Ο Κάιρι Ίρβινγκ μεγάλος στόχος των Μαϊάμι Χιτ

Οι Μαϊάμι Χιτ επιδιώκουν να ενισχύσουν σημαντικά τις πιθανότητές τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο Κάιρι Ίρβινγκ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς τους στόχους. Η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα, παρά το τρέχον ρεκόρ 1-4, παραμένει προσηλωμένη στον πρωταθληματικό της στόχο και είναι αποφασισμένη να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για να τον επιτύχει.

Η έλευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη South Beach, για λογαριασμό των Μαϊάμι Χιτ, έχει ήδη δημιουργήσει έναν άνεμο αλλαγής στην ομάδα. Ο ανταγωνισμός στην Ανατολή είναι υψηλός, ωστόσο άπαντες στην ομάδα έχουν πίστη τόσο στο υπάρχον γκρουπ παικτών όσο και στις δυνατότητες του front office να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες κινήσεις.

Οι Μαϊάμι Χιτ ενισχύονται για το πρωτάθλημα

Οι Μαϊάμι Χιτ, μια ομάδα με ιστορία τριών πρωταθλημάτων στο ΝΒΑ, έχουν θέσει ως πρωταρχικό τους στόχο την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου. Για να το πετύχουν αυτό, αναζητούν τρόπους να αυξήσουν τις πιθανότητές τους, παρά το γεγονός ότι στην παρούσα φάση μετρούν ρεκόρ 1-4.

Η διοίκηση των Χιτ είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να ενισχύσει το ρόστερ και να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας. Η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει ήδη δώσει μια νέα δυναμική, και οι προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ στο στόχαστρο των τρις πρωταθλητών

Ο Κάιρι Ίρβινγκ, γνωστός και ως Uncle Drew, αποτελεί τον μεγάλο στόχο για τους Μαϊάμι Χιτ. Ο παίκτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ντάλας, αγωνιζόμενος για τους Μάβερικς, ωστόσο το μέλλον του στην ομάδα δεν θεωρείται δεδομένο.

Οι Χιτ βλέπουν στον Ίρβινγκ τον γκαρντ που μπορεί να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι τους. Η επιθυμία για την απόκτησή του είναι ισχυρή, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η κατάσταση στους Ντάλας Μάβερικς

Η ομάδα του Ντάλας, οι Μάβερικς, υπό την καθοδήγηση του Ντάστι Μέι, έχει εισέλθει σε μια διαδικασία αναδόμησης. Βασικός στόχος αυτής της αναδόμησης είναι η μείωση του ηλικιακού μέσου όρου του ρόστερ.

Αυτή η στρατηγική είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση του Κλέι Τόμπσον κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού. Το γεγονός ότι οι Μάβερικς βρίσκονται σε φάση αναδόμησης καθιστά το μέλλον του Ίρβινγκ στην ομάδα αβέβαιο.

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του Uncle Drew

Δεδομένου ότι ο Κάιρι Ίρβινγκ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα του Τέξας, οι Μαϊάμι Χιτ θα πρέπει να υποβάλουν μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση στους Μάβερικς για να τον αποκτήσουν. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα ανταλλάγματα.

Συγκεκριμένα, οι Χιτ θα πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον ένα ντραφτ πικ πρώτου γύρου. Επιπλέον, η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν παίκτη με ευέλικτο συμβόλαιο, ο οποίος θα είναι στα οικονομικά μέτρα της ομάδας του Ντάλας, ώστε να διευκολυνθεί η συμφωνία.

Άλλα ονόματα που εξετάζουν οι Χιτ

Εκτός από τον Κάιρι Ίρβινγκ, οι Μαϊάμι Χιτ εξετάζουν και άλλα ονόματα παικτών για την ενίσχυση της περιφερειακής τους γραμμής. Το όνομα του Ντεζούντε Μάρεϊ απασχολεί επίσης τους ανθρώπους της ομάδας.

Η επιθυμία των Χιτ για την απόκτηση ενός γκαρντ που θα προσδώσει διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι τους είναι σαφής. Οι κινήσεις της διοίκησης αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα συνεχίζει την προσπάθειά της για την επίτευξη των πρωταθληματικών της στόχων.

Με πληροφορίες από: Athletiko