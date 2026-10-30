ΣΕΑΚ: Συνάντηση με τον υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για τη ρύθμιση του επαγγέλματος

Το προεδρείο του Συνδέσμου Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαιριστών (Σ.Ε.Α.Κ.) συναντήθηκε την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, με τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού. Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αποτέλεσε η θεσμική αναγνώριση, η κατοχύρωση και η ρύθμιση του επαγγέλματος των εκπροσώπων και διαμεσολαβητών αθλητών και προπονητών.

Η εκπροσώπηση του ΣΕΑΚ και οι στόχοι του

Τον Σύνδεσμο Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαιριστών εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Γιώργος Σφαιρόπουλος, ο αντιπρόεδρος Σταμάτης Αγγελάκης και ο γενικός γραμματέας Θωμάς Προδρόμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το προεδρείο παρουσίασε αναλυτικά την ταυτότητα, τη λειτουργία και τους σκοπούς του Συνδέσμου, εξηγώντας στην πολιτική ηγεσία του αθλητισμού το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη θεσμική αναγνώριση, την κατοχύρωση και τη ρύθμιση του επαγγέλματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός σύγχρονου, σαφούς και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου. Αυτό το πλαίσιο, όπως τονίστηκε, θα πρέπει να διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των αθλητικών εκπροσώπων, θέτοντας τις βάσεις για ένα πιο οργανωμένο περιβάλλον.

Οι προτάσεις του Συνδέσμου για το επάγγελμα

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ο Σ.Ε.Α.Κ. παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για την αναγνώριση του επαγγέλματος των εκπροσώπων και διαμεσολαβητών. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η δημιουργία ενός εθνικού μητρώου, η θέσπιση διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Επίσης, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της μη αδειοδοτημένης δραστηριότητας, καθώς και την προστασία των νόμιμα δραστηριοποιούμενων εκπροσώπων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Ο Σύνδεσμος ξεκαθάρισε ότι οι επιδιώξεις του δεν αφορούν προνομιακή μεταχείριση ή τον αποκλεισμό επαγγελματιών που προέρχονται από άλλες χώρες. Αντιθέτως, ο Σ.Ε.Α.Κ. διεκδικεί τη θέσπιση ισότιμων και διαφανών κανόνων για όλους τους εμπλεκόμενους, βασιζόμενος σε πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται σε οργανωμένες ευρωπαϊκές αθλητικές αγορές, προκειμένου να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας.

Ειδικές ρυθμίσεις για τους διαμεσολαβητές

Σχετικά με τους διαμεσολαβητές που προέρχονται από τρίτες χώρες και δεν διαθέτουν ελληνική άδεια ή εγγραφή, ο Σ.Ε.Α.Κ. πρότεινε την υποχρεωτική έγγραφη συνεργασία τους με έναν εγγεγραμμένο στην Ελλάδα διαμεσολαβητή. Αυτή η πρόταση στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας στις συναλλαγές.

Παράλληλα, για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάθηκε η καθιέρωση μιας διαδικασίας προηγούμενης δήλωσης και εγγραφής. Επιπλέον, ζητήθηκε ο ορισμός υπεύθυνου σημείου επαφής στην Ελλάδα, με τρόπο που θα διασφαλίζει την πλήρη συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο, διατηρώντας την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η ανταπόκριση του υπουργού αθλητισμού

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αντιμετώπισε θετικά την ανάγκη να υπάρξει τάξη και σαφής θεσμική ρύθμιση στον χώρο των εκπροσώπων αθλητών και προπονητών. Ο υπουργός αναγνώρισε τη σημασία της ύπαρξης συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας και ελέγχου, γεγονός που υποδηλώνει τη βούληση για επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων.

Στο πλαίσιο αυτής της θετικής ανταπόκρισης, συμφωνήθηκε ως επόμενο βήμα η περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων που υπέβαλε ο Σ.Ε.Α.Κ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να κατατεθεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, καθώς και την αιτιολόγηση και την τεκμηρίωση κάθε επιμέρους αιτήματος, ώστε να προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία.

Επόμενα βήματα και συνεργασία

Σε συνέχεια των συζητήσεων και των συμφωνηθέντων, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, παρέπεμψε τον Σύνδεσμο Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαιριστών στον γενικό γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά. Η παραπομπή αυτή έγινε με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων που τέθηκαν από τον Σ.Ε.Α.Κ. κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας για την προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων στον χώρο των αθλητικών εκπροσώπων. Η συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αναμένεται να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου πλαισίου για το επάγγελμα των διαμεσολαβητών αθλητών και προπονητών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta