράμμισε, η πρόθεση της ομάδας είναι να έχει την κατοχή της μπάλας, να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο και να επιβάλλει το παιχνίδι της σε κάθε αναμέτρηση. Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι εμφανής στις εμφανίσεις του Άρη μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Αρχικά, ο συνεργάτης του Μιχάλη Γρηγορίου ανέφερε πως η ομάδα ήταν «πολύ καλή απέναντι στον Παναθηναϊκό», προσθέτοντας ωστόσο ότι «στις λεπτομέρειες δεν πήραμε το αποτέλεσμα». Αυτό το παιχνίδι, παρά το αποτέλεσμα, έδειξε την κατεύθυνση στην οποία κινείται ο Άρης. Η επιδίωξη για κυριαρχικό ποδόσφαιρο αποτελεί πλέον κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας της ομάδας, κάτι που επιβεβαιώνεται από την αγωνιστική της εικόνα.

Επικέντρωση στον Λεβαδειακό και το νικηφόρο σερί

Μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, η προσοχή του τεχνικού επιτελείου και των παικτών έχει στραφεί πλήρως στο επερχόμενο παιχνίδι. «Τώρα, επικεντρωνόμαστε στο ματς της Λιβαδειάς, που είναι το πιο σημαντικό για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βενάκης. Η αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, η οποία είναι εκτός έδρας και έχει προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου στις 17:00, θεωρείται κομβικής σημασίας για τους στόχους του Άρη.

Ο στόχος για τη δημιουργία ενός νικηφόρου σερί είχε τεθεί από την περίοδο της διακοπής. «Το λέγαμε, στην διακοπή, πως θέλαμε ένα σερί νικών για να είμαστε στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας», εξήγησε ο Σήφης Βενάκης. Η ομάδα επιδιώκει να διατηρήσει την ανοδική της πορεία και να συνεχίσει να συλλέγει βαθμούς, προκειμένου να εδραιωθεί στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Η συνέχεια αυτού του σερί αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Η φιλοσοφία του κυριαρχικού ποδοσφαίρου

Ο Σήφης Βενάκης επανέλαβε τη φιλοσοφία που διέπει πλέον τον τρόπο παιχνιδιού του Άρη. «Θέλουμε να έχουμε την κατοχή της μπάλας, να παίζουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Αυτό φαίνεται μετά την διακοπή», τόνισε. Η ομάδα έχει ως στόχο να επιβάλλει τον ρυθμό της σε κάθε αναμέτρηση, ανεξαρτήτως αντιπάλου, και να δημιουργεί ευκαιρίες μέσα από την κατοχή και την πρωτοβουλία.

Πρόσθεσε επίσης ότι «θέλουμε η ομάδα να είναι εκεί που πρέπει και εκεί που αρμόζει για την ιστορία του Άρη». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν για τον σύλλογο και την επιθυμία να αγωνίζεται σε ένα επίπεδο αντάξιο της ιστορίας του. Ο Άρης, όπως είπε, είναι «μια ομάδα που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο», κάτι που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του στον αγωνιστικό χώρο.

Η προσέγγιση της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό

Σχετικά με τον επερχόμενο αγώνα κόντρα στον Λεβαδειακό, ο Σήφης Βενάκης ξεκαθάρισε ότι η ομάδα δεν υποτιμά τον αντίπαλο. «Δεν μας ξεγελάει η θέση του Λεβαδειακού», δήλωσε, υποδεικνύοντας ότι ο Άρης θα προσεγγίσει το παιχνίδι με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή. Παρά τη βαθμολογική θέση του Λεβαδειακού, η ομάδα του Άρη θα επιδιώξει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ελέγξει τον αγώνα.

Ο Βενάκης υπογράμμισε την ανάγκη για υπομονή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. «Χρειάζεται να έχουμε υπομονή», είπε, προσθέτοντας την πεποίθησή του ότι η ομάδα «νομίζω θα το διαχειριστούμε σωστά». Η σωστή διαχείριση του αγώνα, σε συνδυασμό με την επιμονή στο κυριαρχικό ποδόσφαιρο, θεωρείται κλειδί για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος και τη συνέχιση του νικηφόρου σερί που επιδιώκει ο Άρης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta