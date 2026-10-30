Εθνική ποδοσφαίρου: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Σερβία στο nations league

Η αντίστροφη μέτρηση για τον σημαντικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία ξεκινάει επίσημα την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, καθώς η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής διάθεσης των εισιτηρίων. Η αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, αποτελεί το φινάλε της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League και είναι κρίσιμη για την πορεία της «γαλανόλευκης» στη διοργάνωση.

Έναρξη διάθεσης και τιμές εισιτηρίων

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα Ελλάδα – Σερβία θα ξεκινήσει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι. Η πώληση θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας PAME ETHNIKI. Οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη του αγώνα.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν καθοριστεί σε διάφορες κατηγορίες, ξεκινώντας από 15 ευρώ και φτάνοντας έως τα 30 ευρώ για τις κανονικές θέσεις. Για τα παιδικά εισιτήρια, οι τιμές ανέρχονται σε 10 και 15 ευρώ. Σημειώνεται ότι στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων, Ticketmaster.

Ο κρίσιμος αγώνας και η διεκδίκηση της πρόκρισης

Ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 21:45, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά του UEFA Nations League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Εθνική μας βρίσκεται σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, όπου αντιμετωπίζει επίσης την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Η ΕΠΟ, με σύνθημα «κλείστε θέση στο Πανθεσσαλικό», τονίζει τη μεγάλη ευκαιρία που έχει μπροστά της η Εθνική για μια σημαντική αγωνιστική διάκριση. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η παρουσία και η στήριξη του κόσμου θεωρούνται καθοριστικές και μπορούν να αποτελέσουν έναν μεγάλο σύμμαχο για την ομάδα.

Διαδικασία αγοράς και είσοδος στο γήπεδο

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, το εισιτήριο αποστέλλεται αυτόματα στο email που έχει δηλώσει ο αγοραστής κατά τη διαδικασία. Για την είσοδο στο γήπεδο, οι φίλαθλοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το QR code που θα λάβουν, είτε μέσω του κινητού τους τηλεφώνου είτε εκτυπώνοντας το εισιτήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του μόνο ένα (1) εισιτήριο αγώνα. Αυτός ο περιορισμός εφαρμόζεται για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας και της πρόσβασης των φιλάθλων στο στάδιο.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Νοεμβρίου

Πριν από τον εντός έδρας αγώνα με τη Σερβία, η Εθνική ποδοσφαίρου έχει προγραμματίσει άλλη μία αναμέτρηση στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 21:45. Αυτό το παιχνίδι αποτελεί μέρος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στον όμιλο του Nations League, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον τελικό αγώνα με τη Σερβία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta