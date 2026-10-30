Ο προπονητής της Ρεν για την ώρα έναρξης του αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα»

Ο Φρανκ Εζ, ο τεχνικός της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ρεν, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την ώρα έναρξης της αναμέτρησης που θα δώσει η ομάδα του εναντίον του Ολυμπιακού. Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16:30 τοπική ώρα Γαλλίας, γεγονός που αντιστοιχεί στις 17:30 ώρα Ελλάδας, την 4η Νοεμβρίου. Ο κόουτς Εζ προσέγγισε το ζήτημα με μια διαφορετική οπτική γωνία, τονίζοντας με σαφήνεια ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στην ζωή από το ποδόσφαιρο.

Η προγραμματισμένη αναμέτρηση και η ώρα έναρξης

Η αναμέτρηση μεταξύ της Ρεν και του Ολυμπιακού έχει οριστεί να διεξαχθεί την 4η Νοεμβρίου. Η ώρα έναρξης του αγώνα έχει καθοριστεί για τις 16:30, σύμφωνα με την τοπική ώρα της Γαλλίας, όπου θα φιλοξενηθεί το παιχνίδι.

Για τους Έλληνες φιλάθλους, η έναρξη του αγώνα θα είναι στις 17:30 ώρα Ελλάδας. Αυτή η απογευματινή ώρα διεξαγωγής αποτέλεσε το αντικείμενο των δηλώσεων του προπονητή της γαλλικής ομάδας, Φρανκ Εζ.

Η στάση του Εζ και η στήριξη των φιλάθλων

Ο τεχνικός της Ρεν εξέφρασε την ελπίδα του ότι οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο γήπεδο θα απολαύσουν την αναμέτρηση. Παράλληλα, κάλεσε τους υποστηρικτές της ομάδας να προσφέρουν την ισχυρή τους στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Σχετικά με την ώρα έναρξης, ο Φρανκ Εζ δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παράπονα από την πλευρά της ομάδας του. Η στάση αυτή βασίζεται στην πεποίθησή του ότι υπάρχουν ζητήματα με πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από έναν απλό ποδοσφαιρικό αγώνα.

Το ποδόσφαιρο ως συναισθηματικό άθλημα

Ο Φρανκ Εζ προχώρησε σε μια πιο αναλυτική περιγραφή του τι αντιπροσωπεύει το ποδόσφαιρο για τον ίδιο. Το χαρακτήρισε ως ένα άθλημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα συναισθήματα που γεννά τόσο στους παίκτες όσο και στους θεατές.

Ο Γάλλος προπονητής υπογράμμισε με σαφήνεια ότι το ποδόσφαιρο, παρότι προκαλεί έντονα συναισθήματα, δεν είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Με αυτή τη δήλωση, ο Εζ προσπάθησε να θέσει τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, μακριά από υπερβολές.

Η προτεραιότητα των σοβαρών ζητημάτων

Ο τεχνικός της Ρεν επανέλαβε την άποψή του ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στην κοινωνία που χρήζουν προσοχής και επίλυσης. Αυτά τα ζητήματα, όπως τόνισε, υπερβαίνουν κατά πολύ τη σημασία οποιουδήποτε ποδοσφαιρικού αγώνα, ανεξάρτητα από το τελικό του σκορ.

Ο Φρανκ Εζ υπογράμμισε την ανάγκη να εστιάσουμε σε αυτά τα μείζονα θέματα, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα και το μέλλον. Η δήλωσή του αναδεικνύει μια φιλοσοφία που θέτει την ανθρωπιά και την επίλυση προβλημάτων πάνω από την αθλητική αναμέτρηση.

Η ευχή για έναν καλύτερο κόσμο και η διαχείριση της πραγματικότητας

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Φρανκ Εζ εξέπρασε μια βαθύτερη ευχή για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Δήλωσε ότι θα προτιμούσε να βιώνουμε μια πραγματικότητα γεμάτη με πολλά καλά νέα και όπου όλα τα πράγματα θα λειτουργούσαν ομαλά και αποτελεσματικά για όλους.

Ωστόσο, ο προπονητής της Ρεν αναγνώρισε την υπάρχουσα κατάσταση και τα δεδομένα που αυτή φέρει. Τόνισε την αναγκαιότητα να διαχειριστούμε τις συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται, προσαρμοζόμενοι στις προκλήσεις και αναζητώντας λύσεις μέσα στο δεδομένο πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta