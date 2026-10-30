Ο Μαρκ Μάρκεθ πρώτος στα ελεύθερα δοκιμαστικά του MotoGP στη Μαλαισία

Ο Μαρκ Μάρκεθ έδειξε την ισχύ του στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, για τον αγώνα του MotoGP στη Μαλαισία. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati κατέγραψε τον καλύτερο χρόνο, κάτι που του εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στο αυριανό Q2, τη διαδικασία για την pole position. Η εμφάνισή του τον καθιστά έτοιμο για πλήρη επίθεση στην πίστα, την οποία γνωρίζει πολύ καλά, ενώ βρίσκεται ήδη επικεφαλής της βαθμολογίας.

Ο Μαρκ Μάρκεθ κυρίαρχος στις δοκιμές της Παρασκευής

Ο Ισπανός αναβάτης Μαρκ Μάρκεθ παρουσιάστηκε ιδιαίτερα δυναμικός και ισχυρός κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμαστικών που διεξήχθησαν την Παρασκευή στην πίστα της Μαλαισίας. Με την εργοστασιακή του μοτοσυκλέτα της Ducati, κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας, επιβεβαιώνοντας έτσι την εξαιρετική του φόρμα και την προσαρμοστικότητά του στις συνθήκες.

Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση του επιτρέπει να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Q2, η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο και θεωρείται κρίσιμη για την κατάκτηση της pole position. Ο Μάρκεθ, ο οποίος είχε ήδη τεθεί επικεφαλής της συνολικής βαθμολογίας του πρωταθλήματος ύστερα από τη νίκη του στον αγώνα Sprint της προηγούμενης εβδομάδας, φαίνεται αποφασισμένος να αξιοποιήσει πλήρως την εμπειρία του και τη βαθιά του γνώση της συγκεκριμένης πίστας.

Η δύσκολη θέση του Χόρχε Μαρτίν

Στον αντίποδα των επιδόσεων του Μάρκεθ, ο Χόρχε Μαρτίν, οδηγώντας την εργοστασιακή Aprilia, αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών. Ο Ισπανός αναβάτης ολοκλήρωσε μόλις τρεις γύρους, καθώς δεν αισθάνεται απόλυτα έτοιμος να αγωνιστεί. Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε τραυματισμό που υπέστη από πτώση στον αγώνα Sprint της Αυστραλίας, την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που επηρεάζει την αγωνιστική του ετοιμότητα.

Μια ευνοϊκή εξέλιξη για τον Μαρτίν ήταν η ακύρωση του Grand Prix της Κυριακής, καθώς ο ίδιος δεν θα έτρεχε σε αυτό τον αγώνα. Αυτή η ακύρωση τον βοήθησε να διατηρήσει τη διαφορά των 10 βαθμών από τον Μαρκ Μάρκεθ στη βαθμολογία. Ωστόσο, ο Χόρχε Μαρτίν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη πρόκληση: θα πρέπει αύριο, στη διαδικασία του Q1, να πετύχει μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει στην επόμενη διαδικασία του Q2 και να διεκδικήσει την πολυπόθητη pole position. Σε αντίθετη περίπτωση, η θέση του στην εκκίνηση του αγώνα θα είναι από την 13η και κάτω, κάτι που θα δυσκολέψει σημαντικά την προσπάθειά του.

Οι αναβάτες που εξασφάλισαν απευθείας θέση στο Q2

Πέρα από τον Μαρκ Μάρκεθ, ένας σημαντικός αριθμός αναβατών κατάφερε να εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στη δεκάδα του Q2, χάρη στις επιδόσεις που κατέγραψαν στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής. Ανάμεσά τους ξεχώρισε ο Αλεξ Μάρκεθ, ο οποίος με τη μοτοσυκλέτα της Ducati Gresini σημείωσε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο της ημέρας, δείχνοντας επίσης εξαιρετική ταχύτητα και ανταγωνιστικότητα στην πίστα της Μαλαισίας.

Στην ίδια προνομιακή δεκάδα, που οδηγεί απευθείας στο Q2, βρέθηκαν επίσης ο Αϊ Ογκούρα με την Aprilia της Trackhouse, ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή ΚΤΜ, καθώς και ο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati VR46. Τη λίστα των αναβατών που προκρίθηκαν απευθείας συμπληρώνουν ο Μάρκο Μπετσέκι, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση της συνολικής βαθμολογίας και οδηγεί την άλλη εργοστασιακή Aprilia, οι Ενεα Μπαστιανίνι και Μάβερικ Βινιάλες με τις μοτοσυκλέτες Tech3 KTM, ο Φράνκο Μορμπιντέλι με την άλλη VR46 Ducati, και ο Ζοάν Μιρ, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από ανάρρωση και αγωνίζεται με την εργοστασιακή Honda.

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

Το Σάββατο αναμένεται να είναι μια ημέρα γεμάτη αγωνιστική δράση και αποφασιστικές στιγμές. Θα διεξαχθούν οι δοκιμές κατάταξης, οι οποίες θα καθορίσουν τις θέσεις εκκίνησης για τους αγώνες, καθώς και ο αγώνας Sprint. Ο αγώνας Sprint προσφέρει σημαντικούς βαθμούς στο πρωτάθλημα, καθιστώντας τον ιδιαίτερα κρίσιμο για τη συνολική κατάταξη των αναβατών.

Η αγωνιστική δράση θα κορυφωθεί την Κυριακή με το Grand Prix, τον κύριο αγώνα του Σαββατοκύριακου. Σε αυτόν τον αγώνα, οι αναβάτες θα διεκδικήσουν τη νίκη στην πίστα της Μαλαισίας, προσφέροντας θέαμα και αγωνία στους φιλάθλους του MotoGP.

Με πληροφορίες από: Newsit