Ο Βόλος Elabet αλλάζει team manager: ο Μαρκόφσκι στη θέση του Βέρτζου

Ο Βόλος Elabet ανακοίνωσε την επίσημη λύση της συνεργασίας του με τον Άγγελο Βέρτζο, ο οποίος κατείχε τη θέση του team manager. Την ίδια στιγμή, η ομάδα προχώρησε στην πρόσληψη του Μάρκο Μαρκόφσκι, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντα του νέου team manager. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος μιας σειράς οργανωτικών αλλαγών που πραγματοποιούνται στον σύλλογο.

Αλλαγές στην οργανωτική δομή του Βόλου Elabet

Η απόφαση για την αλλαγή στη θέση του team manager έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων μεταβολών στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Κώστα Μπράτσου από την τεχνική καθοδήγηση του Βόλου Elabet. Τη θέση του κ. Μπράτσου στον πάγκο της ομάδας ανέλαβε ο Χουάν Γκαρίδο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο.

Οι Βολιώτες, με αυτές τις κινήσεις, δείχνουν να αναδιαρθρώνουν το οργανόγραμμά τους σε καίριες θέσεις. Η αλλαγή του team manager αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας και της οργάνωσης του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο αποχωρών Άγγελος Βέρτζος και η νέα του θέση

Ο Άγγελος Βέρτζος, ο οποίος μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη team manager στην πρώτη ομάδα, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με αυτό το πόστο. Η ΠΑΕ Βόλος ELABET, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι ο κ. Βέρτζος δεν αποχωρεί πλήρως από τον σύλλογο. Αντιθέτως, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε έναν διαφορετικό τομέα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Άγγελος Βέρτζος θα αξιοποιηθεί στα τμήματα υποδομής και στις Ακαδημίες του συλλόγου. Αυτή η μετακίνηση υποδηλώνει την πρόθεση της διοίκησης να διατηρήσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία του κ. Βέρτζου, κατευθύνοντάς την στην ανάπτυξη των νεαρών ταλέντων του Βόλου ELABET.

Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναλαμβάνει καθήκοντα team manager

Τη θέση του team manager αναλαμβάνει από σήμερα ο Μάρκο Μαρκόφσκι, ο οποίος καλωσορίστηκε επίσημα στην οικογένεια του Βόλου ELABET. Ο 40χρονος Σέρβος φέρνει μαζί του μια αξιόλογη εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου, τόσο ως πρώην παίκτης όσο και σε διοικητικούς ρόλους. Η πρόσληψή του θεωρείται κίνηση ενίσχυσης της οργανωτικής δομής της ομάδας.

Ο κ. Μαρκόφσκι έχει πλέον την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία και οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων. Η παρουσία ενός έμπειρου στελέχους σε αυτή τη θέση κρίνεται σημαντική για την υποστήριξη του προπονητικού επιτελείου και των ποδοσφαιριστών.

Η προηγούμενη επαγγελματική πορεία του Μάρκο Μαρκόφσκι

Ο Μάρκο Μαρκόφσκι διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό σε διοικητικές θέσεις μετά το τέλος της ενεργού ποδοσφαιρικής του καριέρας. Εργάστηκε ως team manager στον Παναιτωλικό για μία σημαντική χρονική περίοδο, από το 2023 έως και το 2026. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Παναιτωλικό, απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στη διαχείριση της ομάδας.

Ακολούθως, ο κ. Μαρκόφσκι ανέλαβε τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Athens Kallithea. Η θητεία του στην ομάδα αυτή διήρκεσε από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 22α Αυγούστου 2026, προσφέροντας του μια διαφορετική οπτική γωνία στη διοικητική λειτουργία ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου. Η εμπειρία του αυτή αναμένεται να αξιοποιηθεί πλήρως στα νέα του καθήκοντα στον Βόλο ELABET.

Με πληροφορίες από: Gazzetta