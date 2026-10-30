Οπαδοί της Ζαλγκίρις πλήρωσαν πρόστιμο 30.000 ευρώ για πανό κατά του Ολυμπιακού

Οι φίλοι της Ζαλγκίρις Κάουνας προχώρησαν σε μια απόφαση που σπανίζει στον παγκόσμιο αθλητισμό, συγκεντρώνοντας 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό διατέθηκε για την πληρωμή του προστίμου που επέβαλε η EuroLeague στην ομάδα τους. Η επιβολή του προστίμου αφορούσε ένα πανό που αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού.

Το πρόστιμο της Euroleague και το επίμαχο πανό

Σύμφωνα με πληροφορίες από Μέσα της Λιθουανίας, οι «Green White Boys», οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας του Κάουνας, ήταν αυτοί που έλαβαν την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν το χρηματικό ποσό. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από την EuroLeague Basketball στη Ζαλγκίρις για ένα πανό που εμφανίστηκε στο παιχνίδι εναντίον του Ολυμπιακού.

Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Το πανό, αν και διηγείται μια ιστορία αγάπης για την ομάδα, οδήγησε στη βαριά «καμπάνα» της EuroLeague, όχι για το κεντρικό του μήνυμα, αλλά για ένα συγκεκριμένο σύμβολο που βρισκόταν στο κάτω μέρος του.

Η ιστορία πίσω από την απεικόνιση του πανό

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, οι Green White Boys σήκωσαν ένα πανό που απεικόνιζε έναν ηλικιωμένο κύριο. Ο κύριος αυτός κρατούσε σφιχτά το κασκόλ της αγαπημένης του ομάδας, ενώ δεχόταν τις πρώτες βοήθειες από δύο διασώστριες. Ο συγκεκριμένος άνδρας ονομάζεται Εντμούντας και είναι πιστός φίλος της Ζαλγκίρις εδώ και πολλά χρόνια.

Η ιστορία του Εντμούντας ξεκίνησε στις 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Ζαλγκίρις με την Σούντουβα, ο οποίος έληξε με νίκη 5-1 για την ομάδα του Κάουνας. Ενώ βρισκόταν στις εξέδρες του Darius and Girenas stadium, ένιωσε μια αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Οι διασώστες που ήταν παρόντες κινητοποιήθηκαν άμεσα, παρέχοντάς του τις πρώτες βοήθειες που του έσωσαν τη ζωή.

Η αγάπη του Εντμούντας για τη Ζαλγκίρις

Παρόλο που συνήλθε, ο Εντμούντας δεν μπορούσε να παραμείνει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το υπόλοιπο του αγώνα, καθώς έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Ωστόσο, η επιθυμία του να μην χάσει τον αγώνα της ομάδας του ήταν τόσο έντονη που κρατούσε με δύναμη το κασκόλ του, προσπαθώντας να πείσει τις διασώστριες να τον αφήσουν.

Αυτή η εικόνα, που αντικατοπτρίζει τη βαθιά αγάπη των φιλάθλων για την ομάδα τους, έγινε γρήγορα γνωστή. Οι άνθρωποι της Ζαλγκίρις, μαθαίνοντας το περιστατικό, προσκάλεσαν τον Εντμούντας στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Εκεί, του προσέφεραν μια φανέλα υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες, αναγνωρίζοντας την αφοσίωσή του.

Το σύμβολο που προκάλεσε την τιμωρία

Η συγκινητική ιστορία του Εντμούντας ενέπνευσε τους φίλους της Ζαλγκίρις να δημιουργήσουν το τεράστιο πανό, το οποίο και τους οδήγησε στην τιμωρία από την EuroLeague Basketball. Ωστόσο, η τιμωρία δεν επιβλήθηκε για την ίδια τη φύση του πανό ή την ιστορία που αφηγούνταν.

Αντιθέτως, το πρόστιμο οφείλεται σε ένα σύμβολο που βρισκόταν στο κάτω κάτω μέρος του πανό. Αυτή η «λεπτομέρεια» θεωρείται ότι ήταν πιθανότατα παρέμβαση ενός προσώπου και όχι μια οργανωμένη κίνηση των οπαδών, αλλά παρόλα αυτά είχε ως αποτέλεσμα τη χρηματική ποινή των 30.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Athletiko