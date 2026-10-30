Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει Αστέρα AKTOR με σημαντικές απουσίες

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 19:00 στην Τούμπα. Η ομάδα του Δικεφάλου αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές βρίσκονται εκτός κανονικού προγράμματος προπονήσεων. Οι Πέλκας, Μιχαηλίδης και Λουσέ ακολουθούν ειδικά προγράμματα, επηρεάζοντας έτσι τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου ενόψει του αγώνα.

Η προετοιμασία εν μέσω βροχής

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Κυριακής συνεχίστηκε με πρωινή προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο. Το σκηνικό ήταν βροχερό, γεγονός που δεν εμπόδισε την ομάδα να ακολουθήσει το καθορισμένο πρόγραμμά της. Η συγκεκριμένη προπόνηση έλαβε χώρα την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με τους παίκτες να δουλεύουν εντατικά υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτής της προπόνησης, το πρόγραμμα για τους παίκτες του Δικεφάλου περιλάμβανε μια σειρά από ασκήσεις. Ξεκίνησαν με προθέρμανση, προκειμένου να προετοιμάσουν το σώμα τους για τις απαιτήσεις της προπόνησης. Ακολούθησε παιχνίδι κυκλοφορίας της μπάλας, μια άσκηση που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας και της ταχύτητας στη μεταφορά της μπάλας μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις στατικές φάσεις, ένα κομμάτι του παιχνιδιού που συχνά κρίνει την έκβαση των αναμετρήσεων.

Οι απουσίες που απασχολούν

Οι απουσίες αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα για τον ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR. Η ομάδα θα παραταχθεί χωρίς τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης. Αυτό το γεγονός δημιουργεί προβληματισμό και απαιτεί προσαρμογές από την τεχνική ηγεσία.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πέλκας και ο Γιώργος Μιχαηλίδης συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθούν. Και οι δύο παίκτες βρίσκονται σε φάση αποκατάστασης, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά την πορεία τους. Η συνέχιση της θεραπείας τους υποδηλώνει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμοι να επιστρέψουν στις πλήρεις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Παράλληλα, ο Ντάγκλας Λουσέ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Η ατομική του προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, σημαίνει ότι ο παίκτης δεν έχει ενταχθεί πλήρως στο ομαδικό πρόγραμμα. Ακολουθεί ένα ειδικό πλάνο για την αποκατάσταση της φυσικής του κατάστασης, με στόχο την ομαλή επανένταξή του στην ομάδα.

Το πρόγραμμα της προπόνησης

Το πρόγραμμα της προπόνησης, όπως διεξήχθη την Παρασκευή, ήταν σχεδιασμένο για να καλύψει διάφορες πτυχές της αγωνιστικής ετοιμότητας. Η προθέρμανση αποτελεί πάντα το πρώτο βήμα, προετοιμάζοντας τους μύες και το καρδιαγγειακό σύστημα των παικτών για την ένταση που θα ακολουθήσει.

Το παιχνίδι κυκλοφορίας της μπάλας είναι μια άσκηση που βελτιώνει την τεχνική κατάρτιση, την αντίληψη του χώρου και την ταχύτητα σκέψης. Μέσα από αυτή την άσκηση, οι ποδοσφαιριστές μαθαίνουν να κινούνται χωρίς τη μπάλα και να βρίσκουν λύσεις υπό πίεση. Η έμφαση στις στατικές φάσεις, όπως τα κόρνερ και τα φάουλ, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αυτές οι καταστάσεις μπορούν να καθορίσουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Η τελευταία προπόνηση και η αναμέτρηση

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Η τελευταία προπόνηση της ομάδας έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 17:00 το απόγευμα και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Αυτή η προπόνηση θα είναι η τελική δοκιμή πριν από τον αγώνα της Κυριακής.

Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης του Σαββάτου, η ομάδα θα επικεντρωθεί πλήρως στην αναμέτρηση της Κυριακής. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα, σε έναν αγώνα που είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:00. Η αναμέτρηση αυτή είναι σημαντική για την πορεία του Δικεφάλου στο πρωτάθλημα, παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει.

Με πληροφορίες από: Athletiko