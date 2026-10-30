Η αυτοβιογραφία του Νίκου Γκάλη κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου

Ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο «GOAT» του ελληνικού αθλητισμού, αποφάσισε να μοιραστεί την προσωπική του ιστορία μέσα από την αυτοβιογραφία του. Το βιβλίο, με τίτλο «No Gravity – Αψηφώντας τη βαρύτητα», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας του, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

«No Gravity – Αψηφώντας τη βαρύτητα»: Το περιεχόμενο

Στις 304 σελίδες του βιβλίου, ο Νίκος Γκάλης ξεκινά την αφήγησή του από τα παιδικά του χρόνια, περιγράφοντας τις πρώτες του εμπειρίες στο Νιου Τζέρσεϊ. Η αυτοβιογραφία εστιάζει εκτενώς στα χρόνια της σπουδαίας δράσης του και στην κληρονομιά που άφησε στο ελληνικό μπάσκετ, αναδεικνύοντας τις στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα του.

Ο ίδιος ο Γκάλης δεν περιορίζεται μόνο στα αθλητικά του επιτεύγματα. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, περιγράφει τα γεγονότα από τη δική του οπτική γωνία, εκφράζοντας τα συναισθήματά του και αναλύοντας το κοινωνικό αποτύπωμα της δράσης του, προσφέροντας μια πιο προσωπική και ανθρώπινη διάσταση στην ιστορία του.

Η διαδρομή από το Νιου Τζέρσεϊ στην κορυφή

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Νίκος Γκάλης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το basketball υπήρξε για μένα κάτι παραπάνω από ένα απλό άθλημα, ήταν ένα μονοπάτι». Περιγράφει αυτή τη διαδρομή από τους δρόμους και τα playgrounds του Νιου Τζέρσεϊ και της Νέας Υόρκης, μέχρι το κολέγιο και τα κλειστά γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η πορεία του παρουσιάζεται ως ένα ταξίδι «από το συνηθισμένο σενάριο ζωής ενός παιδιού μεταναστών μέχρι τη δόξα, τους τίτλους, τις τιμητικές διακρίσεις». Αυτή η αφήγηση προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των επιτυχιών που καθόρισαν την πορεία του.

Πρεσβευτής του αθλητισμού και έμπνευση για τους νέους

Ο Νίκος Γκάλης δηλώνει ότι προσπάθησε σε όλη του την καριέρα να γίνει «ένας άξιος πρεσβευτής του σπορ που αγάπησα». Παράλληλα, εκφράζει την επιθυμία του να εμπνεύσει τους νέους ανθρώπους, ώστε να αναζητήσουν έναν υγιή τρόπο ζωής κοντά στον αθλητισμό. Αυτή η φιλοσοφία διατρέχει όλο το έργο του, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Ο ίδιος αισθάνεται ότι η κληρονομιά της γενιάς του ’87 και το προσωπικό του αθλητικό και κοινωνικό αποτύπωμα είναι «ένα ποτάμι που δε γυρίζει πίσω», κάθε φορά που ακούει τον ήχο μιας μπάλας και τις φωνές των παιδιών που παίζουν στα γηπεδάκια της γειτονιάς τους.

Το χρυσό μετάλλιο και η πίστη στην κορυφή

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της αυτοβιογραφίας είναι η αναφορά στο χρυσό μετάλλιο, το οποίο, όπως γράφει, «ήταν η αφορμή να αποκτήσει υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση ένα ολόκληρο έθνος». Τονίζει πως το έθνος δεν είχε μάθει πως το να πατήσει στην κορυφή είναι πρώτα απ’ όλα ζήτημα πίστης.

Ο Νίκος Γκάλης κλείνει την περιγραφή στο οπισθόφυλλο του βιβλίου με το μήνυμα ότι «Αψηφώντας τη βαρύτητα όσων μας κρατούν στο έδαφος, όταν πιστεύουμε στον εαυτό μας κι εργαζόμαστε στοχεύοντας ψηλά, όλα είναι εφικτά». Το βιβλίο αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική οπτική στην ιστορία ενός αθλητή που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta