Η Superbet μεγάλος χορηγός στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης

Η Superbet στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός τον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης – ZeniΘ, μια διοργάνωση που κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης. Περισσότεροι από 11.000 δρομείς από 64 χώρες πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα γιορτής. Η εταιρεία βρέθηκε έμπρακτα δίπλα στους συμμετέχοντες, ενισχύοντας το μήνυμα του αθλητισμού ως μέσου συμπερίληψης, προσπάθειας και ενότητας.

Ρεκόρ συμμετοχών και η δυναμική της Θεσσαλονίκης

Ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης – ZeniΘ αναδείχθηκε σε έναν αγώνα-γιορτή, καθώς κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 11.000 συμμετέχοντες, προερχόμενοι από 64 διαφορετικές χώρες, πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα και μια πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα. Η διοργάνωση αυτή ανέδειξε τη δυναμική πλευρά της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας την πόλη σε ένα ζωντανό αθλητικό κέντρο.

Με σημείο αναφοράς τη φωταγωγημένη πλατεία Αριστοτέλους, όπου και κορυφώθηκαν οι τερματισμοί, δρομείς όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων έτρεξαν στο παραλιακό μέτωπο και το λιμάνι. Η εικόνα χιλιάδων ανθρώπων να διασχίζουν την πόλη υπό το φως της νύχτας, δίπλα στον Θερμαϊκό, δημιούργησε μια αξέχαστη εμπειρία τόσο για τους αθλητές όσο και για τους θεατές που παρακολουθούσαν.

Διαδρομές για όλους και επιστροφή στην «καρδιά» της πόλης

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτήθηκε από την επιστροφή της αφετηρίας και του τερματισμού στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, γεγονός που προσέφερε μια ξεχωριστή διάσταση στον αγώνα. Αυτή η επιλογή έδωσε την ευκαιρία σε ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, από επαγγελματίες αθλητές και ερασιτέχνες δρομείς μέχρι ολόκληρες οικογένειες, να γίνουν μέρος αυτής της τεράστιας αθλητικής παρέας.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές διαδρομές, προσαρμοσμένες σε κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης και προτίμησης. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλάμβαναν τον Ημιμαραθώνιο των 21,1 χιλιομέτρων, τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων, τα 5 χιλιόμετρα και το Family Mile, εξασφαλίζοντας ότι όλοι μπορούσαν να βιώσουν τη χαρά της συμμετοχής.

Η Superbet ως μεγάλος χορηγός και η φιλοσοφία της

Η παρουσία της Superbet ως Μεγάλου Χορηγού στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης – ZeniΘ ήταν καθοριστική για την επιτυχία της διοργάνωσης. Η εταιρεία στήριξε έμπρακτα τους 11 χιλιάδες δρομείς του αγώνα, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της στον αθλητισμό και τις αξίες που αυτός πρεσβεύει. Η χορηγία αυτή δεν ήταν απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά μια δήλωση υποστήριξης προς το πνεύμα του αγώνα.

Η Superbet ταύτισε την παρουσία της με το ίδιο το μήνυμα του Ημιμαραθωνίου, το οποίο επικεντρώνεται στον αθλητισμό ως ένα ισχυρό μέσο συμπερίληψης, προσπάθειας και ενότητας. Αυτή η φιλοσοφία αντανακλά τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή και αφήνουν ένα θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Η συγκινητική συμμετοχή του DOWN.GR

Μία από τις πλέον δυνατές και συγκινητικές στιγμές της διοργάνωσης ήταν η συμμετοχή της ομάδας του DOWN.GR, του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος. Η Superbet, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας με τίτλο «ΟΛΟΙ SUPER», βρέθηκε δίπλα στους ανθρώπους του Συλλόγου, προσφέροντας την απαραίτητη στήριξη για τη συμμετοχή τους στον αγώνα.

Τα μέλη της ομάδας του DOWN.GR έτρεξαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης γεμάτα ενέργεια, χαμόγελα και ένα αξιοθαύμαστο πείσμα. Η παρουσία τους αποτέλεσε μια έμπρακτη απόδειξη της ισότιμης συμμετοχής, κερδίζοντας τον θαυμασμό και το πιο θερμό χειροκρότημα από το πλήθος των θεατών και των υπολοίπων δρομέων. Η στιγμή αυτή υπογράμμισε τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει και να εμπνέει.

Ο αθλητισμός ως γέφυρα ενότητας

Είτε ο στόχος των χιλιάδων συμμετεχόντων ήταν η κατάρριψη ενός προσωπικού ρεκόρ, είτε απλώς η χαρά μιας νυχτερινής διαδρομής δίπλα στον Θερμαϊκό, η διοργάνωση απέδειξε περίτρανα ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να φέρνει όλους πιο κοντά. Η Superbet, ως περήφανη συνοδοιπόρος σε αυτή τη μοναδική βραδιά, συνέβαλε σε ένα γεγονός που «ξύπνησε» την πόλη και άφησε ένα ισχυρό μήνυμα.

Η επιτυχία του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης – ZeniΘ, με την υποστήριξη της Superbet, επιβεβαίωσε πως, όταν γίνονται πράξεις που προάγουν το κοινό καλό, όλοι γίνονται καλύτεροι. Η διοργάνωση αυτή δεν ήταν απλώς ένας αγώνας δρόμου, αλλά μια γιορτή του αθλητικού πνεύματος και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Με πληροφορίες από: Athletiko