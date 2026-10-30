Ο Λεάντρο Μπολμάρο κοντά σε επέκταση συμβολαίου με την Αρμάνι Μιλάνο έως το 2029

Ο Λεάντρο Μπολμάρο, ο Αργεντινός γκαρντ που αγωνίζεται στην Αρμάνι Μιλάνο, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου του με τον ιταλικό σύλλογο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Gazzetta dello Sport, η νέα συμφωνία αναμένεται να διαρκέσει έως το 2029, προσθέτοντας έναν επιπλέον χρόνο στην ήδη υπάρχουσα δέσμευση. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του 26χρονου αθλητή στην ομάδα της Λομβαρδίας, όπου έχει καθιερωθεί ως βασικό της στέλεχος από την άφιξή του.

Η επικείμενη επέκταση του συμβολαίου

Οι πληροφορίες από την ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport αναφέρουν με σαφήνεια ότι ο Λεάντρο Μπολμάρο είναι έτοιμος να υπογράψει μια νέα πολυετή επέκταση του συμβολαίου του. Το τρέχον συμβόλαιο του Αργεντινού παίκτη με την Αρμάνι Μιλάνο έχει ισχύ μέχρι το 2028.

Όπως όλα δείχνουν, η συμφωνία θα διευρυνθεί για έναν ακόμη χρόνο, με τη λήξη της να μετατίθεται στο 2029. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση αυτής της επέκτασης αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, με την υπογραφή στο νέο συμβόλαιο να είναι θέμα χρόνου, διασφαλίζοντας την παραμονή του Μπολμάρο στο Μιλάνο για τα επόμενα χρόνια.

Η καθιέρωση του Μπολμάρο στην ιταλική ομάδα

Ο 26χρονος γκαρντ εντάχθηκε στην Αρμάνι Μιλάνο το 2024, φτάνοντας στην πόλη της Λομβαρδίας με στόχο να ενισχύσει την ομάδα. Από την πρώτη στιγμή, ο Μπολμάρο κατάφερε να ενσωματωθεί πλήρως στο σύνολο και να αναδειχθεί σε ένα από τα βασικά «γρανάζια» του συλλόγου του ιταλικού βορρά.

Η παρουσία του στο παρκέ χαρακτηρίζεται από συνέπεια και αποτελεσματικότητα, γεγονός που τον έχει καταστήσει αναντικατάστατο σε πολλούς αγώνες. Η εμπιστοσύνη που έχει δείξει η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο στον Αργεντινό αθλητή αντικατοπτρίζεται στην πρόθεση για επέκταση της συνεργασίας τους, αναγνωρίζοντας την αξία του για το μέλλον της ομάδας.

Η αγωνιστική του συνεισφορά τη φετινή σεζόν

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ο Λεάντρο Μπολμάρο έχει παρουσιάσει μια σταθερά ανοδική πορεία, με την απόδοσή του να είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Αρμάνι Μιλάνο. Ο Αργεντινός άσος καταγράφει μέσο όρο 8,9 πόντους ανά αγώνα, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να προσφέρει λύσεις στο σκοράρισμα.

Πέρα από την εκτελεστική του δεινότητα, ο Μπολμάρο συμβάλλει ενεργά και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, έχει μέσο όρο 3,4 ριμπάουντ, βοηθώντας στην κυριαρχία κάτω από τα καλάθια, ενώ παράλληλα μοιράζει 2,4 ασίστ ανά αγώνα, οργανώνοντας το παιχνίδι της ομάδας του. Όλα αυτά τα στατιστικά επιτεύχθηκαν σε 24 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη προσφορά του.

Η προηγούμενη εμπειρία του Λεάντρο Μπολμάρο

Πριν την άφιξή του στην Αρμάνι Μιλάνο και την καθιέρωσή του στην Ευρωλίγκα, ο Λεάντρο Μπολμάρο είχε ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο. Η καριέρα του περιλαμβάνει πέρασμα από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, το NBA.

Συγκεκριμένα, ο Μπολμάρο αγωνίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2021 έως το 2023. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φόρεσε τη φανέλα δύο διαφορετικών ομάδων: των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και των Γιούτα Τζαζ. Αυτή η εμπειρία από το NBA συνέβαλε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και στην προσαρμογή του σε διαφορετικά αγωνιστικά συστήματα, προτού μετακομίσει στην Ιταλία και την Αρμάνι Μιλάνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta