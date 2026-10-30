Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντουάιτ Πάουελ

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε και με τη βούλα την απόκτηση του Ντουάιτ Πάουελ, ενισχύοντας έτσι τη ρακέτα της. Η τουρκική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, βρισκόταν σε επαφές με την πλευρά του παίκτη εδώ και καιρό, οι οποίες τελικά εξελίχθηκαν ιδανικά. Ο Καναδός σέντερ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά γήπεδα, μετά από μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στον μαγικό κόσμο του NBA.

Η ενίσχυση της Φενέρμπαχτσε και η συμφωνία

Η Φενέρμπαχτσε είχε ανοιχτά τα «ραντάρ» της στην μεταγραφική αγορά, με απώτερο σκοπό να ενισχύσει την front line της. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και το λοιπό τεχνικό επιτελείο φαίνεται πως βρήκαν τον κατάλληλο παίκτη στο πρόσωπο του Ντουάιτ Πάουελ. Η ομάδα της ασιατικής πλευράς της Πόλης ενισχύει τη «frontline» της με τον 35χρονο Καναδό, ο οποίος έχει ύψος 2.08 εκατοστά.

Η συμφωνία με τον Ντουάιτ Πάουελ αφορά συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν. Ο παίκτης, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως φόργουορντ όσο και ως σέντερ, αναμένεται να προσδώσει βάθος και εμπειρία στη ρακέτα της Φενέρμπαχτσε.

Η πολυετής καριέρα στο ΝΒΑ

Ο Ντουάιτ Πάουελ φέρει στην πλάτη του 12 χρόνια προϋπηρεσίας στον μαγικό κόσμο του NBA. Έχει αγωνιστεί συνολικά σε 768 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Στα τελευταία χρόνια, αποτέλεσε συμπαίκτης του Λούκα Ντόντσιτς και βασικό κομμάτι των Ντάλας Μάβερικς.

Την περασμένη σεζόν, ο Πάουελ είχε μέσο όρο 3.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα. Συνολικά στην καριέρα του στο NBA, κατέγραψε 6.5 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ σούταρε με 60.6% στα σουτ εντός πεδιάς και 73.4% από τη γραμμή των βολών.

Η πορεία από το κολέγιο μέχρι τους Μάβερικς

Ο Ντουάιτ Πάουελ γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1991 στο Τορόντο. Ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα φορώντας τη φανέλα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Στην πρώτη του χρονιά στο πανεπιστήμιο, συμμετείχε σε 31 αγώνες, εκ των οποίων ξεκίνησε βασικός στους 26, μετρώντας 8.1 πόντους και 5.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Τη σεζόν 2012-13, αναδείχθηκε ο «Καλύτερος Παίκτης με τη Μεγαλύτερη Βελτίωση της Χρονιάς» στην περιφέρεια PAC-12, έχοντας 14.9 πόντους και 8.4 ριμπάουντ σε 34 αγώνες. Στην τελευταία του κολεγιακή χρονιά, οι επιδόσεις του με 14.0 πόντους και 6.9 ριμπάουντ τον οδήγησαν στην καλύτερη πεντάδα της All-Pac-12.

Το 2014, επιλέχθηκε στην 45η θέση των NBA Drafts από τους Σάρλοτ Χόρνετς, με τα δικαιώματα του να μεταβιβάζονται στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Αγωνίστηκε στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα με τους Καβαλίερς και τον Σεπτέμβριο πήρε τον δρόμο για τους Μπόστον Σέλτικς. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στους Σέλτικς, έπαιξε και στην αναπτυξιακή λίγκα του NBA, με τους Μέιν Ρεντ Κλος, μέσω διπλού συμβολαίου. Τον Δεκέμβριο του 2015, ο Ντουάιτ Πάουελ μετακόμισε στους Ντάλας Μάβερικς, μαζί με τον Ραζόν Ρόντο.

Σημαντικά επιτεύγματα και ρεκόρ

Με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς, ο Πάουελ κατέγραψε το προσωπικό του ρεκόρ το 2019, σημειώνοντας 26 πόντους απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Τη σεζόν 2021-22, έγραψε ιστορία αγωνιζόμενος και στα 82 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, ένα επίτευγμα που πέτυχαν μόλις πέντε παίκτες στο NBA εκείνη τη χρονιά.

Ο Καναδός παίκτης έφτασε μέχρι τους τελικούς του NBA τη σεζόν 2023-24, φορώντας τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς. Η Φενέρμπαχτσε καλωσόρισε τον Ντουάιτ Πάουελ στην «οικογένειά» της, ευχόμενη του επιτυχίες με τη νέα του ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta