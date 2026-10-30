Η Aprilia σταμάτησε τον Χόρχε Μαρτίν στη Σεπάνγκ λόγω τραυματισμού

Ο Χόρχε Μαρτίν, αναβάτης της Aprilia, αναγκάστηκε να διακόψει την προσπάθειά του στην απογευματινή περίοδο των χρονομετρημένων δοκιμών του GP Μαλαισίας. Ο λόγος ήταν ο τραυματισμός στον δεξιό καρπό του, ο οποίος τον δυσκόλευε να πιέσει στο απαιτούμενο επίπεδο. Η ομάδα και οι γιατροί αποφάσισαν να επανεκτιμήσουν την κατάστασή του το πρωί του Σαββάτου, αφήνοντας ανοιχτή τη συμμετοχή του στο υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο στη Σεπάνγκ.

Η εξέλιξη του τραυματισμού και η απόφαση της Aprilia

Ο Ισπανός αναβάτης υπέστη κάταγμα στον δεξιό καρπό κατά τη διάρκεια της πτώσης του στο Sprint του προηγούμενου Σαββάτου, στο GP Αυστραλίας. Αυτός ο τραυματισμός τον είχε θέσει εκτός του κυριακάτικου αγώνα στο Φίλιπ Άιλαντ, ο οποίος τελικά ακυρώθηκε λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν.

Την Πέμπτη, ο Χόρχε Μαρτίν έλαβε την ιατρική έγκριση για να αγωνιστεί στη Μαλαισία. Συμμετείχε κανονικά στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1) το πρωί της Παρασκευής. Εκεί, συμπλήρωσε δώδεκα γύρους και κατετάγη στην εικοστή θέση, έχοντας διαφορά 1,8 δευτερολέπτων από τον αναβάτη με τον ταχύτερο χρόνο.

Η απογευματινή προσπάθεια και η διακοπή

Μετά την ολοκλήρωση του FP1, ο Μαρτίν εξετάστηκε εκ νέου από τους γιατρούς και πήρε το πράσινο φως για να συνεχίσει τις δοκιμές. Ωστόσο, η απογευματινή του προσπάθεια στην πίστα της Σεπάνγκ διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά. Ολοκλήρωσε μόνο τρεις γύρους πριν η ομάδα της Aprilia αποφασίσει να σταματήσει την προσπάθειά του.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου γύρου του, ο Μαρτίν αντιμετώπισε μια δύσκολη στιγμή στη στροφή 12. Εγκατέλειψε την προσπάθειά του και επέστρεψε στα pits. Στη συνέχεια αποχώρησε από το γκαράζ της Aprilia και δεν επέστρεψε στην πίστα μέχρι το τέλος της περιόδου δοκιμών.

Οι εξηγήσεις του Πάολο Μπονόρα

Ο team manager της Aprilia, Πάολο Μπονόρα, εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφαση να σταματήσει ο Ισπανός αναβάτης. Όπως δήλωσε, το πρόβλημα με τον τραυματισμένο καρπό γινόταν εντονότερο κάθε φορά που ο Μαρτίν επιχειρούσε να κινηθεί σε ρυθμό γρήγορου γύρου, γεγονός που τον δυσκόλευε να διαχειριστεί τις δυνάμεις που ασκούνται.

«Μαζί με τους γιατρούς αποφασίσαμε να μη συνεχίσουμε, να περιμένουμε απόψε και να δούμε αύριο το πρωί», ανέφερε ο Μπονόρα στη διεθνή τηλεοπτική μετάδοση του MotoGP. Πρόσθεσε επίσης: «Είναι καλύτερα να μην πάρουμε κανένα ρίσκο. Αποφασίσαμε όλοι μαζί, με τον Δρ. Τσάρτε, να μη συνεχίσουμε στην περίοδο». Ο Μπονόρα ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για τη διακοπή δεν συνδεόταν με το συγκεκριμένο περιστατικό στη στροφή 12, αλλά βασίστηκε αντικειμενικά στην ιατρική κατάσταση του αναβάτη.

Η μάχη του τίτλου και οι προοπτικές

Η κατάσταση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον Χόρχε Μαρτίν, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η μάχη για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2024. Ο Ισπανός αναβάτης βρίσκεται δέκα βαθμούς πίσω από τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος και στις δύο περιόδους της Παρασκευής στην πίστα της Σεπάνγκ.

Η συμμετοχή του Μαρτίν στο υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο παραμένει ανοιχτή. Εφόσον αποφασίσει να συνεχίσει, θα χρειαστεί να περάσει από το Q1 το πρωί του Σαββάτου, διεκδικώντας μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Q2. Στην απόφαση του αναβάτη ενδέχεται να παίξει ρόλο και ο καιρός, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν αλλαγή των συνθηκών από το Σάββατο. Η οδήγηση στο βρεγμένο θεωρείται λιγότερο απαιτητική σωματικά για έναν τραυματισμένο αναβάτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta