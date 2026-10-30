Η UEFA εξετάζει τον Αρσέν Βενγκέρ για την προεδρία της FIFA, απέναντι στον Ινφαντίνο

Η UEFA φέρεται να εξετάζει τον Αρσέν Βενγκέρ ως πιθανό υποψήφιο για την προεδρία της FIFA, σύμφωνα με αναφορές. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ενός συνεχιζόμενου «πολέμου» της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κατά του νυν προέδρου, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος επιδιώκει την τέταρτη θητεία του. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έχουν οριστεί για τις 18 Μαρτίου του 2027, με την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων να λήγει στις 18 Νοεμβρίου.

Η υποψηφιότητα Βενγκέρ στο μικροσκόπιο της UEFA

Σύμφωνα με αναφορά της Marca, οι άνθρωποι της UEFA φέρεται να εξετάζουν σοβαρά το πρόσωπο του Αρσέν Βενγκέρ, ούτως ώστε να αποτελέσει τον αντίπαλο του Τζάνι Ινφαντίνο στις προεδρικές εκλογές της FIFA. Η σκέψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αναζητά ενεργά μια ισχυρή προσωπικότητα για να αντιπαρατεθεί στον νυν πρόεδρο.

Ο Αλσατός πάντως, ο οποίος έχει μακρά και επιτυχημένη πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου, δεν έχει πάρει κάποια σχετική απόφαση προς ώρας αναφορικά με την πιθανή υποψηφιότητά του. Από την πλευρά του Guardian, αναφέρεται ότι ο Βενγκέρ έχει μνημονευθεί ως πιθανός διεκδικητής, αν και δεν πιστεύεται ότι βρίσκεται σοβαρά στην κούρσα για την προεδρία, προσθέτοντας μια διαφορετική διάσταση στις πληροφορίες.

Η UEFA, έχοντας ως στόχο να παρουσιάσει έναν υποψήφιο, βρίσκεται σε διαδικασία εντατικών διαβουλεύσεων. Ένας πιθανός αντίπαλος του Ινφαντίνο θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί ακόμα και την επόμενη εβδομάδα, καθώς η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 18 Νοεμβρίου, γεγονός που ασκεί σημαντική πίεση.

Ο «πόλεμος» της UEFA κατά του Ινφαντίνο

Ο «πόλεμος» προς τον Τζάνι Ινφαντίνο και την τρέχουσα διοίκηση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας καλά κραττεί, με την UEFA να αποτελεί τον μεγαλύτερο «πολέμιο» του Ελβετού προέδρου. Η αντιπαλότητα αυτή έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία εκφράζει ανοιχτά τη διαφωνία της με την τρέχουσα πορεία της FIFA.

Στο πλαίσιο αυτής της διαμάχης, η UEFA αναζητά τρόπους να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Ινφαντίνο, ο οποίος επιδιώκει την τέταρτη θητεία του στην προεδρία. Η αναζήτηση ενός ισχυρού αντιπάλου θεωρείται κρίσιμη για την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, προκειμένου να εκφράσει την αντίθεσή της και να προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση για το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Οι εκλογές της FIFA και οι προθεσμίες

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της FIFA έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου του 2027. Παρά την φαινομενική απόσταση της ημερομηνίας, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, καθώς η προθεσμία εκπνέει στις 18 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Μέχρι τη δεδομένη στιγμή, ο Τζάνι Ινφαντίνο είναι ο μοναδικός υποψήφιος που έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία. Αυτό το γεγονός ασκεί επιπλέον πίεση στην UEFA να βρει και να προτείνει έναν υποψήφιο μέσα στο στενό χρονικό πλαίσιο που απομένει, ώστε να υπάρξει πραγματικός ανταγωνισμός στις εκλογές.

Απαιτούμενες ψήφοι για τη νίκη

Για να καταφέρει ένας υποψήφιος να νικήσει τον Τζάνι Ινφαντίνο στις επερχόμενες εκλογές της FIFA, θα πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη τουλάχιστον 106 ψήφων. Αυτός ο αριθμός αποτελεί ένα σημαντικό όριο που κάθε διεκδικητής θα πρέπει να υπερβεί, καθιστώντας την εκλογική μάχη ιδιαίτερα απαιτητική.

Η ανάγκη για συγκέντρωση ενός τόσο μεγάλου αριθμού ψήφων υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής επιλογής του υποψηφίου από την UEFA. Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να συσπειρώσει ένα ευρύ φάσμα ομοσπονδιών από διάφορες ηπείρους, προκειμένου να έχει ουσιαστικές πιθανότητες επιτυχίας έναντι του νυν προέδρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta