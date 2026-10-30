Η Mercedes διεκδικεί τον τίτλο κατασκευαστών στο grand prix του Μεξικού

Η αυλαία του αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1 ανοίγει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο Μεξικό, με το 19ο grand prix της σεζόν να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Η γερμανική ομάδα της Mercedes βρίσκεται σε θέση να διεκδικήσει τον τίτλο των κατασκευαστών, έχοντας το πρώτο της match point στην Πόλη του Μεξικού. Παράλληλα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έχει σημαντικές πιθανότητες να κατακτήσει το πρωτάθλημα οδηγών την Κυριακή 1 Νοεμβρίου και να γράψει ιστορία.

Το αγωνιστικό τριήμερο στην πόλη του Μεξικού

Το αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 ξεκινά επίσημα την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με τους οδηγούς να ετοιμάζονται για τις πρώτες δοκιμές. Το πρώτο free practice είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:30 ώρα Ελλάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαδικασιών για το 19ο grand prix της φετινής σεζόν.

Η Πόλη του Μεξικού φιλοξενεί για άλλη μια φορά αυτό το σημαντικό γεγονός, όπου η αγωνιστική δράση θα κορυφωθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου με τον μεγάλο αγώνα. Οι ομάδες και οι οδηγοί θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή θέση, καθώς διακυβεύονται σημαντικοί τίτλοι σε αυτό το στάδιο του πρωταθλήματος.

Η Mercedes στο κατώφλι του τίτλου κατασκευαστών

Η Mercedes διατηρεί ένα μεγάλο προβάδισμα στη βαθμολογία των κατασκευαστών, γεγονός που την φέρνει κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Στο Μεξικό, η γερμανική ομάδα έχει την πρώτη της ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, αν και οι συνθήκες απαιτούν έναν συνδυασμό καλών αποτελεσμάτων και αρκετής τύχης.

Παρά το ισχυρό της προβάδισμα, η ομάδα θα χρειαστεί συγκεκριμένες επιδόσεις και ευνοϊκές συγκυρίες για να στεφθεί πρωταθλήτρια των κατασκευαστών αυτή την Κυριακή. Το πρωτάθλημα έχει ακόμα δρόμο, αλλά η Mercedes στοχεύει να κλείσει την υπόθεση στον αγώνα της Πόλης του Μεξικού, εκμεταλλευόμενη το πρώτο της match point.

Τα σενάρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Για να κατακτήσει η Mercedes τον τίτλο των κατασκευαστών στο grand prix της Πόλης του Μεξικού, υπάρχουν δύο βασικά σενάρια που πρέπει να εκπληρωθούν. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι απαραίτητο οι δύο οδηγοί της Mercedes να τερματίσουν στο βάθρο, εξασφαλίζοντας σημαντικούς βαθμούς για την ομάδα.

Στο πρώτο σενάριο, αν οι οδηγοί της Mercedes καταφέρουν να κάνουν το 1-2 στον αγώνα, δηλαδή να τερματίσουν στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα, τότε ο τίτλος θα πάει στη γερμανική ομάδα. Αυτό θα συμβεί υπό την προϋπόθεση ότι η Ferrari θα συλλέξει τέσσερις βαθμούς ή και λιγότερους στον ίδιο αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση, η Mercedes θα στεφθεί πρωταθλήτρια των κατασκευαστών στο Μεξικό.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει ότι οι οδηγοί της Mercedes θα κάνουν το 1-3, δηλαδή θα τερματίσουν στην πρώτη και τρίτη θέση. Για να εξασφαλιστεί ο τίτλος με αυτό το αποτέλεσμα, η ιταλική ομάδα της Ferrari θα πρέπει να μαζέψει μονάχα έναν βαθμό. Αν εκπληρωθεί αυτός ο συνδυασμός, ο τίτλος των κατασκευαστών θα καταλήξει και πάλι στη Mercedes. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν πληρούνται αυτά τα σενάρια, η στέψη της Mercedes θα πάρει παράταση για τους επόμενους αγώνες του πρωταθλήματος.

Η ευκαιρία του Κίμι Αντονέλι για ιστορία

Εκτός από τον τίτλο των κατασκευαστών, το grand prix του Μεξικού είναι κρίσιμο και για τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος διεκδικεί το πρωτάθλημα οδηγών. Ο Αντονέλι έχει πολλές πιθανότητες να κατακτήσει τον τίτλο την Κυριακή 1 Νοεμβρίου και να γράψει τη δική του ιστορία στον κόσμο της Formula 1.

Το έργο του νεαρού οδηγού θεωρείται πιο εύκολο σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα στο Όστιν. Για να κάνει δικό του τον τίτλο, ο Κίμι Αντονέλι θα χρειαστεί να τερματίσει τουλάχιστον ένατος στον αγώνα της Κυριακής. Μια τέτοια επίδοση θα του εξασφαλίσει τους απαραίτητους βαθμούς για να στεφθεί πρωταθλητής.

Με πληροφορίες από: Athletiko