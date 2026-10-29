Σε μια σημαντική καταγγελία προχώρησε ο παλαίμαχος άσος του μπάσκετ Παναγιώτης Φασούλας, αναφερόμενος στην υπόθεση του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ. Ο κ. Φασούλας δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ότι άνθρωποι της Ομοσπονδίας επικοινωνούν με διαιτητές, μεταφέροντάς τους πως ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, θα είναι ελεύθερος σε περίπου δέκα ημέρες και πως η κανονικότητα θα συνεχιστεί. Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο της προφυλάκισης του κ. Λιόλιου.

Η καταγγελία για επικοινωνία με διαιτητές

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Φασούλα, το μήνυμα που φτάνει στους διαιτητές είναι συγκεκριμένο και αφορά την κατάσταση του Βαγγέλη Λιόλιου. Οι διαιτητές ενημερώνονται τηλεφωνικά ότι «ο κ. Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί». Αυτή η επικοινωνία, όπως κατήγγειλε ο κ. Φασούλας, γίνεται από ανθρώπους που συνδέονται με την Ομοσπονδία.

Ο κ. Φασούλας έκανε τις δηλώσεις του το πρωί της Πέμπτης, εστιάζοντας στην αξιοπιστία των Ελλήνων διαιτητών. Τόνισε πως η συγκεκριμένη πρακτική υπονομεύει την εμπιστοσύνη στο σύστημα και πως δεν υπάρχει αξιοπιστία στους Έλληνες διαιτητές.

Η προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου

Η καταγγελία του Παναγιώτη Φασούλα έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει κριθεί προφυλακιστέος. Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) είχε συλληφθεί και απολογήθηκε την Κυριακή στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Μετά την απολογία του, οι δύο δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκισή του.

Η υπόθεση για την οποία προφυλακίστηκε ο κ. Λιόλιος αφορά το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, ένα θέμα που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του αθλήματος. Η εξέλιξη αυτή έχει φέρει στο προσκήνιο ζητήματα διαφάνειας και λειτουργίας των αθλητικών ομοσπονδιών.

Το ιστορικό των εκλογών της ΕΟΚ

Ο Παναγιώτης Φασούλας είχε υπάρξει αντίπαλος του Βαγγέλη Λιόλιου στις εκλογές της ΕΟΚ. Στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν σε εκείνες τις αρχαιρεσίες, οι οποίες διεξήχθησαν ηλεκτρονικά. Το σώμα των ψηφοφόρων αριθμούσε μεταξύ 650, 700 ή και 750 ατόμων.

Σχετικά με εκείνη την περίοδο, ο κ. Φασούλας ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, είχε ήδη δημιουργηθεί ένας «στρατός διαιτητών». Αυτή η αναφορά υποδηλώνει μια οργανωμένη προσπάθεια επιρροής ή χειραγώγησης των εκλογικών διαδικασιών, ένα ζήτημα που παραμένει επίκαιρο, καθώς, όπως είπε, «όπως έχουν και τώρα δηλαδή».

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Φασούλα για την αξιοπιστία

Πέρα από την καταγγελία για τα μηνύματα στους διαιτητές, ο Παναγιώτης Φασούλας εξέφρασε την άποψη ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία στους Έλληνες διαιτητές. Η δήλωση αυτή ενισχύει την εικόνα ενός προβληματικού τοπίου στο ελληνικό μπάσκετ, όπου η εμπιστοσύνη στους παράγοντες και τους λειτουργούς του αθλήματος δοκιμάζεται.

Ο κ. Φασούλας, ο οποίος έχει ενεργό παρουσία στα αθλητικά δρώμενα, τόνισε επίσης την πρόθεσή του να κατέβει ξανά στις εκλογές της ΕΟΚ. Η κίνησή του αυτή σηματοδοτεί τη συνεχιζόμενη προσπάθειά του να συμβάλει στην αποκατάσταση της ομαλότητας και της διαφάνειας εντός της Ομοσπονδίας, όπως ο ίδιος αντιλαμβάνεται την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta