Ο Δημήτρης Πέλκας πρεσβευτής του ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AWARD

Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει ενεργά σε ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο AWARD, το οποίο έχει ως στόχο τη σωστή διαπαιδαγώγηση και την ολιστική ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Δημήτρης Πέλκας έχει αναλάβει τον ρόλο του πρεσβευτή του Δικεφάλου, μοιραζόμενος τις δικές του εμπειρίες από το ξεκίνημά του στο ποδόσφαιρο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε και το χρέος που αισθάνεται να βοηθήσει τους μικρούς αθλητές.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα AWARD

Ο ΠΑΟΚ έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AWARD, μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν επίσης ακαδημίες ποδοσφαίρου και διάφοροι αθλητικοί φορείς. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η διαπαιδαγώγηση των μικρών ποδοσφαιριστών, εστιάζοντας στην ολιστική τους ανάπτυξη.

Μέσα από αυτό το πλαίσιο, επιδιώκεται να βοηθηθούν οι νεαροί αθλητές να συνδυάσουν αποτελεσματικά τις ποδοσφαιρικές τους υποχρεώσεις με τις σχολικές τους δραστηριότητες και τις σπουδές τους. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ισορροπημένων προσωπικοτήτων που θα είναι έτοιμες τόσο για τον αθλητισμό όσο και για την κοινωνία.

Ο Δημήτρης Πέλκας ως πρεσβευτής του Δικεφάλου

Στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ο Δημήτρης Πέλκας έχει αναλάβει τον ρόλο του πρεσβευτή για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες από την πορεία του στον χώρο του ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από τα πρώτα του βήματα.

Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην ένταξή του στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και στις δυσκολίες που συνάντησε κατά τη διάρκεια της διαδρομής του. Παράλληλα, εξέφρασε το αίσθημα χρέους που τον διακατέχει σήμερα, να προσφέρει τη βοήθειά του στους μικρούς αθλητές που ανεβαίνουν σταδιακά στην πρώτη ομάδα.

Οι προκλήσεις των πρώτων βημάτων

Ο Δημήτρης Πέλκας περιέγραψε την αρχική του μετάβαση από τις Ακαδημίες Γιαννιτσών στον ΠΑΟΚ, η οποία έγινε σε πολύ μικρή ηλικία. Στάθηκε ιδιαίτερα στον φόβο και τη δυσκολία που βιώνει ένα παιδί όταν αναγκάζεται να αποχωριστεί το οικογενειακό του περιβάλλον.

Ο ποδοσφαιριστής υπογράμμισε το ρίσκο που ενέχει μια τέτοια απόφαση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όταν φεύγεις από το σπίτι σου σε τόσο μικρή ηλικία, υπάρχει πάντα φόβος. Κανείς δεν σου εγγυάται ότι τελικά θα παίξεις ποδόσφαιρο». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αβεβαιότητα που συνοδεύει την προσπάθεια των νεαρών αθλητών.

Η στήριξη της ακαδημίας του ΠΑΟΚ

Παρά τις αρχικές δυσκολίες, ο Δημήτρης Πέλκας εξήρε το πλάνο που εφάρμοζε η ακαδημία του ΠΑΟΚ. Όπως τόνισε, η ακαδημία παρείχε ένα αίσθημα ασφάλειας στους γονείς των νεαρών αθλητών, ενώ προσέφερε ουσιαστική στήριξη στον ίδιο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τόνισε ότι ο σύλλογος δεν περιοριζόταν στην εκπαίδευση ποδοσφαιριστών, αλλά επένδυε και στην οικοδόμηση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Αυτές οι προσωπικότητες, σύμφωνα με τον Πέλκα, ήταν έτοιμες να ενταχθούν και να λειτουργήσουν αρμονικά μέσα στην κοινωνία, πέρα από το γήπεδο.

Από την Κ19 στην πρώτη ομάδα: Ο ρόλος του καθοδηγητή

Ο Πέλκας αναφέρθηκε επίσης στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της διάπλασής του, η οποία απαιτούσε από αυτόν διπλή προσπάθεια, υπομονή και ανθεκτικότητα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Παρομοίασε την πρώτη του κλήση στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ με ένα κομβικό σημείο επανεκκίνησης στην καριέρα του.

«Όταν φτάνεις για πρώτη φορά στην πρώτη ομάδα, πατάς pause, βλέπεις τι έκανες μέχρι εκεί και ξεκινάς πάλι από την αρχή» δήλωσε χαρακτηριστικά. Πλέον, ως ένας έμπειρος αθλητής, ο Δημήτρης Πέλκας βλέπει τους νεαρούς παίκτες από την Κ19 και τον ΠΑΟΚ Β' να κάνουν το επόμενο βήμα προς την πρώτη ομάδα.

Θεωρεί προσωπική του υποχρέωση να λειτουργεί ως καθοδηγητής για αυτούς τους νεαρούς αθλητές. Στόχος του είναι να τους μεταδίδει τις δικές του εμπειρίες και να τους προστατεύει κατά τα πρώτα τους βήματα στον επαγγελματικό χώρο, προσφέροντας τους την απαραίτητη στήριξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta