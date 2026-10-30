Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Τα εισιτήρια για το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, τέθηκαν σε κυκλοφορία από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων, τις τιμές τους, αλλά και τη διαδικασία εισόδου των φιλάθλων στο γήπεδο, μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Έναρξη διάθεσης και τιμές εισιτηρίων

Η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση ξεκίνησε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ακριβώς στις 13:00 το μεσημέρι. Η πώληση θα συνεχιστεί αδιάκοπα μέχρι την πλήρη εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων ή έως την επίσημη έναρξη του αγώνα, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν τη θέση τους.

Οι τιμές των εισιτηρίων που ανακοινώθηκαν από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ κυμαίνονται σε ένα ευρύ φάσμα, ξεκινώντας από τα 25 ευρώ και φτάνοντας έως τα 225 ευρώ. Αυτό επιτρέπει στους φίλους της ομάδας να επιλέξουν την κατηγορία θέσης που επιθυμούν, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις δυνατότητές τους, για να παρακολουθήσουν από κοντά το σημαντικό αυτό παιχνίδι.

Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου η αγορά και τα επίσημα κανάλια

Η αγορά των εισιτηρίων για το ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, προσφέροντας ευκολία και ταχύτητα στους φιλάθλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, www.olympiacos.org, η οποία αποτελεί το κύριο κανάλι διάθεσης. Επιπλέον, η πώληση γίνεται και μέσω της πλατφόρμας www.more.com, διευρύνοντας τις επιλογές αγοράς.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καθιστά σαφές ότι αυστηρώς θα εξυπηρετούνται μόνο οι φίλαθλοι που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια από αυτά τα δύο επίσημα κανάλια πώλησης. Εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ή μη εξουσιοδοτημένη πηγή δεν θα είναι αποδεκτά για την είσοδο στο γήπεδο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσοχή κατά την αγορά.

Υποχρεωτική είσοδος με την εφαρμογή Gov.gr Wallet

Για την είσοδο των φιλάθλων στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έχει θεσπιστεί η υποχρεωτική χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Αυτό σημαίνει ότι η φυσική παρουσία εισιτηρίου δεν θα είναι αρκετή, αλλά απαιτείται η ψηφιακή του μορφή μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Μετά την επιτυχή αγορά των κωδικών εισιτηρίων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν στο προσωπικό τους email έναν κωδικό QR για κάθε εισιτήριο που έχουν προμηθευτεί. Αυτός ο κωδικός είναι απαραίτητος για την εισαγωγή και την αποθήκευση του εισιτηρίου στην εφαρμογή Gov.gr Wallet. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την ταυτοποίηση του κατόχου και συμβάλλει στην ομαλή και γρήγορη ροή κατά την είσοδο στις θύρες του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.

Ειδικές ρυθμίσεις για ανηλίκους και αλλοδαπούς φιλάθλους

Για παιδιά κάτω των 15 ετών, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, η διαδικασία εισόδου έχει ειδική πρόβλεψη. Ο κηδεμόνας του παιδιού θα πρέπει να εισέλθει στο δικό του Gov.gr Wallet. Εκεί, θα προσθέσει πρώτα τον δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια θα προσθέσει και το παιδικό εισιτήριο, εξασφαλίζοντας την είσοδο και των δύο.

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς φιλάθλους που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, μπορούν να αγοράσουν κανονικά τον κωδικό/εισιτήριο από την πλατφόρμα πώλησης. Κατά τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet, θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Non Greek Resident». Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας ταυτοποίησης, θα σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια θα σκανάρουν με τεχνολογία NFC το διαβατήριό τους. Η επιλογή «event tickets» που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι αποκλειστικά σχεδιασμένη για αλλοδαπούς.

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε δυσκολία ή δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω της εφαρμογής, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τα εκδοτήρια του Σταδίου Καραϊσκάκη. Συγκεκριμένα, η εξυπηρέτηση θα γίνεται στη Θύρα 25, την ημέρα του αγώνα, με ωράριο λειτουργίας από τις 16:30 έως τις 19:30, προκειμένου να επιλύσουν τυχόν προβλήματα και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους.

Πληροφορίες και οδηγίες για το ψηφιακό εισιτήριο

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και την προσθήκη του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι μπορούν να ανατρέξουν στην ειδική ιστοσελίδα https://tickets.gov.gr/. Εκεί θα βρουν όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την ορθή χρήση του συστήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko