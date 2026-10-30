Η Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα: Το πρόγραμμα πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για την επικείμενη επίσκεψή της στην ελληνική πρωτεύουσα. Η ισπανική ομάδα θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, στις 19:45, σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στην κατάμεστη Allwyn Arena. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, αποτελώντας μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές βραδιές για την Ένωση.

Η άφιξη και η μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση

Οι Μαδριλένοι αναμένονται στην Αθήνα για να δώσουν την κρίσιμη αναμέτρηση που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα φιλοξενηθεί στην Allwyn Arena, η οποία αναμένεται να είναι κατάμεστη από φιλάθλους. Πρόκειται για έναν αγώνα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, μια διοργάνωση στην οποία η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μακρά και επιτυχημένη πορεία.

Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΑΕΚ, καθώς χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές βραδιές στην ιστορία του συλλόγου. Η παρουσία της Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν τις τελευταίες τους προετοιμασίες ενόψει του σπουδαίου αυτού αγώνα.

Το πρόγραμμα της Ρεάλ Μαδρίτης επί ελληνικού εδάφους

Το πρόγραμμα των υποχρεώσεων της Ρεάλ Μαδρίτης κατά την παραμονή της στην Ελλάδα έχει οριστικοποιηθεί. Η ισπανική ομάδα θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους την παραμονή της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή θα λάβει χώρα στις 16:45 στην αίθουσα συνεντεύξεων της Allwyn Arena. Αμέσως μετά, στις 17:30, θα ακολουθήσει η προπόνηση της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Κατά τη διάρκεια αυτής της προπόνησης, τα πρώτα 15 λεπτά θα είναι ανοιχτά για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δίνοντας την ευκαιρία στους δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν ένα μέρος της προετοιμασίας των Μαδριλένων.

Η προετοιμασία της ΑΕΚ και οι τελευταίες λεπτομέρειες

Πριν από τις υποχρεώσεις της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει προηγηθεί και το πρόγραμμα της γηπεδούχου ομάδας, της ΑΕΚ. Την ίδια ημέρα, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ.

Μετά τη συνέντευξη Τύπου, στις 16:00, είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Όπως και στην περίπτωση της Ρεάλ Μαδρίτης, τα πρώτα 15 λεπτά αυτής της προπόνησης θα είναι ανοιχτά για τους δημοσιογράφους, επιτρέποντας την κάλυψη των τελευταίων προετοιμασιών της Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, και οι δύο ομάδες θα έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους για τη σπουδαία αναμέτρηση της Τετάρτης, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται για την αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η παρουσία της Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα, και ειδικότερα στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει προκαλέσει ήδη μεγάλο ενθουσιασμό στους φιλάθλους και στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Η αναμέτρηση της Τετάρτης αναμένεται να είναι ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας, προσελκύοντας τα βλέμματα τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Οι δύο ομάδες, έχοντας ολοκληρώσει τις προπονήσεις και τις επίσημες δηλώσεις τους την Τρίτη, θα είναι έτοιμες να δώσουν τον αγώνα τους στην Allwyn Arena. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται καθώς πλησιάζει η ώρα της σέντρας, με τους φιλάθλους να ανυπομονούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕΚ και της Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Με πληροφορίες από: Athletiko