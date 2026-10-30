Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της GBL έγιναν γνωστοί

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν την 5η αγωνιστική της GBL, καθώς η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος βρίσκεται προ των πυλών. Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου.

Οι ορισμοί περιλαμβάνουν τους διαιτητές και τους κομισάριους για όλα τα παιχνίδια, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε συγκεκριμένα ντέρμπι και κρίσιμες αναμετρήσεις που θα καθορίσουν την πορεία των ομάδων.

Το ντέρμπι του Αλεξανδρείου: Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR

Στο ματς που ξεχωρίζει στην 5η αγωνιστική, αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό AKTOR, οι διαιτητές που ορίστηκαν να σφυρίξουν είναι οι Πουρσανίδης, Τηγάνης και Αγραφιώτης. Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στο Αλεξάνδρειο, με ώρα έναρξης τις 17:00.

Τον ρόλο του κομισάριου σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι θα έχει ο κ. Λαζαρίδης, συμπληρώνοντας την ομάδα των αξιωματούχων που θα διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Οι αναμετρήσεις με ώρα έναρξης τις 15:00 και 16:00

Στις 15:00, στο Σ. Καραδήμα, θα διεξαχθεί η αναμέτρηση μεταξύ του Vikos Falcons και της ΑΕΚ. Τον αγώνα θα διευθύνουν οι διαιτητές Μαρινάκης, Μπακάλης και Χατζημπαλίδης, ενώ κομισάριος έχει οριστεί η κυρία Τζαμάκου.

Λίγο αργότερα, στις 16:00, δύο παιχνίδια θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα. Στο Γ. Μπουρούσης, η Καρδίτσα Ιαπωνική θα υποδεχθεί τον Κολοσσό Η Hotels Collection, με διαιτητές τους Τσιμπούρη, Λουλουδιάδη και Αναστασιάδη, και κομισάριο την κυρία Τέγα. Την ίδια ώρα, στις Άνω Μεράς, η Μύκονος θα αντιμετωπίσει τη Δόξα Λευκάδας ELABET, με τους Συμεωνίδη, Παπαϊωάννου και Λόρτο να έχουν τα σφυρίγματα, και τον κύριο Νιγιάννη ως κομισάριο.

Παιχνίδια με έναρξη στις 17:00 και 17:30

Στις 17:00, το Μαρούσι θα φιλοξενήσει τον Προμηθέα Π. Βίκος Cola στο Αγ. Θωμά. Την τριάδα των διαιτητών αποτελούν οι Θεονάς, Μηλαπίδης και Μαλαμάς, ενώ ο κύριος Ντίνος θα εκτελέσει χρέη κομισάριου.

Μισή ώρα αργότερα, στις 17:30, το Ιβανώφειο θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ. Οι διαιτητές που ορίστηκαν για αυτό το παιχνίδι είναι οι Καρπάνος, Κάρδαρης και Τεφτίκης, με τον κύριο Πανταζή να είναι ο κομισάριος της αναμέτρησης.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού και η γενική εικόνα της αγωνιστικής

Τέλος, μία αναμέτρηση με ώρα έναρξης τις 13:00 θα διεξαχθεί στο Sunel Arena, όπου ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με το Περιστέρι. Τον αγώνα θα διευθύνουν οι Πιτσίλκας, Λεβεντάκος και Πολάτογλου, ενώ ο κύριος Κουλούρης θα είναι ο κομισάριος.

Η 5η αγωνιστική της GBL αναμένεται να προσφέρει πλούσιο θέαμα, με τους ορισμούς των διαιτητών να έχουν πλέον ανακοινωθεί για όλες τις αναμετρήσεις του προσεχούς Σαββατοκύριακου, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta