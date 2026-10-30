Νόβακ Τζόκοβιτς: Η μάχη για τα ATP Finals μετά την ήττα στη Βασιλεία

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποχαιρέτησε πρόωρα το Basel Open, καθώς ηττήθηκε με 2-1 σετ από τον Γιαν Λέεναρντ Στρουφ. Η εξέλιξη αυτή δυσκολεύει σημαντικά την προσπάθειά του για πρόκριση στα ATP Finals του Τορίνο. Πλέον, ο Σέρβος τενίστας στρέφει το βλέμμα του στο Paris Masters, το οποίο αποτελεί την τελευταία του ευκαιρία να συγκεντρώσει τους απαραίτητους βαθμούς.

Η αναπάντεχη ήττα στη Βασιλεία

Ο Σέρβος τενίστας βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Γιαν Λέεναρντ Στρουφ στην αναμέτρηση του Basel Open. Παρόλο που ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα και κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο σετ, ο Γερμανός αντίπαλός του αντέδρασε και ανέτρεψε την κατάσταση. Ο Στρουφ επικράτησε τελικά με 2-1 σετ, παίρνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αυτή η ήττα σηματοδότησε την πρώτη νίκη του Στρουφ απέναντι στον Τζόκοβιτς σε εννέα συνολικά αναμετρήσεις μεταξύ τους. Η πρόωρη αποχώρηση από τη Βασιλεία έχει άμεσο αντίκτυπο στην πορεία του «Νόλε» προς τα ATP Finals, καθώς τα περιθώρια στενεύουν για την εξασφάλιση μιας θέσης στη διοργάνωση.

Η κρίσιμη θέση στην κατάταξη ATP Race

Σύμφωνα με την τελευταία βαθμολογία του ATP Race, η οποία ανακοινώθηκε στις 30 Οκτωβρίου, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στην 11η θέση. Ο Σέρβος τενίστας έχει συγκεντρώσει 2.890 βαθμούς, γεγονός που τον φέρνει πίσω από αρκετούς διεκδικητές για τα εισιτήρια των ATP Finals.

Ακριβώς μπροστά του, στην κατάταξη, βρίσκεται ο Άλεξ Ντε Μινόρ με 2.930 βαθμούς, έχοντας μόλις 40 βαθμούς περισσότερους. Η απόσταση είναι μεγαλύτερη από τον Ράφα Χόδαρ, ο οποίος κατέχει 3.184 βαθμούς, διατηρώντας προβάδισμα 294 βαθμών έναντι του Τζόκοβιτς. Ακόμη πιο ψηλά βρίσκεται ο Φράνσις Τιαφό, με 3.380 βαθμούς, δηλαδή 490 βαθμούς πάνω από τον Σέρβο πρωταθλητή.

Το Paris Masters: Η τελευταία ευκαιρία για πρόκριση

Μετά την αποχώρηση από το Basel Open, το Paris Masters αναδεικνύεται ως η πλέον καθοριστική διοργάνωση για τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Αυτό το τουρνουά αποτελεί την τελευταία του ευκαιρία να συγκεντρώσει τους απαραίτητους βαθμούς, ώστε να διεκδικήσει ένα από τα πολυπόθητα εισιτήρια για τα ATP Finals του Τορίνο.

Για να διατηρήσει ουσιαστικές ελπίδες πρόκρισης, ο Σέρβος τενίστας θα χρειαστεί να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά του Paris Masters. Εάν καταφέρει να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης, οι πιθανότητές του θα αυξηθούν σημαντικά. Η κατάκτηση του τίτλου στο Παρίσι θα τον φέρει σε πολύ καλύτερη θέση, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη συμμετοχή του στα τελικά της σεζόν.

Οι ήδη προκριθέντες και οι λοιποί διεκδικητές

Μέχρι στιγμής, τέσσερις κορυφαίοι τενίστες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στα ATP Finals. Πρόκειται για τους Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Κάρλος Αλκαράθ, Μπεν Σέλτον και τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Αυτοί οι αθλητές έχουν συγκεντρώσει επαρκείς βαθμούς, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση του Τορίνο.

Παράλληλα με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, αρκετοί άλλοι αθλητές διεκδικούν επίσης μία θέση στα ATP Finals. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Φλάβιο Κόμπολι, Άρθουρ Φις, Φράνσις Τιαφό, Ράφα Χόδαρ, Άλεξ Ντε Μινόρ, Τέιλορ Φριτζ και Τόμι Πολ. Η μάχη για τα εναπομείναντα εισιτήρια αναμένεται να είναι έντονη στο Paris Masters, με κάθε αγώνα να έχει καθοριστική σημασία για την τελική κατάταξη.

Με πληροφορίες από: Athletiko