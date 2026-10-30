Το μέλλον του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ: Νάγκετς, Παρτιζάν και η σύνδεση με τον ΠΑΟΚ

Το μέλλον του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (KPJ) βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, ειδικά μετά τη λύση της συνεργασίας του με τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος, Μαρκ Στάιν, μίλησε στη Σερβία για την επόμενη ημέρα του παίκτη, με τις πληροφορίες του να αναφέρονται σε πιθανή παραμονή του στο NBA. Παράλληλα, η Παρτιζάν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον παίκτη, ενώ ο ίδιος έχει συνδέσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το σερβικό δημοσίευμα και οι πληροφορίες του Μαρκ Στάιν

Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Sport.alo.rs», το οποίο επικαλείται πληροφορίες του Μαρκ Στάιν, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ συγκεντρώνει πιθανότητες να παραμείνει στο NBA. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός γκαρντ ενδέχεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Ντένβερ Νάγκετς, αγωνιζόμενος στο πλευρό του Νίκολα Γιόκιτς. Το δημοσίευμα φέρει τον τίτλο «Για τρίτη φορά: Το Ντένβερ του Γιόκιτς «κλέβει» άλλον έναν στόχο της Παρτιζάν;», υποδηλώνοντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Ο Πόρτερ Τζούνιορ βρισκόταν στο ραντάρ των «ασπρόμαυρων» της Παρτιζάν, ωστόσο ο επόμενος σταθμός της καριέρας του φαίνεται να είναι η ομάδα από το Κολοράντο, όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν. Ο βασικός στόχος του Αμερικανού παίκτη ήταν να περιμένει προτάσεις από το NBA, γεγονός που καθιστούσε τη σύνδεσή του με την Παρτιζάν λιγότερο έντονη σε σχέση με άλλες περιπτώσεις.

Η «μάχη» Ντένβερ-Παρτιζάν για τους στόχους

Τους τελευταίους μήνες, οι Ντένβερ Νάγκετς έχουν βρεθεί ξανά στον δρόμο της Παρτιζάν, καθώς ο σύλλογος του Βελιγραδίου προσπαθούσε να αποκτήσει διάφορους παίκτες. Η περίπτωση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ αποτελεί την τρίτη φορά που το Ντένβερ βάζει στο στόχαστρο έναν παίκτη που βρισκόταν στο ραντάρ της Παρτιζάν.

Αρχικά, οι Νάγκετς απέκτησαν τον φόργουορντ Καμ Γουίτμορ, ο οποίος είχε συνδεθεί έντονα με την ομάδα του Βελιγραδίου. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπέγραψαν και τον Λόνι Γουόκερ, ο οποίος επίσης αποτελούσε στόχο της Παρτιζάν. Η περίπτωση του Πόρτερ Τζούνιορ έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη σειρά γεγονότων, ενισχύοντας την εντύπωση ότι το Ντένβερ «κλέβει» στόχους από την Παρτιζάν.

Το ευρωπαϊκό παρελθόν και η προτίμηση στον ΠΑΟΚ

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έχει ήδη αγωνιστεί στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ. Αυτό το στοιχείο προσθέτει μια ξεχωριστή διάσταση στις συζητήσεις για το μέλλον του. Ο ίδιος ο παίκτης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι, από τις ευρωπαϊκές ομάδες, θα επέλεγε ξανά το σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Η αναφορά στον ΠΑΟΚ μέσα στο σερβικό ρεπορτάζ υπογραμμίζει την ισχυρή σύνδεση του παίκτη με την ελληνική ομάδα, σε περίπτωση που αποφασίσει να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ωστόσο, οι τρέχουσες πληροφορίες τον φέρουν να επιδιώκει την παραμονή του στο NBA.

Η αποχώρηση από το NBA και η δυνατή σεζόν

Η αποχώρηση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ από το NBA ήρθε στον απόηχο ενός σοβαρού σκανδάλου που αφορούσε κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία. Το γεγονός αυτό επηρέασε σημαντικά την καριέρα του παίκτη και οδήγησε στη λύση της συνεργασίας του με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Παρά τις εξωαγωνιστικές εξελίξεις, ο Πόρτερ Τζούνιορ προερχόταν από μια πολύ δυνατή σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς. Είχε κατά μέσο όρο 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ και 5,2 ριμπάουντ, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους βασικούς παίκτες της ομάδας από το Ουισκόνσιν. Η αγωνιστική του αξία παραμένει υψηλή, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε εκτός παρκέ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta