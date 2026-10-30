Ο Λεκλέρ έφερε τη Ferrari στην κορυφή στο FP1 του grand prix Μεξικού

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, η οποία διεξήχθη στο Autodromo Hermanos Rodriguez. Το Grand Prix Μεξικού, ο 19ος αγώνας της Formula 1 για την αγωνιστική σεζόν του 2026, ξεκίνησε με την πρώτη αυτή περίοδο, προσφέροντας στις ομάδες και τους οδηγούς μία ώρα για τη συλλογή δεδομένων.

Η κυριαρχία του Λεκλέρ και οι συνθήκες της πίστας

Ο Μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρ, οδηγώντας τη Ferrari του, κατέγραψε τον ταχύτερο χρόνο στο FP1 του Grand Prix Μεξικού. Με τη χρήση μαλακής γόμας ελαστικών, ο Λεκλέρ σημείωσε 1:18,128, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση, μια επίδοση που είχε επαναλάβει και μία εβδομάδα νωρίτερα στο Τέξας.

Οι συνθήκες στην πίστα του Autodromo Hermanos Rodriguez ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς ήταν σκονισμένη και η πρόσφυση ελάχιστη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, παλεύοντας με τα μονοθέσιά τους και βγαίνοντας εκτός πίστας λόγω μπλοκαρίσματος τροχού.

Οι επιδόσεις των Mercedes και άλλων οδηγών

Πίσω από τον Λεκλέρ, ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Mercedes F1. Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ταχύτερος από τον Φρέντερικ Βέστι, αν και ο Ιταλός πρωτοπόρος της βαθμολογίας βρέθηκε 0,6 δευτερόλεπτα μακριά από τον Λεκλέρ, έχοντας κάνει δύο λάθη στον γρήγορο γύρο του. Λάθη είχε και ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος κατέλαβε την 4η θέση, ενώ στο ξεκίνημα της διαδικασίας είχε πραγματοποιήσει πρόγραμμα αεροδυναμικών δοκιμών.

Εντυπωσιακή ήταν η 5η θέση του Αγιούμου Ιγουάσα, ο οποίος οδήγησε στη θέση του Μαξ Φερστάπεν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και βρέθηκε μπροστά από τον Πιερ Γκασλί της Alpine. Η Aston Martin ξεκίνησε θετικά το τριήμερο όσον αφορά την ταχύτητα, με τον Φερνάντο Αλόνσο να κατατάσσεται στην 7η θέση. Αντίθετα, η McLaren είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα, με τον Όσκαρ Πιάστρι να παλεύει να παραμείνει στην πίστα αντί να πετύχει έναν καλό γύρο. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Όλιβερ Μπέρμαν της Haas και Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls.

Η παρουσία των rookies και τα απρόοπτα

Στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, δέκα rookies έκαναν την εμφάνισή τους, με στόχο να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία από ένα αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1. Η συμμετοχή τους προσέφερε σημαντικά δεδομένα για την εξέλιξή τους στον κόσμο της κορυφαίας κατηγορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια του FP1, εμφανίστηκε το Virtual Safety Car, όταν ο Τζακ Κρόφορντ, ο οποίος οδηγούσε στη θέση του Λανς Στρολ στην Aston Martin, σταμάτησε στην εξωτερική της στροφής 1 λόγω προβλήματος στο μονοθέσιό του. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ένα διπλό μπλοκάρισμα τροχών που είχε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Το πρόγραμμα του αγωνιστικού τριημέρου

Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών έδωσε στις ομάδες και τους οδηγούς την ευκαιρία να πάρουν τα πρώτα δείγματα δυναμικής και να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Η δράση στο Grand Prix Μεξικού πρόκειται να συνεχιστεί αργότερα, τα μεσάνυχτα, με τη διεξαγωγή της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Μεξικού. Σε αυτή τη διαδικασία αναμένεται να λάβει μέρος ολόκληρο το grid των οδηγών, προσφέροντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμική και τις επιδόσεις των ομάδων ενόψει των επόμενων αγωνιστικών διαδικασιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta