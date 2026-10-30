Η Ελλάδα φιλοξένησε το 13ο UEFA Disciplinary Workshop: Ο Γκαγκάτσης για την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου

Η Ελλάδα φιλοξένησε για πρώτη φορά το 13ο Disciplinary Workshop της UEFA στο Καβούρι Βουλιαγμένης. Η εκδήλωση συγκέντρωσε προέδρους και μέλη των πειθαρχικών οργάνων της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, με τις εργασίες να εστιάζουν στην εφαρμογή των τροποποιήσεων του Πειθαρχικού Κανονισμού και τη σχετική νομολογία. Ο κ. Γκαγκάτσης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, τονίζοντας τη σημασία των πειθαρχικών οργάνων για την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου.

Η πρώτη φιλοξενία στην Ελλάδα

Το 13ο Disciplinary Workshop της UEFA πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην περιοχή του Καβουρίου Βουλιαγμένης. Η διοργάνωση αυτή αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα να υποδεχθεί εκπροσώπους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πρόεδροι και μέλη των πειθαρχικών οργάνων που ανήκουν στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου. Η παρουσία τους υπογράμμισε τον διεθνή χαρακτήρα και τη βαρύτητα των συζητήσεων που έλαβαν χώρα.

Η αποστολή της UEFA και οι επικεφαλής

Την αποστολή της UEFA που βρέθηκε στην Ελλάδα για τις εργασίες του Workshop καθοδηγούσαν δύο σημαντικά στελέχη του οργανισμού. Επικεφαλής ήταν ο Άγγελος Ρηγόπουλος, ο οποίος κατέχει τη θέση του UEFA Executive Director of Integrity and Regulatory.

Μαζί του ήταν και ο William McAuliffe, ο οποίος είναι ο UEFA Head of Disciplinary and Integrity. Η παρουσία τους εξασφάλισε την υψηλού επιπέδου καθοδήγηση και τον συντονισμό των συζητήσεων που αφορούσαν τα πειθαρχικά ζητήματα του αθλήματος.

Το επίκεντρο των εργασιών

Οι εργασίες του 13ου UEFA Disciplinary Workshop επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα που αφορούν το οργανωμένο ποδόσφαιρο. Κύριος στόχος ήταν η μελέτη και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή των πρόσφατων τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Πειθαρχικό Κανονισμό της UEFA.

Παράλληλα, ένα σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφιερώθηκε στη σχετική νομολογία των πειθαρχικών οργάνων της UEFA, καθώς και στη νομολογία του Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθλητισμού (CAS). Αυτό επέτρεψε στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στην πρακτική εφαρμογή των κανονισμών και στις δικαστικές αποφάσεις που διαμορφώνουν το πειθαρχικό πλαίσιο.

Αναλυτικά τα θέματα συζήτησης

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, συζητήθηκαν αναλυτικά διάφορα ειδικά θέματα που άπτονται του πειθαρχικού πλαισίου. Μεταξύ αυτών ήταν οι διατάξεις και οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA, προσφέροντας μια λεπτομερή επισκόπηση των αλλαγών.

Επίσης, εξετάστηκαν επιλεγμένες αποφάσεις και ζητήματα που προέκυψαν από τη νομολογία των πειθαρχικών οργάνων της UEFA, καθώς και η νομολογία του CAS σε υποθέσεις που σχετίζονται με το πειθαρχικό πλαίσιο του ποδοσφαίρου. Τέλος, αναλύθηκαν ζητήματα που αφορούν τους διαδίκους στις πειθαρχικές διαδικασίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικών και διαδικαστικών πτυχών.

Το καλωσόρισμα του κ. Γκαγκάτση και η αξιοπιστία του αθλήματος

Το 13ο UEFA Disciplinary Workshop ξεκίνησε με τον χαιρετισμό και το καλωσόρισμα του κ. Γκαγκάτση προς τους συμμετέχοντες. Ο κ. Γκαγκάτσης, στην ομιλία του, επεσήμανε με έμφαση τη ζωτική σημασία που έχουν τα πειθαρχικά όργανα για το ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του αθλήματος. Η τοποθέτησή του ανέδειξε την κεντρική λειτουργία των πειθαρχικών μηχανισμών για την ομαλή διεξαγωγή και την ακεραιότητα του οργανωμένου ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Athletiko