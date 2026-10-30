Η Κηφισιά Tutu Deals υποδέχεται τον Ολυμπιακό με Κούσουλο, αλλά χωρίς Γιαγκνέ

Η Κηφισιά Tutu Deals ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 31 Οκτωβρίου, στις 19:00. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων, μετά το πρόσφατο «διπλό» στην έδρα του Αστέρα AKTOR, έχει ενισχυμένη ψυχολογία, έχοντας πετύχει τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες. Η προπόνηση της ομάδας πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο, μετά την οποία έγινε γνωστή η αποστολή.

Επιστροφή Κούσουλου και σημαντικές απουσίες

Ο προπονητής Σεμπάστιαν Λέτο είδε τον Ιωάννη Κούσουλο να επιστρέφει κανονικά στις επιλογές του, καθώς ο παίκτης ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν. Η παρουσία του Κούσουλου στην αποστολή αποτελεί ένα ευχάριστο νέο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, ενισχύοντας το δυναμικό της ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Αντίθετα, η Κηφισιά Tutu Deals θα αγωνιστεί χωρίς τους Ντε Λουίς και Δοϊρανλή. Και οι δύο ποδοσφαιριστές παραμένουν εκτός αποστολής, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Οι απουσίες τους περιορίζουν τις διαθέσιμες επιλογές για το τεχνικό επιτελείο.

Το ζήτημα των καρτών και οι ποινές

Μία από τις σημαντικότερες απουσίες για την Κηφισιά Tutu Deals στον αγώνα με τους Πειραιώτες είναι αυτή του Ιμάμ Γιαγκνέ. Ο Γιαγκνέ έχει συμπληρώσει τον προβλεπόμενο αριθμό καρτών και, ως εκ τούτου, δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του ακριβώς σε αυτή την αναμέτρηση. Η απουσία του από την επιθετική γραμμή της ομάδας είναι δεδομένη.

Επιπλέον, το ποινολόγιο της Λίγκας περιλαμβάνει και το όνομα του Τζέρεμι Αντόνισε. Ο Αντόνισε θα είναι απών από τον αγώνα της 11ης αγωνιστικής, όπου η Κηφισιά θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η ποινή του θα εκτιθεί μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, αλλά όχι για την επόμενη αναμέτρηση πρωταθλήματος.

Ενισχυμένη ψυχολογία και προετοιμασία στη Λεωφόρο

Η Κηφισιά Tutu Deals υποδέχεται τον Ολυμπιακό με την ψυχολογία στα ύψη, μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο. Η ομάδα έχει καταφέρει να σημειώσει τέσσερις νίκες στους τελευταίους πέντε αγώνες της, επιδεικνύοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Το πρόσφατο «διπλό» που πέτυχε στην έδρα του Αστέρα AKTOR συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό πραγματοποιήθηκε με προπόνηση που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Λεωφόρου. Ο προπονητής Σεμπάστιαν Λέτο και οι συνεργάτες του εργάστηκαν πάνω στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση της ομάδας στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Αναλυτικά η αποστολή της ομάδας

Μετά το πέρας της προπόνησης και την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ο Σεμπάστιαν Λέτο ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals για τον κρίσιμο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Η λίστα περιλαμβάνει τους εξής παίκτες, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση:

Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Κούσουλος, Μαγγανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta