Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης ηττήθηκε στα προημιτελικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος πάλης και περιμένει

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, ο 25χρονος Έλληνας παλαιστής, ηττήθηκε στα προημιτελικά της κατηγορίας των 86 κιλών ελευθέρας πάλης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Αστάνα. Αντίπαλός του ήταν ο Αρσένι Τζιόεφ από το Αζερμπαϊτζάν, σε έναν αγώνα που έληξε με σκορ 3-1 υπέρ του Αζέρου. Παρά την ήττα, η πορεία του Κουγιουμτσίδη στη διοργάνωση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αναμένει τα αποτελέσματα των επόμενων αγώνων για να διαπιστώσει αν θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στα ρεπεσάζ για το χάλκινο μετάλλιο.

Η πορεία του Έλληνα παλαιστή μέχρι τα προημιτελικά

Πριν φτάσει στην κρίσιμη αναμέτρηση των προημιτελικών, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης είχε πραγματοποιήσει δύο επιβλητικές εμφανίσεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στον πρώτο του αγώνα, αντιμετώπισε τον Τράιαν Καπάτινα από τη Μολδαβία, τον οποίο νίκησε με το εντυπωσιακό σκορ 12-1. Αυτή η νίκη του εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Στη φάση των «16», ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε τις δυναμικές του εμφανίσεις. Αντίπαλός του ήταν ο Κρίστοφερ Φόκα Μεχία από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Ο Κουγιουμτσίδης επικράτησε και σε αυτή την αναμέτρηση με το επιβλητικό 14-4, δείχνοντας την αγωνιστική του κατάσταση και εξασφαλίζοντας τη θέση του στα προημιτελικά, όπου τον περίμενε ο Αζέρος Αρσένι Τζιόεφ.

Η αναμέτρηση με τον Αρσένι Τζιόεφ

Ο αγώνας των προημιτελικών με τον Αρσένι Τζιόεφ από το Αζερμπαϊτζάν ήταν ιδιαίτερα κρίσιμος για τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη. Ο Αζέρος παλαιστής κατάφερε να προηγηθεί με σκορ 2-1, με όλους τους πόντους να προέρχονται από παρατηρήσεις. Καθώς ο χρόνος τελείωνε, ο Έλληνας πρωταθλητής επιχείρησε να ανατρέψει την κατάσταση και να διεκδικήσει τη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

Σε μια καθοριστική φάση του αγώνα, αποφασίστηκε ότι ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης δεν είχε ελέγξει τον αντίπαλό του, κάτι που επηρέασε την έκβαση της αναμέτρησης. Η ένσταση που υποβλήθηκε από την ελληνική πλευρά απορρίφθηκε. Έτσι, με το τελικό σκορ 3-1, ο Αρσένι Τζιόεφ εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος, αφήνοντας τον Κουγιουμτσίδη σε αναμονή.

Το σενάριο των ρεπεσάζ για το χάλκινο μετάλλιο

Η ήττα στα προημιτελικά δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος της πορείας του Γιώργου Κουγιουμτσίδη στη διοργάνωση. Ο Έλληνας παλαιστής έχει ακόμα την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα μετάλλιο, συγκεκριμένα το χάλκινο, μέσω των αγώνων ρεπεσάζ. Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο ο Αρσένι Τζιόεφ, ο παλαιστής που τον νίκησε, να προκριθεί στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ο Αζέρος αθλητής θα αγωνιστεί στην ημιτελική φάση με αντίπαλο τον Γεωργιανό Βλαντιμέρι Γκαμκρελίτζε. Αυτός ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί μετά τις 14:00. Εάν ο Τζιόεφ καταφέρει να περάσει νικηφόρα από αυτή την αναμέτρηση και να προκριθεί στον τελικό που θα γίνει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, τότε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα έχει την ευκαιρία να παλέψει στους αγώνες ρεπεσάζ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Προηγούμενες διακρίσεις και οι αλλαγές κατηγορίας

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης είναι ένας αθλητής με σημαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό του. Πέρυσι, αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 79 κιλών ελευθέρας πάλης, σε διοργάνωση που έλαβε χώρα στο Ζάγκρεμπ. Φέτος, ο 25χρονος παλαιστής αγωνίζεται σε μια ανώτερη κατηγορία, αυτή των 86 κιλών, γεγονός που προσθέτει μια επιπλέον πρόκληση στην προσπάθειά του.

Από την πλευρά του, ο αντίπαλός του στα προημιτελικά, Αρσένι Τζιόεφ, έχει επίσης αξιοσημείωτες επιδόσεις. Ο Αζέρος παλαιστής είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην ίδια κατηγορία, στα 86 κιλά, στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό υπογραμμίζει την εμπειρία και τη δυναμική του Τζιόεφ, καθιστώντας τον έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο στην πορεία του Έλληνα πρωταθλητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta