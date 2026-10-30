Η UEFA θυμήθηκε τα «μαγικά» του Λιονέλ Μέσι σε αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η επίσημη σελίδα του Champions League αφιέρωσε ένα ιδιαίτερο βίντεο στον Λιονέλ Μέσι, αναδεικνύοντας τις μοναδικές του ικανότητες στον αγωνιστικό χώρο. Το αφιέρωμα ξεκινάει με στιγμιότυπα από έναν αγώνα του Αργεντινού απέναντι στον Παναθηναϊκό, θυμίζοντας μια αναμέτρηση που διεξήχθη το 2010. Η κίνηση αυτή της UEFA αναδεικνύει την ανεξίτηλη επίδραση του Μέσι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το αφιέρωμα της UEFA στον «GOAT»

Η επίσημη σελίδα του Champions League αναρωτιέται δημόσια: «Υπάρχει κάποιος καλύτερος με τη μπάλα στα πόδια;». Αυτή η ερώτηση συνοδεύει ένα απίστευτο βίντεο που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τα «μαγικά» του Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Το βίντεο αναδεικνύει το μοναδικό του ταλέντο, την ευφυΐα του στον αγωνιστικό χώρο και τις εντυπωσιακές του προσπεράσεις, ακόμα και όταν επικρατεί πανικός από αντιπάλους που μάταια προσπαθούν να τον σταματήσουν. Τα αμέτρητα γκολ και τα ρεκόρ του έχουν δικαίως χαρίσει στον Αργεντινό τον τίτλο του «GOAT» (Greatest Of All Time).

Η ιστορική αναμέτρηση του 2010 με τον Παναθηναϊκό

Το αφιερωματικό βίντεο της UEFA ξεκινάει με πλάνα από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Παναθηναϊκό, το οποίο διεξήχθη το 2010. Σε εκείνη την αναμέτρηση, οι «πράσινοι» είχαν υποδεχτεί την ισχυρή Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής φάσης των ομίλων της διοργάνωσης του Champions League.

Ο αγώνας έληξε με ήττα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος γνώρισε την επικράτηση των Καταλανών με σκορ 3-0. Η επιλογή αυτής της αναμέτρησης ως σημείο εκκίνησης του βίντεο υπογραμμίζει τις στιγμές λάμψης του Μέσι ακόμα και σε αγώνες με ελληνικές ομάδες.

Η εξέλιξη του σκορ στο ΟΑΚΑ

Στην αναμέτρηση του 2010, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Πέδρο να είναι ο σκόρερ για τους Καταλανούς. Λίγα λεπτά πριν από το πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων, ο Παναθηναϊκός είχε χάσει μια σημαντική ευκαιρία να προηγηθεί.

Η μεγάλη αυτή ευκαιρία για τους «πράσινους» προήλθε από τον Σισέ, ο οποίος δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Αυτή η στιγμή θα μπορούσε να είχε αλλάξει την ροή του αγώνα, ωστόσο η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα.

Τα γκολ που σφράγισαν τη νίκη της Μπαρτσελόνα

Στην επανάληψη του αγώνα, η Μπαρτσελόνα συνέχισε την κυριαρχία της και κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της. Στο 62ο λεπτό, ο ίδιος ο Λιονέλ Μέσι ήταν αυτός που σκόραρε, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ σε 2-0 υπέρ της ομάδας του. Το γκολ αυτό ήταν ένα από τα «μαγικά» που θυμήθηκε η UEFA στο αφιέρωμά της.

Το τελικό σκορ της αναμέτρησης, 3-0, διαμορφώθηκε λίγο αργότερα, στο 69ο λεπτό, και πάλι από τον Πέδρο. Με αυτόν τον τρόπο, οι Καταλανοί σφράγισαν τη νίκη τους επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, σε έναν αγώνα που έμεινε στην ιστορία για την εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta