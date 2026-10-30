Αναβρασμός στους οπαδούς της Ρεν για την αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Ολυμπιακό

Έντονος αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της Ρεν, καθώς και μεγάλη ενόχληση, μετά την αλλαγή ημέρας και ώρας του αγώνα της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό. Τα γαλλικά ρεπορτάζ μεταφέρουν την αγανάκτηση των φίλων του συλλόγου, καθώς η νέα ώρα διεξαγωγής του αγώνα δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην προσέλευσή τους στο γήπεδο.

Η ενόχληση των φιλάθλων για την αλλαγή ώρας

Σύμφωνα με το RMC SPORT, ο αγώνας ορίστηκε στις 16:30 τοπική ώρα, μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος συνήθως ξεκουράζεται ή πίνει τσάι. Αυτή η αλλαγή έρχεται να προστεθεί σε έναν προηγούμενο επαναπρογραμματισμό του αγώνα της Ρεν με τη Νις, γεγονός που έχει αυξήσει την αγανάκτηση πολλών οπαδών.

Ο Κριστόφ, φίλαθλος της Ρεν και κάτοχος διαρκείας, έκανε λόγο για συνεχείς αναποδιές και ατυχίες. Παρόλο που ο ίδιος δηλώνει ότι θα δώσει το παρών στο γήπεδο, κατανοεί απόλυτα τους φιλάθλους που δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το ματς, καθώς είτε θα εργάζονται είτε θα επιθυμούν να ξεκουραστούν εκείνη την ώρα.

Προσωπικές ιστορίες και ηχηρές απουσίες

Οι επιπτώσεις της αλλαγής ώρας γίνονται εμφανείς μέσα από προσωπικές ιστορίες φιλάθλων. Ο Λιλιάν, οδηγός φορτηγού, χρειάστηκε να διαπραγματευτεί εκτενώς με τον εργοδότη του προκειμένου να λάβει την άδεια να παραστεί στον αγώνα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εργαστεί την ίδια ημέρα. Ο Λιλιάν είχε αγοράσει το εισιτήριό του από τους πρώτους και θεωρεί το παιχνίδι Ρεν - Ολυμπιακός ως το κορυφαίο εντός έδρας ματς της φετινής ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί φίλαθλοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο γήπεδο. Η 17χρονη Σειλίν τονίζει ότι θα χάσει το «πιο μεγάλο ματς» λόγω των απογευματινών της μαθημάτων. Η ίδια χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «μεγάλη ασέβεια» προς τον κόσμο, αν και κατανοεί ότι δεν είναι ευθύνη της Ρεν.

Η πρόταση της UEFA και η άρνηση της Ρεν

Σύμφωνα με τα γαλλικά ρεπορτάζ, μεταξύ των οποίων και του RMC, η UEFA είχε προσφέρει στη Ρεν την προοπτική να διεξαχθεί ο αγώνας εκτός Γαλλίας, σε άλλη χώρα. Ωστόσο, η Ρεν αρνήθηκε αυτή την πρόταση. Ο αρχικός σχεδιασμός του γαλλικού συλλόγου προέβλεπε sold out για τον συγκεκριμένο αγώνα, κάτι που πλέον φαίνεται πως δεν θα επιτευχθεί.

Οικονομικές επιπτώσεις και προσπάθειες του συλλόγου

Είχαν απομείνει 2.000 εισιτήρια σε τιμές που κυμαίνονταν από 30 έως 70 ευρώ. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι που είχαν ήδη αγοράσει τα εισιτήριά τους δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στον αγώνα. Η Ρεν άνοιξε διαδικασία επιστροφής εισιτηρίων ειδικά για αυτό το παιχνίδι, καθώς δεν προκύπτει ότι το γήπεδο θα γεμίσει, αν και θα γίνει σχετική προσπάθεια.

Ο σύλλογος αναμένεται να έχει οικονομικές απώλειες από το συγκεκριμένο ματς. Επιπλέον, προβλέπονται απώλειες και από τον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν, ειδικά στα VIP και σε άλλα σημεία του γηπέδου, οι οποίες εκτιμώνται πως θα φτάσουν τις 500.000 ευρώ.

Η Ρεν έχει καταβάλει γενικότερες προσπάθειες για να γεμίσει το στάδιό της, κάνοντας άνοιγμα ακόμα και σε μικρές ηλικίες από ποδοσφαιρικές ακαδημίες, καθώς και σε τοπικές ποδοσφαιρικές ομάδες, προσφέροντας εισιτήρια για τη συγκεκριμένη περίσταση στην τιμή των 15 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta