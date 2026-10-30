Ο Μάρκο Νίκολιτς και η πορεία του στα ντέρμπι της ΑΕΚ: Από το αρνητικό ξεκίνημα στο αήττητο σερί

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ, μπορεί να ξεκίνησε την πορεία του στα ντέρμπι του πρωταθλήματος με αρνητικά αποτελέσματα, ωστόσο στη συνέχεια απέδειξε ότι διαθέτει τον τρόπο να οδηγεί την ομάδα του σε νίκες. Αυτή την προσέγγιση επιδιώκει να εφαρμόσει και στο επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, συνεχίζοντας το επιτυχημένο σερί του.

Ο Σέρβος κόουτς, από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, έχει περάσει το μήνυμα ότι η ομάδα του πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο με στόχο τους τρεις βαθμούς, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Με αυτή τη φιλοσοφία, η Ένωση κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο στην πρώτη χρονιά του Νίκολιτς στον κιτρινόμαυρο πάγκο.

Η φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς για κάθε «τελικό»

Για τον Μάρκο Νίκολιτς, κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «τελικός», μια δήλωση που έχει κάνει επανειλημμένα. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του, με στόχο την κατάκτηση του δεύτερου σερί πρωταθλήματος για την ΑΕΚ.

Παρότι κάποιοι θεωρούν ότι τα ντέρμπι κρίνουν τον τίτλο και άλλοι ότι η διαφορά γίνεται από τις λιγότερες γκέλες απέναντι σε «μικρομεσαίους» αντιπάλους, ο Νίκολιτς επιμένει στην αντιμετώπιση κάθε αγώνα με την ίδια σοβαρότητα. Το επερχόμενο ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την ερχόμενη Κυριακή, αν και δεν έχει τον χαρακτήρα του «τελικού», θα αποτελέσει μια σημαντική δήλωση διεκδίκησης του τίτλου.

Το δύσκολο ξεκίνημα στα ντέρμπι του πρωταθλήματος

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία του στα ντέρμπι πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Στο πρώτο του ντέρμπι πέρυσι, η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια από τον ΠΑΟΚ, παρόλο που είχε καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά κατέρρευσε στο δεύτερο.

Μία εβδομάδα αργότερα, η Ένωση ηττήθηκε ξανά με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αυτά τα αποτελέσματα ήρθαν σε μια περίοδο που η ΑΕΚ περνούσε ντεφορμάρισμα. Ωστόσο, αυτές οι δύο ήττες ήταν και οι μοναδικές του Νίκολιτς τον τελευταίο χρόνο γενικότερα στο πρωτάθλημα, με την ΑΕΚ να κατακτά τον τίτλο και να κλείνει ένα έτος αήττητη σε 31 συνεχόμενα ματς.

Η ανατροπή και το αήττητο σερί στα ντέρμπι

Το «τσιπάκι» στα ντέρμπι άλλαξε με τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Νίκολιτς σημείωσε δύο συνεχόμενες νίκες απέναντι στους «πράσινους». Πρωταγωνιστής σε αυτά τα παιχνίδια αναδείχθηκε ο Λούκα Γιόβιτς. Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-3 στη Λεωφόρο, με τον Σέρβο φορ να πετυχαίνει χατ-τρικ, ενώ ακολούθησε το εμφατικό 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο Γιόβιτς σημείωσε τέσσερα τέρματα.

Αυτές οι δύο μεγάλες νίκες ήρθαν σε μια περίοδο όπου ο Νίκολιτς είχε φέρει το σύνολό του σε εξαιρετική φόρμα. Στα άλλα δύο ντέρμπι που ακολούθησαν μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της σεζόν, η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε αναδειχθεί νικήτρια, καθώς τόσο στο 1-1 με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, όσο και στο 0-0 στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα είχε ευκαιρίες να πάρει τα «τρίποντα».

Η σφραγίδα στα play off και η κατάκτηση του τίτλου

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε τη διαφορά στα ντέρμπι των περσινών play off, σφραγίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Η πορεία ξεκίνησε με ένα μεγάλο διπλό επί του Ολυμπιακού (0-1) στο Φάληρο, συνεχίζοντας με ένα άνετο 3-0 επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε πάρει και ένα τρίτο συνεχόμενο ντέρμπι στη διαδικασία των play off, καθώς ήταν ανώτερη στη Λεωφόρο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της σε αυτή την κρίσιμη φάση του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta