Οι rookies κάνουν επέλαση στο FP1 του grand prix Μεξικού

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα θα παρουσιάσει το grid της Formula 1 στην έναρξη του Grand Prix Μεξικού, καθώς η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP1) θα διεξαχθεί με πολλά νέα ονόματα. Συνολικά δέκα από τα 22 μονοθέσια θα έχουν διαφορετικό οδηγό πίσω από το τιμόνι τους, δίνοντας μια μεγάλη ευκαιρία σε νεαρούς και αναπληρωματικούς οδηγούς. Το αγωνιστικό τριήμερο στο Autodromo Hermanos Rodriguez ξεκινάει με αυτή την αξιοσημείωτη αλλαγή στη σύνθεση των ομάδων.

Η εικόνα του grid στο Μεξικό

Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής θα μετατραπεί σε μια μοναδική ευκαιρία για τους rookies, καθώς αρκετά από τα καθιερωμένα ονόματα του πρωταθλήματος θα απουσιάζουν από το FP1. Αυτή η μαζική αλλαγή αφορά δέκα ομάδες, οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν νέους οδηγούς στα μονοθέσιά τους.

Η Ferrari αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση σε αυτή την τάση, καθώς θα διατηρήσει τους δύο βασικούς της οδηγούς για την πρώτη περίοδο δοκιμών. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν επιλέξει να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς και να δώσουν χρόνο στην πίστα σε ανερχόμενα ταλέντα.

Οι οδηγοί που παραχωρούν τη θέση τους

Μεγάλα ονόματα της Formula 1 θα παραχωρήσουν τα μονοθέσιά τους στους νεότερους συναδέλφους τους για το FP1. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο Λάντο Νόρις της McLaren και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. Η απουσία τους από την πρώτη περίοδο δοκιμών είναι προγραμματισμένη και εντάσσεται στο πλαίσιο των κανονισμών.

Επιπλέον, ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls, ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine, ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi, ο Εστεμπάν Οκόν της Haas, ο Άλεξ Άλμπον της Williams, ο Λανς Στρολ της Aston Martin και ο Βάλτερι Μπότας της Cadillac θα δουν τις θέσεις τους να καταλαμβάνονται από άλλους οδηγούς. Αυτή η εκτεταμένη λίστα αναδεικνύει το εύρος των αλλαγών που θα παρατηρηθούν.

Οι rookies που κάνουν την εμφάνισή τους

Στη Mercedes, ο Φρέντερικ Βέστι θα αναλάβει το μονοθέσιο του Τζορτζ Ράσελ, ενώ στη Red Bull Racing, ο Αγιούμου Ιγουάσα θα αντικαταστήσει τον Μαξ Φερστάπεν. Στη McLaren, ο Λεονάρντο Φορναρόλι, ο οποίος είναι πρωταθλητής της Formula 2 το 2025, θα πάρει τη θέση του Λάντο Νόρις, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το ταλέντο του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συμμετοχές τριών οδηγών που θα κάνουν το ντεμπούτο τους σε επίσημη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1. Ο Νίκολα Τσόλοφ θα αντικαταστήσει τον Λίαμ Λόσον στη Racing Bulls, ο Γκαμπριέλε Μίνι θα οδηγήσει για την Alpine στη θέση του Φράνκο Κολαπίντο, και ο Φρέντι Σλέιτερ θα πάρει το τιμόνι της Audi, αντικαθιστώντας τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο.

Τη δεκάδα των νέων οδηγών συμπληρώνουν ο Ρίο Χιρακάβα, ο οποίος θα οδηγήσει τη Haas του Εστεμπάν Οκόν, ο Λουκ Μπράουνινγκ στη Williams του Άλεξ Άλμπον, και ο Τζακ Κρόφορντ στην Aston Martin, παίρνοντας τη θέση του Λανς Στρολ. Τέλος, ο Κόλτον Χέρτα θα αντικαταστήσει τον Βάλτερι Μπότας στην Cadillac, ολοκληρώνοντας τον κατάλογο των αλλαγών για το FP1.

Οι κανονισμοί πίσω από τις αλλαγές

Οι εκτεταμένες αλλαγές στο grid για το FP1 του Grand Prix Μεξικού δεν είναι τυχαίες, αλλά υπαγορεύονται από τους κανονισμούς της Formula 1. Συγκεκριμένα, οι κανονισμοί υποχρεώνουν τις ομάδες να παραχωρούν κάθε μονοθέσιο σε έναν rookie οδηγό για δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών μέσα στη σεζόν. Αυτό γίνεται για να δοθεί η ευκαιρία σε νέους οδηγούς να αποκτήσουν εμπειρία και να αξιολογηθούν σε πραγματικές συνθήκες.

Το Grand Prix Μεξικού προσφέρεται ως ιδανική ευκαιρία για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Ο λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο αγωνιστικό τριήμερο δεν αποτελεί Αγώνα Σπριντ, κάτι που σημαίνει ότι οι βασικοί οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους άλλες δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών για την απαραίτητη προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα. Έτσι, η παρουσία των rookies στο FP1 δεν επηρεάζει σημαντικά την προετοιμασία των βασικών οδηγών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta