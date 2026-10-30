Πρωτιά για τον Μαρκ Μάρκεθ στα χρονομετρημένα της Μαλαισίας, αγωνία για τον Χόρχε Μαρτίν

Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati, Μαρκ Μάρκεθ, ολοκλήρωσε στην κορυφή τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά της Παρασκευής για το Grand Prix Μαλαισίας. Η επίδοσή του, 1:57.000 στη Σεπάνγκ, τον έφερε μπροστά από τον αδελφό του, Άλεξ Μάρκεθ, και τον Άι Ογκούρα. Την ίδια στιγμή, ο Χόρχε Μαρτίν της Aprilia αναγκάστηκε να περιορίσει την παρουσία του στην πίστα λόγω του τραυματισμένου καρπού του.

Η κυριαρχία του Μαρκ Μάρκεθ παρά τις δυσκολίες

Ο Μαρκ Μάρκεθ, επικεφαλής της βαθμολογίας, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά, παρά το γεγονός ότι είχε μια πτώση στο πρώτο μέρος της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, έχασε το εμπρός μέρος της Ducati στην τελευταία στροφή, στο πρώτο τρίτο της ωριαίας περιόδου. Δεν τραυματίστηκε, αλλά χρειάστηκε να συνεχίσει με τη δεύτερη μοτοσικλέτα του.

Όταν ξεκίνησαν οι προσπάθειες με φρέσκα, μαλακά ελαστικά, ο Μάρκεθ απάντησε άμεσα στις προηγούμενες επιδόσεις. Με χρόνο 1:57.000, άνοιξε μια διαφορά σχεδόν στο ένα δευτερόλεπτο από τους υπόλοιπους, θέτοντας έναν στόχο που κανείς δεν κατάφερε να ξεπεράσει. Αφού εξασφάλισε έναν ανταγωνιστικό χρόνο, δεν χρησιμοποίησε νέο σετ ελαστικών στην τελευταία του έξοδο, αξιοποιώντας τους γύρους για δοκιμές στις ρυθμίσεις της ανάρτησης.

Η δύσκολη ημέρα του Χόρχε Μαρτίν

Αντίθετα, ο Χόρχε Μαρτίν αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών. Ο αναβάτης της Aprilia, ο οποίος αγωνίζεται με κάταγμα στον καρπό του από την πτώση που είχε στο Φίλιπ Άιλαντ, αναγκάστηκε να περιορίσει την παρουσία του στην πίστα σε λίγα λεπτά. Επέστρεψε στο γκαράζ έπειτα από μια δύσκολη στιγμή στη στροφή 12 και δεν ξαναβγήκε στην πίστα.

Η κατάσταση του Μαρτίν δημιουργεί αγωνία για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου. Εφόσον αποφασίσει να συνεχίσει, θα χρειαστεί να περάσει από το Q1 του Σαββάτου, μια επιπλέον πρόκληση για τον τραυματισμένο αναβάτη.

Οι πρώτες προσπάθειες και η αντίδραση του Μάρκεθ

Στην αρχή της διαδικασίας, ο Φάμπιο ντι Τζαναντόνιο ήταν εκείνος που έδωσε αρχικά τον ρυθμό. Κατέβασε τον χρόνο στο 1:57.982 με την Ducati της VR46, μια επίδοση που παρέμεινε στην κορυφή για μεγάλο μέρος της διαδικασίας, καθώς οι αναβάτες δούλευαν ενόψει των αγώνων του Σαββατοκύριακου.

Αργότερα, ο Ντιόγκο Μορέιρα ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση με χρόνο 1:57.913, ακολουθώντας τον Πέδρο Ακόστα. Ωστόσο, η απάντηση του Μαρκ Μάρκεθ ήταν άμεση και καθοριστική, καθώς με την επίδοσή του εξασφάλισε την πρωτιά.

Οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές και οι επιδόσεις τους

Ο Άλεξ Μάρκεθ πλησίασε περισσότερο από όλους τον αδελφό του. Ο αναβάτης της Gresini ήταν ταχύτερος στα τρία πρώτα τμήματα μιας από τις τελευταίες προσπάθειές του, αλλά έχασε χρόνο στο τελευταίο τμήμα, ολοκληρώνοντας τον γύρο του στο 1:57.109, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση. Ο Άι Ογκούρα, αναβάτης της Aprilia, κατέλαβε την τρίτη θέση, μόλις 0,167 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή.

Ακολούθησαν ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή KTM και ο Ντι Τζαναντόνιο, οι οποίοι συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα. Ο Μάρκο Μπετζέκι εξασφάλισε την έκτη θέση με την εργοστασιακή Aprilia, ενώ ο Φράνκο Μορμπιντέλι ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην ένατη θέση.

Θετική εικόνα για την Tech3 και άλλες επιστροφές

Θετική ήταν η εικόνα και για την ομάδα της Tech3, η οποία κατάφερε να περάσει και τους δύο αναβάτες της απευθείας στο Q2. Ο Ενέα Μπαστιανίνι κατέλαβε την έβδομη θέση, παρά μια πτώση που είχε στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας. Ο Μάβερικ Βινιάλες εξασφάλισε την όγδοη θέση, σηματοδοτώντας την πρώτη του παρουσία στο Q2 μετά το γερμανικό Grand Prix του 2025, στο οποίο είχε τραυματιστεί.

Ο Ζοάν Μιρ, επιστρέφοντας έπειτα από ασθένεια, κατάφερε να φέρει τη Honda στη δεκάδα, εξασφαλίζοντας την τελευταία απευθείας θέση για το Q2 του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta