Η Ρεάλ Μαδρίτης μετράει απώλειες: Τραυματίες οι Μαλεντόν και Γιάντουνεν

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικά προβλήματα, καθώς δύο βασικοί της παίκτες, ο Τεό Μαλεντόν και ο Μίκαελ Γιάντουνεν, υπέστησαν τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αναμέτρησης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν έδειξαν πως αμφότεροι θα παραμείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Τα άσχημα νέα ανακοινώθηκαν από την ισπανική ομάδα, προκαλώντας ανησυχία στο «στρατόπεδό» της.

Ο τραυματισμός του Τεό Μαλεντόν

Ο Τεό Μαλεντόν, ο Γάλλος πλέι μέικερ της Ρεάλ Μαδρίτης, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε. Παρόλο που αρχικά συνέχισε να αγωνίζεται μετά τον τραυματισμό του, οι μεταγενέστερες ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Συγκεκριμένα, ο Μαλεντόν διαγνώστηκε με διάστρεμμα στο δεξί γόνατο. Η κατάστασή του παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, καθώς η ανάρρωσή του θα χρειαστεί χρόνο και η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασης.

Η κατάσταση του Μίκαελ Γιάντουνεν

Ανάλογα άσχημα είναι τα νέα και για τον Μίκαελ Γιάντουνεν, τον Φινλανδό φόργουορντ της «βασίλισσας». Ο Γιάντουνεν αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, γεγονός που προκάλεσε άμεσα ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν ότι ο Γιάντουνεν υπέστη ολική ρήξη της πελματιαίας περιτονίας στο αριστερό του πόδι. Αυτός ο σοβαρός τραυματισμός σημαίνει ότι ο παίκτης τέθηκε επ' αόριστον εκτός μάχης για την ομάδα του, με την ανάρρωσή του να αναμένεται να διαρκέσει για σημαντικό χρονικό διάστημα, όπως και στην περίπτωση του συμπαίκτη του.

Οι επίσημες ανακοινώσεις της Ρεάλ Μαδρίτης

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησαν σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση των δύο παικτών, επιβεβαιώνοντας τους τραυματισμούς τους και δίνοντας λεπτομέρειες για τη φύση αυτών.

Για τον Τεό Μαλεντόν, η ανακοίνωση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Τεό Μαλεδόν, από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με διάστρεμμα στο δεξί γόνατο. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται».

Αντίστοιχα, για τον Μίκαελ Γιάντουνεν, η ανακοίνωση της ομάδας ήταν η εξής: «Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Μίκαελ Γιαντούνεν, από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ολική ρήξη της πελματιαίας περιτονίας στο αριστερό του πόδι. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται».

Η αγωνιστική πορεία της «βασίλισσας»

Οι τραυματισμοί αυτοί έρχονται σε μια περίοδο όπου η Ρεάλ Μαδρίτης έχει δείξει σημάδια ανάκαμψης στην Euroleague, μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα. Η ισπανική ομάδα είχε ξεκινήσει τη διοργάνωση με τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, δημιουργώντας προβληματισμό.

Ωστότε, η «βασίλισσα» κατάφερε να βγάλει αντίδραση και πλέον έχει στο ενεργητικό της έξι συνεχόμενες νίκες, γεγονός που την έχει ανεβάσει στα υψηλά πατώματα της κατάταξης. Η πρόσφατη νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, παρά τις απώλειες που προέκυψαν, έφερε την ομάδα στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας, ενισχύοντας την ψυχολογία της.

Οι προκλήσεις για τον προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ

Οι απώλειες των Μαλεντόν και Γιάντουνεν δημιουργούν νέα δεδομένα και σημαντικές προκλήσεις για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί τα προβλήματα που προέκυψαν από τους τραυματισμούς των δύο παικτών, οι οποίοι θα μείνουν εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα, αναγκάζοντάς τον να αναπροσαρμόσει τα αγωνιστικά του πλάνα.

Η νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, αν και σημαντική για την πορεία της ομάδας στην Euroleague, άφησε «πληγές» στο ρόστερ, καθώς ο Πέδρο Μαρτίνεθ είδε τους δύο αθλητές να «λαβώνονται», γεγονός που απαιτεί άμεσες λύσεις και ανασύνταξη ενόψει των επερχόμενων αγώνων.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta